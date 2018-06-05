Українська громада цієї країни зустріла главу нашої держави мало не першою. З її представниками він помолився за мир в Україні в кафедральному соборі Альмудена.

У храмі Президент подякував за можливість спільно із земляками проголосити молитву за Україну. «Разом з українськими й іспанськими вірянами — католиками, греко-католиками, православними — спільно помолитися за найважливіші речі. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за любов. І за мир на святій українській землі», — наголосив Петро Порошенко.

Перед початком служби разом із дружиною та дітьми з діаспори Президент заповнив нові сторінки національного проекту «Книга Миру». «Це дуже важлива ініціатива, в якій діти всієї України, з усіх куточків — від Закарпаття до Луганська й українці з усього світу (сьогодні — з Мадрида) доповнили сторінки цієї книги своїми малюнками, написали вірші й побажання», — зворушливо сказав Петро Порошенко.

Перша леді продемонструвала альбом, у якому українські діти залишають свої сімейні фотографії й підписують їх побажаннями про мирне життя, і зазначила: «З 2014 року наша рідна держава змушена захищати цілісність своїх кордонів. І українські мужні воїни роблять усе, щоб повернути мир на рідну землю заради майбутнього підростаючого покоління України».

До «Книги Миру» вже долучилися 23 регіони України, представники діаспор із США, Канади, Туреччини, Португалії. До цьогорічного Дня Незалежності України сторінки «Книги Миру» заповнять діти із Криму й Київщини, після чого відбудеться урочиста презентація цього фотоальбому.

Глава держави подякував Іспанії за послідовну підтримку й допомогу в обстоюванні Україною суверенітету, територіальної цілісності й незалежності, а також за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму агресором — Російською Федерацією.

По завершенні молитви присутні у соборі заспівали Гімн України.

До родини європейських народів

Президент висловив сподівання на позитивне рішення Синоду Вселенського патріархату про надання томоса про автокефалію Українській православній церкві й закликав українців усього світу разом з усією Україною молитися про це.

«Перемога — це не лише визволення української землі. Перемога — це коли вперше за понад 300 років в Україні з’явився шанс створити Єдину помісну православну і головне — Українську церкву», — переконував глава держави.

«І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей томос. Я прошу, дорогі брати і сестри, вашої молитви. Бо спільною молитвою творяться дива», — закликав Петро Порошенко.

«Я був би дуже щасливий, якби це відбулося. І вірю в те, що найближчим часом у нас все вийде», — додав Петро Порошенко, висловивши переконання, що Україна виборола право мати Єдину помісну церкву, адже заплатила за це високу ціну.

Під час зустрічі з українською громадою Іспанії глава держави наголосив на необхідності вирішення питання визнання українських водійських посвідчень у цій країні, адже це прибрало б істотну перешкоду.

«Я раніше сказав, що ми забезпечимо не лише визнання українських посвідчень, а доб’ємося безвізу, коли українські громадяни, лише пред’явивши біометричний паспорт, можуть вільно подорожувати всією Європою. А зараз і всім світом, бо Україну раді вітати і відчиняють двері вже 117 країн, — констатував Петро Порошенко. — Ми робимо все можливе, щоб український народ і Українська держава якомога швидше повернулися до родини європейських народів».

Для українського народу безвізовий режим — не лише право вільно подорожувати, й остаточне «прощавай» Радянському Союзу і Російській імперії.

Готують нові угоди

Офіційну зустріч Президент провів із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. «Це перша міжнародна зустріч новообраного Прем’єр-міністра, і із цього почався його перший робочий день у резиденції. Дуже важливо, що ми одержали підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України, продовження санкцій та позиції України в ЄС. Підтримку євроатлантичних амбіцій України», — розповів згодом Президент.

Він висловив вдячність главі іспанського уряду за підтримку нашої держави. «Ґрунтуючись на зустрічі з величезною українською громадою, ми порушили питання про прискорення підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування», — наголосив Петро Порошенко.

За кілька тижнів цей документ слід підготувати й погодити. «І одразу після призначення уряду його буде підписано. Так само, як і угоду про соціальний захист українських громадян. А також угоди про співпрацю в галузі сільського господарства, митної справи, юстиції і співпраці правоохоронних органів», — додав Президент.

Відбулася зустріч із головою уряду Галісії Альберто Нуньєсом Фейхоо. Співрозмовники обговорили шляхи активізації міжрегіональної співпраці між країнами. Окремо наголошено на значних перспективах поглиблення двосторонньої інвестиційної взаємодії, зокрема в контексті реалізації в Україні у 2018 році так званої великої і малої приватизації.

Відзначено й збільшення кількості українців-прочан, які щороку відвідують Сантьяго-де-Компостела і проходять шляхом святого Якова. Президент запросив голову уряду Галісії відвідати з візитом Київ і Львів.

Україна та Іспанія готуються до укладання угоди про соціальне забезпечення. «За моїм дорученням завершується спільна робота над цією двосторонньою угодою на заміну попередньої, яку було підписано 22 роки тому — 1996-го. Так само, як і 22 роки не було візиту українського Президента до Мадрида, до Іспанії», — нагадав Петро Порошенко.

«Підписання цієї угоди найближчим часом дасть змогу зняти окремі проблемні питання соціальної сфери щодо захисту українців і української громади», — зазначив він, додавши, що Україна високо цінує створення в Іспанії сприятливих умов для забезпечення культурних і освітніх потреб українців.