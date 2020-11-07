Це був важкий рік для багатьох компаній, оскільки пандемія COVID-19 завдала серйозного удару по світовій економіці. Проте з огляду на бажання іноземних компаній взяти участь в ярмарку, заступник директора Бюро CIIE Сунь Ченхай повідомив, що виставкову площу ЕКСПО розширили з 300 тис. м² до 360 тис. м², аби задовольнити потреби іноземних експонентів.

«Підвищений попит на участь в ЕКСПО свідчить про те, що іноземні експоненти визнали значну привабливість виставки і китайського ринку», — зазначив Сунь Ченхай.

Імпорт на тлі профілактики епідемії

Незважаючи на пандемію COVID-19, організатор, відповідно до зазначеного графіка, відкрив ярмарок CIIE 5 листопада. 28 вересня в Шанхаї було завершено митне оформлення партії парфумованої продукції Estee Lauder із США і вона стала першим експонатом ярмарку CIIE, що пройшов митну перевірку.

Заступник відповідального секретаря уряду міста Шанхай Шан Юйін повідомила, що задля більш оптимального обслуговування експонентів і відвідувачів ЕКСПО, було проаналізовано досвід організації попередніх двох ярмарків і вжито ефективних заходів профілактики і контролю епідемії COVID-19.

«Я думаю, що CIIE один із небагатьох, якщо не єдиний ярмарок у світі, який не було скасовано і який проходить в офлайн-режимі, і я думаю, що це гарний сигнал», — зазначив головний виконавчий директор компанії L’Oreal Жан-Поль Агон, додавши, що це свідчить, що епідемію COVID-19 в Китаї уже взято під контроль. — Це має велике значення, адже інші країни й далі борються з епідемією».

«Я впевнений, що ярмарок організовано максимально ретельно. Це важливо не лише для Китаю, але й для всього світу, щоб ефективно стримати пандемію», — зауважив президент Merck China Аллан Габор.

Бюро CIIE вже відкрило реєстрацію на участь у четвертому ярмарку CIIE в 2021 році. Чимало іноземних компаній, зокрема Hyundai Motor Group, Shiseido, Theland і Michelin уклали з Бюро CIIE угоди про участь в ЕКСПО на найближчі три роки.

«Ми дуже вдячні за ділові можливості, що відкрилися завдяки CIIE», — заявив головний виконавчий директор Theland Asia Pacific Region Шен Веньхао.

Подвійна циркуляція, більше можливостей

Поки Китай активно рекламує плідні результати проведення перших двох CIIE, світові підприємства оцінюють нові можливості від динаміки «подвійної циркуляції». Це нова модель розвитку економіки, запропонована вищим керівництвом Китаю у травні для заохочення взаємного зміцнення внутрішнього і зарубіжного ринків при збереженні опорного статусу внутрішнього ринку.

Данський гігант із виробництва іграшок LEGO Group відкрив 1 жовтня свій 200-й магазин в континентальній частині Китаю в місті Наньчан, адміністративному центрі провінції Цзянсі, в перший день восьмиденних канікул з нагоди Національного свята КНР і традиційного свята Середини Осені.

Старший віцепрезидент LEGO Group і генеральний директор LEGO China Пол Хуан зазначив, що хоч пандемія COVID-19 зменшила потік споживачів у магазинах LEGO, проте компанії все ж вдалося розширити мережу в Китаї завдяки ефективним протиепідемічним заходам.

Давній друг CIIE, Metro, теж бере участь в ярмарку третій рік поспіль як експонент, закупник і постачальник продуктів харчування.

Клод Саррай, головний виконавчий директор Metro China, повідомив, що, отримавши титул «кращого експоната» на попередніх двох ЕКСПО, яловичина французького бренду Charolais не лише має попит в мережі супермаркетів Metro, але і підвищила загальний обсяг продажів імпортної яловичини в Metro на 128% в першому півріччі цього року.

«Темпи відновлення соціально-економічного життя Китаю продемонстрували велику стійкість і динамізм. У цьому незвичайному році ми тільки зміцнили нашу впевненість у китайському ринку», — наголосив Саррай.

Він вважає, що стратегія подвійної циркуляції Китаю далекоглядна і прагматична. До 2023 року компанія планує відкрити 35 нових концептуальних магазинів для кращого задоволення попиту китайських споживачів.

Заступник начальника міського комітету з комерційних справ Шанхаю Лю Мінь повідомила, що на період з 8 жовтня по 11 листопада в Шанхаї заплановано заходи зі стимулювання споживання, які сприятимуть збільшенню ділових можливостей для експонентів CIIE.

Згідно з даними Міністерства комерції КНР, у серпні 2020 року об’єм прямих іноземних інвестицій, фактично використаних в континентальній частині Китаю, зріс на 18,7% в річному обчисленні до 84,13 млрд юанів. Так, уже п’ять місяців поспіль в країні відзначалося позитивне зростання цього показника.

Ефективно стримуючи епідемію COVID-19, Китай рішуче вжив заходи для стабілізації зовнішньої торгівлі і залучення іноземних інвестицій.

Мінкомерції КНР пообіцяло значно збільшити кількість товарів у промисловому каталозі задля заохочення іноземних інвестицій і надання допомоги компаніям з іноземним капіталом в отриманні вигоди від пільгової політики. А в Шанхаї заходи, спрямовані на більш ефективне залучення іноземних інвестицій, набрали чинності вже 1 листопада.

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За матеріалами Сіньхуа