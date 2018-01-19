Щоб обговорити питання особливого партнерства з Україною зокрема у сфері безпеки, у Львові з робочим візитом побувала генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт. Вона зустрілася з Президентом Петром Порошенком і провела з ним двосторонні переговори. Політики відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки, де у межах канадської місії UNIFIER відбувається підготовка українських військовослужбовців, повідомляє департамент прес-служби АП.
Нагадаємо, Жулі Пайєтт призначено на посаду генерал-губернатора торік у жовтні. Візит в Україну, звідки вона вирушить до Латвії, стане її першою закордонною поїздкою у статусі Головнокомандувача Збройних сил Канади. Востаннє генерал-губернатор Канади відвідував Україну 2009 року.
Співпраця між Канадою і Україною у сфері безпеки та оборони важлива і корисна для обох сторін, оскільки канадські військові навчаються в українських колег. Про це Жулі Пайєтт заявила під час спільної з Петром Порошенком прес-конференції. «Канадська місія UNIFIER співпрацює зі Збройними силами України і надає допомогу в тактичному навчанні й розбудові їхньої спроможності», — сказала вона, наголосивши, що такі відносини між країнами «надзвичайно важливі для обох сторін» і зауважила, що канадські військові також «дуже багато чого вчаться в українських Збройних сил».
Генерал-губернатор наголосила, що Канада послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Цього року, коли Оттава перебрала на себе головування у «Великій сімці», вона залишається близьким союзником нашої держави і сприятиме у реалізації усіх її цілей. Генерал-губернатор Канади зазначила, що її країна надаватиме допомогу Україні у проведенні інституційних реформ і досягненні економічного зростання. Жулі Пайєтт нагадала, що недавно Україна і Канада підписали угоду про вільну торгівлю, «щоб зростав добробут і було більше можливостей для розвитку бізнесу». Канада надаватиме гуманітарну допомогу людям, постраждалим від конфлікту на сході Україні.
Рішення Канади й США щодо дозволу на постачання зброї в Україну, прийняте торік у грудні, відкриває нові можливості посилення оборонного потенціалу української армії. Таку думку під час прес-конференції висловив Петро Порошенко. Він подякував канадській владі за те, що Україну було внесено до переліку країн, яким дозволено постачати оборонну зброю. «У координації з відповідним рішенням американського президента Дональда Трампа це відкриває нам нові можливості для поліпшення оборонного потенціалу нашої армії», — зауважив Президент.
Відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко прокоментував ухвалення Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу і відзначив уміння депутатів об’єднуватися для ухвалення важливих для держави рішень. «Так було підтримано мою президентську стратегію визволення Донбасу. За це я надзвичайно вдячний усім парламентаріям», — наголосив Президент.