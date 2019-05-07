Справжнім відкриттям 5-го Європейського конгресу місцевого самоврядування, який нещодавно відбувся в старовинному польському місті, стала презентація досвіду Дрогобицької міської ради (Львівщина) зі створення і впровадження в життя власної інноваційної програми Smart City («Розумне місто»).

Її представив європейським колегам під час панельної дискусії «Smart (розумна) революція: нові технології у місцевому самоврядуванні» Дрогобицький міський голова Тарас Кучма. За його словами, збираючи інформацію в режимі реального часу, можна використовувати всі ресурси набагато продуктивніше. Це економить суспільні кошти, спонукає муніципальних службовців діяти раціонально і надавати громадянам якісний сервіс, тим самим поліпшуючи рівень життя людей.

Дрогобич реалізовує згадану програму з 2016 року. Мета її — залучення містян до муніципального управління, тобто розвиток партисипативності як запоруки подальшого розвитку. Йдеться про удосконалення інструментів консультування, співпраці та партнерства, вміле володіння каналами комунікації з органом місцевого самоврядування і сервісами електронної демократії та електронного урядування.

Щоб зрозуміти, як реально працює дрогобицька інноваційна модель, уявімо собі таку картину. Житель розумного міста, не виходячи з квартири чи офісу, може: переглянути онлайн бюджетну карту і карту відкритого міста, сторінку енергоменеджменту чи зайти на портал відкритих даних, приміром, для того, щоб знайти на е-майданчику потрібну для себе свіжу інформацію про оренду комунального майна.

Цей-таки громадянин через інтернет реєструє власний бізнес, записується в е-чергу з виготовлення біометричного паспорта, робить е-запис у поліклініці після того, як е-підписав декларацію із сімейним лікарем. Таким самим чином він оплачує комунальні послуги, а у випадку наявності боргу за ці послуги погоджує процедуру реструктуризації заборгованості. Віднедавна згадані послуги поповнила ще одна — е-запис першокласника в школу.

У такому самому режимі можна отримати докладну інформацію про депутатську діяльність, поточні та перспективні плани мерії та її виконкому, подати свою петицію чи взяти участь в громадському обговоренні однієї з важливих для міста проблем.

Зручно, чи не так? Завважимо, що всі канали комунікації і сервіси об’єднані в платформу «Smart City — Дрогобич», яка стала підґрунтям для формування «Розумної громади». Йдеться про спільноту відповідальних підготовлених громадян, що беруть участь в управлінні містом; депутатів міської ради і муніципальних службовців. Певна річ, підготовленими для вільного володіння електронними комунікаційними каналами і сервісами дрогобиччан робить проект Smart Citizen School («Школа розумного жителя»).

Пан Тарас поділився з представницькою європейською ауди­то­рією і результатами впровадження перерахованих вище новацій. Так, удвічі зменшилася кількість запитів на отримання публічної інформації у міськраді. Після відкриття даних про оренду комунального майна помітно зросли надходження до бюджету. Вдвічі збільшили капітальні інвестиції. В рейтингу проекту «ProZorro — продажі» невеликий Дрогобич обійшов столицю, більшість обласних центрів (4-те місце). Торік це місто в ТОП прозорості 100 найбільших міст України посіло першу сходинку як найвідкритіша українська міська громада.

«Розумна громада, розумне місто, розумний регіон, розумна держава» — це популярний тренд для нашого континенту», — каже менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» Ольга Шевчук. — І приємно, що дрогобичани тут, як мовиться, на коні — гідно представили українську делегацію на Європейському форумі в Кракові. До речі, згадана інновація торік перемогла в конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування», який Мінрегіон проводить за сприяння нашої Програми».

Варто додати, що в той час як нашим заробітчанам за кордоном зазвичай пропонують низькокваліфіковану фізичну роботу, наші «світлі голови» (зокрема і з дрогобицького Інституту міста) вдома придумують сучасні ІТ-технології, які помітно спрощують управлінські процеси, усувають імовірні корупційні оборудки, роблять владу прозорою і підконтрольною громадянам, де місцеві депутати — не бездумні «гвинтики чужої волі», а відповідальні і притомні представники людей.

…Після презентації Тараса Кучми на форумі мерія Кракова вирішила направити своїх айтішників до Дрогобича переймати тамтешній інноваційний досвід. Отже, можемо?

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»