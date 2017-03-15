Доки офіційні представники турецької влади з’ясовують аспекти дипломатичних відносин з деякими європейськими країнами, глава вітчизняного уряду Володимир Гройсман здійснює цілком успішний офіційний візит до Турецької Республіки.
Учора Прем’єр-міністр фактично з трапа літака зустрівся з тамтешнім колегою Біналі Йилдиримом. Результатом їхніх переговорів стало підписання кількох міждержавних і міжвідомчих документів. Так, у присутності глав урядів підписано угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про внесення змін до угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про умови поїздок громадян обох країн.
Положення цієї угоди передбачають, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі пластикової картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів. До слова, буквально напередодні цього візиту, 10 березня, український Кабмін дав зелене світло укладанню цього важливого історичного документа.
Реалізація положень угоди сприятиме розвитку та активізації двосторонніх відносин між двома сусідніми дружніми країнами, інтенсифікації контактів у соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Крім того, до кінця року наші країни планують узгодити угоди про зону вільної торгівлі, про взаємний захист інвестицій, а також про уникнення подвійного оподаткування. «Спектр нашої взаємодії з Туреччиною надзвичайно широкий: від космосу до надр», — цитує УНІАН слова Володимир Гройсмана.
Того самого дня сторони підписали меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Радою вищої освіти Турецької Республіки у галузі вищої освіти. Підписи під документом поставили профільний український міністр Лілія Гриневич і голова Ради вищої освіти Турецької Республіки Єкто Сарач.
Меморандум закріплює домовленості, досягнуті під час офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки 9—10 березня 2016 року та візиту голови Ради вищої освіти Турецької Республіки Єкта Сарача до України 23 травня 2016 року.
Положення меморандуму передбачають створення спільних бакалаврських, магістерських та аспірантських програм у стратегічно важливих для обох країн напрямах — атомної енергетики, ядерної безпеки, авіаційних і космічних технологій. Оремо йдеться про підтримку вивчення і викладання української та турецької мов, здійснення комплексних програм академічного обміну тощо.
У програмі офіційного візиту Прем’єр-міністра — зустрічі з вищим політичним керівництвом країни: Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом і спікером Великих національних зборів Ісмаїлом Кахраманом.
А сьогодні Володимир Гройсман присвятить роботі в Стамбулі, де ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі. Окремо він зустрінеться з представниками української та кримськотатарської громад, що живуть у Турецькій Республіці.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»