Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш взяли участь у відкритті українсько-чеського форуму, який відбувся у Києві в межах офіційного візиту чеської делегації до України. Під час форуму підписано важливі документи про співпрацю між українськими та чеськими компаніями.

«Нині тут присутні понад три сотні представників українського та чеського бізнесу. Це свідчить про великий інтерес до України. Зараз торгівля між Україною та Чехією досягла рекордних значень за всі роки незалежності нашої країни. Лише за вісім місяців 2019 року обсяг товарообігу зріс майже на 14%. Це 1,4 мільярда доларів, і це тільки початок», — оптимістично зазначив Олексій Гончарук.

Він закликав чеський бізнес інвестувати в Україну, запевнивши, що країна збереже свій євроінтеграційний і євроатлантичний шлях розвитку.

«Можете не сумніватися в тому, що Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях розвитку і намагатиметься максимально поглибити ділові, політичні й культурні зв’язки з Європою.

Ми рішуче налаштовані працювати максимально швидко, щоб Україна адаптувала свої стандарти й досвід, який вже має Чеська Республіка, що дало б нам змогу максимально швидко стати успішною країною за прикладом тих, які вже пройшли цей шлях», — наголосив Прем’єр.

Бізнесу буде комфортно

В Україні існують проблеми, розв’язання яких пріоритетне для керівництва країни. З-поміж них обмеження на продаж землі та на рух капіталів, обмеження на ринку праці, монополізація деяких секторів економіки, повідомляє УНІАН.

Олексій Гончарук наголосив на необхідності створення рівних правил для всіх. «Це те, що потрібно будь-якій цивілізованій країні, щоб створити успішний бізнес-клімат. Ми усвідомлюємо ці виклики. У нас в Міністерство юстиції прийшла молода, але з доброю іноземною освітою команда, яка щодня бореться за те, щоб права бізнесу було захищено», — запевнив він.

При уряді створено спеціальний офіс для роботи з великими інвесторами, тож Прем’єр закликав бізнес звертатися до Кабміну через цей офіс в разі виникнення проблем.

«Хочемо, щоб ви розглядали український уряд як партнера, бо сьогодні Україна змінюється. Ми робимо реформи, не боїмося змін, бо коли боїшся, то програєш уже на старті. Особисто для мене — це дія на результат», — наголосив він.

«Чеська Республіка — одна з небагатьох країн, яка повністю зняла всі бар’єри поставки до України озброєння. Вона належить до четвірки держав, разом з Канадою, Францією, Великою Британією, яка таким чином проявила свою чітку позицію в знак нашої підтримки. Це для нас дуже важливо, і ми маємо намір налагодити співпрацю з Чехією та нашими компаніями, які співпрацюють щільно», — сказав глава уряду.

Російський проєкт «Північний потік-2» Олексій Гончарук назвав політичним, який загрожує енергетичній безпеці не лише України, а й усієї Європи. А отже, дуже важливо, щоб демократичні країни об’єднували свої зусилля для того, щоб жодна країна не дозволяла собі за допомогою воєнних або інших гібридних форм агресії зазіхати на територіальну цілісність інших держав.

«Для нас чітка позиція Чехії, як нашого партнера і союзника, — дуже важлива. Ми впевнені, що агресор завжди має отримувати відсіч у вигляді санкцій та інших адекватних дій», — підкреслив Прем’єр.

Підтримка і перспективи

Натомість Андрей Бабіш зазначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України і реформи, які в ній проводять. «Ми не бачимо іншої можливості подальшого розвитку подій, аніж врегулювання ситуації і відновлення суверенітету мирним шляхом. Тож високо цінуємо кроки, які зробила Україна на шляху до зустрічі в нормандському форматі, й дуже сподіваємося, що зустріч 9 грудня справді завершиться конкретними результатами, а не лише певними деклараціями», — заявив Андрей Бабіш, додавши, що Чехія, поза сумнівом, вважає анексію Росією Криму незаконною та засуджує її.

Що ж до розвитку економічних зв’язків, він зазначив: Україна дуже перспективна територія, історично та географічно наближена до Чехії. Торгівля між країнами постійно зростає. Так, у 2018 році частка експорту Чеської Республіки до ЄС сягнула 78%. «Ми бачимо таку саму можливість експорту і до України», — додав поважний гість.

Було б дуже добре оновити роботу комісії, яка опікувалася б подальшим розвитком двосторонніх відносин. «Маємо чимало наших компаній, які хочуть тут вести свою діяльність. А саме в енергетиці, в секторі ІТ-технологій. Наші компанії серед іншого могли б постачати і транспортну техніку, й військову. Ми також високо цінуємо зусилля з реформування різних галузей в Україні, зокрема правової системи, оскільки верховенство права слугує обов’язковою умовою і для розвитку підприємницького середовища», — зазначив він.

Шлях до миру починається з перемовин

У Маріїнському палаці чеського прем’єра зустрічав Президент Володимир Зеленський. Під час пресконференції по закінченні їхньої зустрічі глава Української держави заявив, що Україна та Чехія розширюють військово-технічну спів­працю й подякував урядові Чехії за скасування всіх бар’єрів у торгівлі з Україною продукцією оборонно-промислового комплексу.

Президент сповістив, що під час зустріч в нормандському форматі порушуватиме нагальні питання. «Зустріч у нормандському форматі, після того як цей формат заблоковано з 2016 року, — це вже успіх. Що стосується результатів, то маємо вирішити питання війни на Донбасі саме дипломатичним шляхом. Цей шлях починається з перемовин. Тобто нормандський формат — це насамперед перемовини на вищому рівні, тому ми очікуємо цієї зустрічі», — підкреслив він.

Нині триває дуже серйозна підготовка до цієї зустрічі. «Я сподіваюся на реальні результати. Треба домовлятися про повернення наших територій. Хочу говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами, тож порушуватиму це питання», — наголосив Президент. І додав, що необхідно почати діалог щодо проведення місцевих виборів на Донбасі після того, як звідти виведуть незаконні збройні формування.

Володимир Зеленський планує з-поміж іншого обговорити конкретні терміни проведення обміну з РФ утриманими особами в форматі «всіх на всіх».

Він повідомив про досягнення домовленості з главою чеського уряду щодо посилення взаємодії між Україною та країнами Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина). Володимир Зеленський висловив упевненість, що досвід інтеграції держав Вишеградської групи до ЄС буде для України дуже корисним. Принагідно він подякував за запрошення в Прагу на зустріч Вишеградської четвірки.

Андрей Бабіш у відповідь засудив агресію Російської Федерації на Донбасі й анексію Криму, заявивши про підтримку територіальної цілісності й суверенітету України в її визнаних на міжнародному рівні кордонах. І висловив сподівання, що європейським колегам з Франції та Німеччини вдасться віднайти політичне рішення спровокованого Росією конфлікту на Донбасі.

Він нагадав, що його країна з 2014 року спрямувала на підтримку України 15 мільйонів євро, і запевнив Президента України, що Чехія і в подальшому надаватиме гуманітарну допомогу людям, які постраждали у конфлікті на сході нашої країни.

Насамкінець Прем’єр-міністр Чеської Республіки заявив про рестарт відносин з Україною. «Я дуже радий, що я тут, що через десять років в Україну нарешті навідався чеський прем’єр. І я вважаю цей візит дуже важливим. Я б навіть назвав це певним перезавантаженням наших взаємин», — сказав Андрей Бабіш.

Саме нині й настав час, коли треба налагоджувати відносини. В Україні працює 220 чеських фірм, а разом із високоповажним гостем до нас прибула велика делегація підприємців з конкретними пропозиціями щодо інвестицій.

«Я переконаний, що ми частіше бачитимемося і доводитимемо до кінця ті справи, про які ми сьогодні говорили», — підкреслив глава чеського уряду.

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«Урядового кур’єра»