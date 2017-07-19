Україна та Грузія мають давні зв’язки. Проте нині перед обома державами постали виклики, які ще міцніше єднають Київ і Тбілісі у спільній боротьбі. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з Президентом Грузії Георгі Маргвелашвілі у Тбілісі, де глава нашої держави перебуває з державним візитом.

«Загроза для нашої свободи, незалежності й демократії одна й та сама, і ми нікому не дозволимо диктувати майбутнє нашим великим народам», — сказав Петро Порошенко, наголосивши, що українці твердо вірять у те, що «в скрутні часи можуть розраховувати на братній грузинський народ так само, як братній грузинський народ може розраховувати на тверду підтримку українців».

Фундамент дружби

За словами Петра Порошенка, майже кожен українець і грузин мають особисті спогади й життєві сторінки, які відображають дружбу між нашими народами. Так було і в далекі часи Голодомору в Україні, і в роки Другої світової війни, і нині, коли українці обстоюють територіальну цілісність, суверенітет і незалежність своєї держави, вважає Президент.

«Мало хто знає, що в далекому 1933 році прадід моєї дружини, рятуючи родину від Голодомору, змушений був втекти у Тбілісі. І Грузія врятувала родину моєї дружини від голодної смерті. А бабця моєї дружини в 1943 році опинилася в Сталінграді, і її було евакуйовано. Куди б ви думали? У Тбілісі. І вона жила у Тбілісі», — розповів журналістам глава нашої держави.

Саме такі історії, переконаний Петро Порошенко, не просто залишаються в поколіннях — вони формують міцний фундамент дружби українських і грузинських народів.

«Українці схиляють голови в пам’ять про наших грузинських побратимів, які в 2014 році приїхали і записалися до складу Збройних сил України, бо захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, вони були впевнені, що захищають Грузію», — заявив Петро Порошенко. І наголосив, що це «дуже зворушливі факти», які лягли в міцний фундамент дружби двох держав. Наш Президент переконаний, що ті загрози, які постали перед Україною та Грузією, можна здолати, «лише коли ми сильні та об’єднані». Він подякував грузинській владі за «постійну координацію дій зокрема в секторі оборони та безпеки».

Міцнішають у спільних навчаннях

Петро Порошенко розповів і про результати своїх переговорів з Георгі Маргвелашвілі. «Є багато ідей, як проводитимуть взаємну підготовку бійців наших Збройних сил і на території Грузії, зокрема наших гірськострілецьких підрозділів, і на території України, де ми відкриті, щоб передати переможний досвід Збройних сил України в гібридній війні», — сказав глава держави. Він відзначив участь моряків із Грузії у навчаннях Seа Breeze, які відбуваються під егідою НАТО в Чорному морі, під Одесою. «Разом з американськими, британськими, норвезькими, румунськими, турецькими, бельгійськими та іншими моряками були моряки Грузії, які демонструють, що наше партнерство надзвичайно міцне, зокрема і в оборонній сфері», — переконаний Президент.

Петро Порошенко вважає, що Україна, Грузія і Молдова спільно з Євросоюзом формуватимуть другий етап порядку денного політики «Східного партнерства». За його словами, значну частину переговорів двох президентів було присвячено співпраці з Євросоюзом і НАТО, координації дій двох держав щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Адже обидві країни успішно пройшли її перший етап — укладення Угоди про асоціацію, започаткування зони вільної торгівлі з ЄС, запровадження безвізового режиму з країнами шенгенської зони. «Ми спільно з партнерами з Грузії, Молдови і ЄС формуватимемо другий етап порядку денного Східного партнерства», — наголосив Президент України.

На прес-конференції у Тбілісі Президент прокоментував перспективи Плану дій щодо членства України в НАТО. За його словами, започаткування таких переговорів має важливе значення для безпеки в регіоні. «Наші амбіційні перспективи почати дискусію з відновлення Плану дій щодо членства в НАТО також стоять на порядку денному і дуже важливі для безпеки і Грузії, і України», — заявив Петро Порошенко.

Георгі Маргвелашвілі назвав візит Президента України історичним. «Ви перебуваєте на полі бою. Ви побачили те, що побачила Грузія в 1990-х, в 2008 році — політику Російської Федерації, яка приносить дестабілізацію і роз’єднує нації. Грузія вистояла, хоч і втратила два регіони. Нині те саме відбувається з вашою країною, тому нам потрібна активізація співпраці», — переконаний Президент Грузії.

У ході візиту лідери України та Грузії, повідомляє департамент прес-служби АП, підписали декларацію про взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності, а також угоду про співробітництво в галузі освіти. «Україна і Грузія підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства. Зокрема про взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності», — написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

Як нарощувати торговельний потенціал

Перебуваючи у Грузії, Петро Порошенко зустрівся і з Прем’єр-міністром Георгі Квірікашвілі. Глава держави висловив вдячність грузинській стороні за тверду всебічну підтримку України та надання гуманітарної допомоги в реабілітації українських військовослужбовців та оздоровленні дітей, постраждалих внаслідок бойових дій на Донбасі. Співрозмовники відзначили важливість поглиблення співпраці у багатосторонніх форматах для деокупації територій України та Грузії. Петро Порошенко і Георгі Квірікашвілі обговорили широкий комплекс питань порядку денного двосторонніх відносин. Головну увагу приділяли секторальній співпраці передусім у торговельно-економічній галузі. Відзначали прагнення сторін довести товарооборот між країнами до мільярда доларів США.

Учора Петро Порошенко провів переговори зі спікером парламенту Іраклі Кобахідзе та грузинськими депутатами. Глави двох держав відкрили роботу бізнес-форуму в Тбілісі. А сьогодні Петро Порошенко відвідує столицю Автономної Республіки Аджарія місто Батумі, де зустрінеться з главою уряду Аджарії Зурабом Патардзе. Там Петро Порошенко візьме участь у роботі інвестиційного круглого столу. Програмою візиту передбачено зустріч Президента з українською громадою Грузії.