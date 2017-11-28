Останній понеділок листопада Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зустрічав у Грузії. Там він перебуває з дводенним офіційним візитом. Про вдалий старт переговорів стало відомо після його зустрічі із Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі, а також після відвідання Військового реабілітаційного центру ім. Національного Героя Грузії М. Макашвілі. Там Володимир Гройсман зустрівся з нашими пораненими воїнами, які проходять лікування й реабілітацію в цій дружній країні.
Програма передбачає переговори з Президентом Георгієм Маргвелашвілі, Головою парламенту Іраклі Кобахідзе. Заплановано й участь у великому економічному форумі «Один пояс — один шлях».
За підсумками 2016 року обом країнам вдалося вийти на товарообіг 456 мільйонів доларів. Показник неважко збільшити вдвічі — до мільярда доларів. Окрім цього Грузія залучає українські компанії до реалізації інфраструктурних проектів і готова поглиблювати розвиток двостороннього транзитного потенціалу за проектом «Новий шовковий шлях». А ще країни налаштовані на розвиток політики підтримки суверенітету й територіальної цілісності, на зближення з ЄС і НАТО.
Переговори з грузинським колегою стосувалися реалізації транспортних і транзитних проектів, зростання товарообігу. Країни прагнуть запропонувати світові нові торговельні шляхи. Зустріч розпочиналася вшануванням пам’яті загиблих у трагедії в Батумі. Георгій Квірікашвілі запевнив, що Україна завжди була і залишається вірним другом Грузії.
Одним із найперспективніших напрямів роботи визначено розвиток транзитного потенціалу. Володимир Гройсман підкреслив, що поєднання географічних і транспортних можливостей має стати важливою складовою міжнародної ініціативи «Новий шовковий шлях».
Глава уряду Грузії вважає проект неможливим без участі України. «У вас є вихід до Європейського Союзу, в нас — до Китаю, з яким діє режим безмитної торгівлі», — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Володимир Гройсман нагадав, що у вересні цього року в Одесі ставили підписи під меморандумом про співпрацю між ПАТ «Укрзалізниця», АТ «Грузинська залізниця» та ЗАТ «Азербайджанська залізниця». Документ сприятиме розвитку залізничних маршрутів через Кавказ у напрямку України та Євросоюзу та у зворотному напрямку. «У нас є попередні домовленості щодо створення спільних транспортних структур, тарифної політики. Треба прискорювати цей процес. Упевнений, що наші переговори дадуть додатковий імпульс цьому процесу», — резюмував Володимир Гройсман. Він запропонував грузинській стороні продумати можливості залучення українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів у межах проекту «Новий шовковий шлях».
Окрему увагу приділили співпраці на рівні запровадження спільних ділових проектів та в напрямі обміну досвідом реформ. Київ цікавиться досвідом Тбілісі в боротьбі з корупцією, формуванні ринку землі, великій приватизації. Володимир Гройсман навіть виступив за формат постійних експертних консультацій на рівні відповідальних міністерств і відомств, а також висловився за посилення роботи Міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Володимир Гройсман наголосив, що Грузія входить до двадцятки перспективних ринків для українського експорту і це позначається на показниках взаємної торгівлі. «Якщо торік товарообіг сягнув майже 500 мільйонів доларів, то за 7 місяців поточного року він перевищив 345 мільйонів доларів, — наголосив глава уряду. — Ми ставимо завдання довести товарообіг до мільярда доларів». Перспективними напрямами співпраці названо аграрний сектор, туризм, енергетику. А в пріоритеті, звісно, питання економічної співпраці. Українська сторона готова ухвалювати конкретні рішення, які сприятимуть поглибленню відносин із Грузією.
Для Грузії Україна — торговельний партнер номер п’ять. Обсяг нашого експорту за 9 місяців року становив 296,8 мільйона доларів. Це здебільшого тютюн та його промислові замінники, чорні метали, м’ясо та їстівні субпродукти, алкогольні й безалкогольні напої, продукти харчової промисловості, цукор і кондитерські вироби з нього. Обсяг грузинського імпорту в Україну за цей період становив 49 мільйонів доларів. Основні статті імпорту — алкогольні та безалкогольні напої, добрива.
Найбільше держави фокусуються на співпраці в паливно-енергетичному секторі, розвитку проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК). Не менш цікавими для України та Грузії стають аграрний сектор, транспортна галузь, передусім сегмент вантажних перевезень, охорона здоров’я, туризм, розвиток малого й середнього підприємництва.
За підсумками переговорів прем’єрів підписано меморандум про взаєморозуміння в галузях розвитку систем земельних кадастрів та контролю обігу лікарських засобів.