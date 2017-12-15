Для України новина про можливість отримати летальну зброю від Канади (набуло чинності рішення про внесення нашої країни до переліку держав, до яких дозволено експорт зброї та обладнання оборонного характеру) стала своєрідним зеленим світлом до зміцнення обороноздатності. Надто довго ми чекали на цю рекомендацію Палати громад Канади. Однак аби це світло не змінило колір на червоний, Україна має виконати одну, здавалося б, зрозумілу умову: викорінити корупційну складову на всіх владних рівнях.

В інтернеті легко знайти звіт Постійного комітету з питань оборони Палати громад Канади. Текст із назвою «Підтримка Канадою України в час кризи та збройного конфлікту» опубліковано на сайті комітету. В ньому канадські парламентарії висувають у вигляді підтримки 17 рекомендацій. Одна з них стосується внесення України до канадського контрольного списку щодо торгівлі автоматичною вогнепальною зброєю. Не менш важливо, на думку канадців, здійснювати обмін розвідувальною інформацією з Україною, надавати нам дані спостереження із супутника «РАДАРСАТ-2».

Глобальніша мета — змусити співпрацювати оборонні промисловості країн. Та для цього уряд Канади має оголосити план щодо запровадження безвізового режиму, аби українці фахівці вільно могли подавати заявки на подорожі та роботу в Канаді протягом року. Це все сприйматимуть як спосіб подальшого зміцнення економічної й культурної українсько-канадської взаємодії.

Ресурси слід використати оптимально

Підтримувати українську обороноздатність вже готові й США. У підписаному Президентом США законі про військовий бюджет передбачено асигнування загалом на 700 мільярдів доларів. Допомога Україні розтягнеться на два роки. Саме стільки часу потрібно Міністерству оборони й Держдепартаменту США на надання та освоєння коштів, призначених Україні. Один з авторів положення, співзасновник і співголова групи підтримки України в Сенаті США Роб Портман розмістив на своєму сайті заяву, в якій деталізував суть норм положення. Сенатор чітко заявив, що у військовому бюджеті США 350 мільйонів доларів закладено на безпекову допомогу Україні. Це летальне й нелетальне озброєння, військова підготовка, технічна допомога. Заручиться підтримкою і український флот. Про це йдеться у поправках до військового бюджету. Вони, до речі, «прив’язують надання підтримки США до прогресу за ключовими реформами, включно зі встановленням контролю громадськості за військовими, кооперацією та координацією зусиль українського парламенту щодо нагляду за діяльністю Міністерства оборони й Збройних сил, поліпшення у сфері збереження високої боєготовності, обліку майна та гарантування безпеки чутливих закордонних безпекових технологій».

Окрім цього, Роб Портман пояснив, що нинішній безпековий пакет здатен забезпечити Україну «інструментами, необхідними для того, щоб відповісти на агресію Росії». Однак і тут керівництво нашої держави повинно врахувати одне вкрай важливе «але»: Україна мусить спершу виконати вимоги США в оборонній сфері. Цей аспект характеризується так: боєготовність, облік майна, поліпшення безпеки чутливих чи захищених патентами закордонних оборонних технологій. Міністерство оборони США розробить методологію засвідчення прогресу України, долучення радарів ППО та РЛС берегової оборони, технологій морських мін та засобів протидії їм, засобів прибережної та берегової оборони до переліку авторизованої допомоги США.

За резюме сенатора можна сприймати такі слова: «Ці доповнення віддзеркалюють найголовніші потреби українських військових, які не було задоволено в попередніх бюджетах. Ідеться про протитанкове озброєння, безпечні засоби комунікацій та контрбатарейні радари, спрощення використання допомоги США на покриття медичних і немедичних витрат, пов’язаних із доглядом за пораненими українськими військовими, полегшення ширшої медичної підготовки та допомоги».

Донбасу потрібна місія ООН

Українська влада одразу відреагувала на новини з-за океану. Президент Петро Порошенко подякував США й Канаді за надання підтримки, за внесення Канадою України до списку країн, куди дозволено постачання автоматичної стрілецької зброї. На його сторінці у Facebook ідеться: «Як і домовлялися, США санкціонували безпекову допомогу нашій державі, а Канада внесла Україну до контрольного переліку країн, до яких дозволено поставку автоматичної зброї. Шлях до посиленої оборонної допомоги Україні відкрито. Вдячний Вашингтону та Оттаві за потужний і вчасний сигнал підтримки. Єдиним фронтом продовжуємо зміцнювати наше безпекове партнерство для протидії агресії та відновлення суверенітету й територіальної цілісності України».

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у мікроблозі Twitter заявив, що Україні вже нічого не заважає отримувати зброю з Канади: «Дякую Прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо, главі МЗС Канади Христі Фріланд та міністрові оборони Харджиту Саджану за дружню й солідарну позицію щодо України!»

До речі, в Києві чекають на міністра закордонних справ Канади вже найближчим часом. Павло Клімкін анонсував візит Христі Фріланд словами: «Наступного року Канада головуватиме у «Великій сімці». За кілька днів Христя Фріланд відвідає Київ. Будемо з нею говорити, як додатково використати можливості «Великої сімки». Нам потрібна реальна місія, нам не потрібно кілька бодігардів, які тільки заважатимуть СММ. Місія має повністю контролювати територію Донбасу, кордон, відповідати за роззброєння, і, врешті-решт, підготувати окуповані території до вільних і чесних виборів. Місія, яка є іншою, за визначенням є не місією, а маніпуляцією Росії».

Міністр оборони, генерал армії Степан Полторак назвав рішення Канади практичним досягненням у межах реалізації угоди про співпрацю, а посол України у Канаді Андрій Шевченко заявив, що внесення України до контрольного переліку країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю, дає законні підстави для постачання багатьох видів зброї в Україну.