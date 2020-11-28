Українське коріння

Під час публічного заходу, на якому Джо Байден представляв свою команду у сфері національної безпеки, Ентоні Блінкен розповів про свою родину. Його прадід Меєр Блінкен народився в Києві й виховувався у релігійній єврейській родині. Він отримав освіту в одному з київських комерційних училищ. Писав вірші на ідиш. Дід майбутнього держсекретаря США, Моріс Блінкен, також народився у Києві. У 1904 році родина Блінкенів емігрувала в США, як сказав сам Ентоні Блінкен, «рятуючись від погромів у Росії».

Інформація про українське походження Ентоні Блінкена спричинила ажіотаж у Києві. Та експерти закликають не перебільшувати значення цього факту і вважають, що майбутній держсекретар у своїй роботі керуватиметься не сімейними сентиментами, а національними інтересами США.

Французьке виховання

Тим більше, що Франція має ще більше підстав сподіватися на прихильність зовнішньополітичного відомства США. Адже дитинство й підліткові роки Ентоні Блінкен провів у Парижі. І на радість багатьох французьких політиків і журналістів, вільно спілкується французькою мовою, не раз давав нею інтерв’ю та коментарі.

Це пояснюється тим, що після розлучення батьків його мати Джудіт одружилася з впливовим юристом, дипломатом і письменником польського походження Самюелем Пізаром. У Парижі Ентоні відвідував престижну Школу Жанні Мануель (у різні роки її відвідували діти Ніколя Саркозі, Софі Лорен, Джейн Біркін та Сержа Гінзбурга, Алена Делона, нащадки королівської родини Монако). Зведена сестра Ентоні Блінкена — Лея Пізар, яка живе в Нью-Йорку, має будинок у Франції. Вона голова наглядової ради паризької неурядової організації Aladdin Project, яка займається просуванням мультикультурного взаєморозуміння.

Пам’ять про Голокост

Вітчим Ентоні Блінкена Самюель Пізар пережив Голокост і написав мемуари «Кров і надія» про те, як він перебував у концтаборах смерті Майданеку, Освенцимі, Заксенгаузені, Дахау.

У 2013 році в інтерв’ю газеті Washington Post Самюель Пізар розповів, як Ентоні Блінкен, будучи підлітком, попросив у нього розповісти про те, що він пережив під час війни. «Він хотів про це знати. Він уважно слухав, що зі мною трапилося, коли я був у його віці, і, гадаю, це дуже його вразило і відкрило інший вимір, інший погляд на світ і на те, що може в ньому трапитися. І коли він сьогодні стурбований тим, що в Сирії застосовують газ, він згадує про те, що вся моя родина загинула в газовій камері», — розповів Самюель Пізар.

Євроатлан­тист і інтер­націоналіст

Тож зв’язки Ентоні Блінкена з Європою дуже давні та особисті. Тому його вважають відданим прихильником трансатлантичних альянсів. «Якщо сказати простими словами, то світ буде безпечнішим для американців, якщо ми матимемо друзів, партнерів і союзників», — зазначив Ентоні Блінкен.

Він вважає Європу «життєво важливим партнером» і називає рішення Дональда Трампа передислокувати американських військових з Німеччини «дурним і злостивим». «Це стратегія невдахи. Це послабить НАТО, допоможе Володимиру Путіну і нашкодить Німеччині, нашому найважливішому союзнику в Європі», — заявляв дипломат.

Щодо інших глобальних зовнішньополітичних питань, таких, як боротьба з тероризмом, зі змінами клімату, поширенням пандемії, розвиток міжнародної торгівлі, то Ентоні Блінкен не раз наголошував, що США мають співпрацювати зі своїми союзниками в межах укладених угод і міжнародних організацій.

Прихильник санкцій і тиску на Росію

Ентоні Блінкен неодноразово заявляв, що США ніколи не визнає незаконної анексії Криму Росією і жорстко критикував Кремль за військове вторгнення на Донбас. Ще в 2014 році він переконував, що міжнародна ізоляція Росії «має велике значення». «Один зі способів, за допомогою якого президент Путін демонструє свою силу, — геополітичний вплив, який може мати Росія. Тому політичне виключення Росії з міжнародного співтовариства та її політична ізоляція істотно зменшують цю силу», — заявив Ентоні Блінкен. Він був переконаний, що такі країни, як Росія та Китай, виграли від перебування Дональда Трампа на посаді президента. «Ми бачимо спад демократії, і автократії від Росії до Китаю намагаються використати наші труднощі», — сказав Блінкен в інтерв’ю CBS News.

У 2017 році у своїй колонці для The New York Times він закликав адміністрацію Дональда Трампа надати Україні летальну зброю. За його словами, американська протитанкова зброя змусить Путіна замислитися, чи варто піднімати градус ескалації на Донбасі або ж, «іще гірше, захопити ще одну частину території країни». Проте Ентоні Блінкен наголошував, що постачання зброї має стати доповненням до інших заходів боротьби з агресією Кремля: дипломатії, санкцій проти Росії, підтримки реформ в Україні та підготовки українських військових.

Робота в уряді — родинна справа

Багато близьких родичів Ентоні Блінкена працювали чи працюють в уряді США. Він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Еван Раєн у 1995 році, коли працював у Білому домі спічрайтером у Раді національної безпеки, а вона складала щоденні графіки тодішньої першої леді Гілларі Клінтон.

Еван Раєн продовжувала працювати на Гілларі Клінтон протягом її передвиборчої кампанії до сенату й пізніше перейшла до секретаріату Джо Байдена, коли його було призначено віцепрезидентом, на посаду помічниці з міжурядових питань, а пізніше стала помічницею держсекретаря з питань освіти й культури. Гілларі Клінтон була гостею на весіллі Ентоні Блінкена та Еван Раєн у 2002 році. Зараз пара виховує двох маленьких дітей.

Сестра Ентоні Блінкена, Лея Пізар, свого часу також працювала в Держдепі як директор з комунікацій Ради нацбезпеки в адміністрації Білла Клінтона. Дядько Ентоні Блінкена був послом США в Бельгії, саме в той час його батько був послом США в Угорщині. Його вітчим Самюель Пізар був радником президента Джона Кеннеді й кількох президентів Франції.

У вільний від політики час Ентоні Блінкен грає на гітарі. За його словами, переважно блюз і рок. Кілька років тому щонеділі у Вашингтоні він грав у футбол у компанії зі своїми найближчими друзями-дипломатами. Та якщо він усе-таки стане держсекретарем США, часу на свої захоплення в нього, схоже, майже не залишиться.