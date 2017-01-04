Між США та нашою країною встановлено справжнє демократичне партнерство, у межах якого Вашингтон надає неоціненну практичну допомогу в розбудові державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки України. Про це Президент Петро Порошенко заявив у привітанні з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном, повідомляє департамент прес-служби АП.

«Відмовившись від третього у світі ядерного арсеналу та великих обсягів звичайних озброєнь, а також від запасів високозбагаченого урану, Україна відіграє історичну роль у зміцненні глобальної стабільності та режиму нерозповсюдження ядерної зброї», — йдеться у привітанні. Петро Порошенко нагадав, що це були непрості для України рішення, але вона їх ухвалила, покладаючись на запевнення та безпекові гарантії іноземних партнерів, передусім США.

Президент подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України у складні часи російської агресії, коли наша держава захищає ключові принципи свободи та демократії. Він запевнив у твердих намірах України й надалі активно розвивати відносини стратегічного партнерства зі США, спрямовані на поглиблення всебічного конструктивного співробітництва у політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах.

В останні дні 2016 року Україну відвідали американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар. За вагомий особистий внесок у зміцнення відносин між Україною та США Президент нагородив Джона Маккейна орденом Свободи та відзначив орденом Ярослава Мудрого Ліндсі Грема. Під час зустрічі з американськими законодавцями глава держави наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку у Конгресі США. «Ми відчуваємо цю надійну підтримку і допомогу, що надзвичайно важливо в ці дуже важкі дні для моєї 45-мільйонної країни», — сказав Петро Порошенко. Він також відзначив важливість ухвалення Конгресом США закону «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою. На запрошення Президента американські сенатори здійснили візит до Донецької області, де відвідали командний пункт в районі Широкиного і привітали морських піхотинців з Новим роком.

Під час робочої поїздки до Донецької області Петро Порошенко взяв участь у церемонії відкриття відбудованих мостів через річки Казенний Торець та Сіверський Донець. «Простим і зрозумілим проявом відновлення країни є відкриття двох відбудованих мостів через дві річки Донбасу. Ця подія — добрий знак для всієї України і для регіону особливо», — заявив Президент.

За його словами, на окупованій території побачили, що наш пріоритет — відбудова визволеного Донбасу, створення нормальних умов для життя людей, зведення мостів, будівель, шкіл, дитячих садків.

Перебуваючи на Донеччині, Петро Порошенко відвідав Маріуполь, де повідомив про те, що військовослужбовцям буде збільшено обсяги доплат. «Я дав доручення міністру оборони підвищити доплати, які отримують військовослужбовці, котрі перебувають на першій лінії — лінії зіткнення, — до 6 тисяч гривень, а військовослужбовцям, які перебувають на другій лінії, — до 2,4 тисячі гривень», — повідомив Президент. За його словами, держава має створювати фінансову і матеріальну мотивацію для того, щоб українські військовослужбовці були надійно захищені і забезпечені.

Президент заявив, що Україна має справу з ворогом, у «якого немає нічого святого, навіть Різдва», тому і в святкові дні російсько-терористичні війська не дотримувалися режиму тиші, про яку було домовлено у Мінську. Він також нагадав, що «два тижні тому російсько-терористичні підрозділи намагалися захопити два наші опорні пункти поблизу селища Луганське, що на Світлодарській дузі. Але українські воїни не лише відбили атаки ворога, а й перейшли у контратаку. Вони здобули перемогу, поліпшили диспозицію наших військ, а окупанти зазнали серйозних втрат», — зазначив Президент.

Але незалежність Україна обстоює страшною ціною — ціною життів своїх захисників. Петро Порошенко зазначив, що лише протягом 2016 року життя за мир, свободу нашої держави від російського агресора віддали 211 військовослужбовців Збройних сил України.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України та вручив орден «Золота Зірка» за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі командиру механізованої роти механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України лейтенанту Микиті Яровому посмертно. Нагороду сина з рук глави держави отримала мати героя Людмила.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»