Протягом місяця після семирічної перерви в Будапешті відбудеться засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Про це у Києві під час спільної пресконференції зі співголовою комісії, міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорської Республіки Петером Сіярто повідомив співголова комісії, віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. За його словами, під час засідання обговорюватимуть конкретні проєкти, які можуть спільно реалізувати Україна та Угорщина. На порядку денному співпраці будуть проєкти в галузях інфраструктури, енергетики, охорони здоров’я, довкілля.

«Сім років не засідала двостороння комісія. Це неприпустимо і на мою думку, і на думку Петера Сіярто. Тому ми домовилися не відкладати це питання. Ми вперше зустрічаємося з Петером Сіярто, але встановили конструктивний дружній контакт. Маємо спільну мету: зробити відносини між нашими державами зразковими. Щоб українське Закарпаття стало історією успіху завдяки зусиллям урядів обох країн», — підкреслив Дмитро Кулеба. Він подякував Угорщині за допомогу в гуманітарній сфері, зокрема в реабілітації дітей, а також у захисті територіальної цілісності та суверенітету України.

Петер Сіярто зазначив, що на наступному засіданні спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва угорська сторона хоче домовитися про принаймні один пункт пропуску на кордоні; використання кредитної лінії на 50 мільйонів доларів, які Угорщина надає на інфраструктурні проєкти в Україні; розвиток у галузях сільського господарства та охорони здоров’я; взаємне визнання дипломів двох країн.

«Ми готові продовжити програму розвитку економіки Закарпаття, надалі давати допомогу навчальним, освітнім, культурним закладам регіону. Надаватимемо гуманітарну допомогу. І якщо засідання в Будапешті пройде успішно, це відкриє шлях до зустрічі навесні Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана», — зауважив Петер Сіярто.

Він акцентував, що Угорщина зацікавлена у відновленні добросусідських відносин з Україною.

«Проте є складне питання у відносинах — закон про освіту. Тому вдячний за надану можливість зустрітися з очільницею українського профільного міністерства. Ми розуміємо, що Україна хоче, аби всі її громадяни розмовляли українською. Угорщина хоче, аби угорці, які проживають на Закарпатті, могли зберегти рідну мову. Цього одночасно можна досягти — це питання методологічного характеру.

Нам здається, що можна зробити так, щоб угорці, які проживають в Україні вивчили державну мову навіть без поступового збільшення кількості українськомовних предметів. Ми з радістю допоможемо і методологічно, і фінансово, щоб викладання української мови угорцям Закарпаття було набагато ефективнішим. Тобто можна одночасно досягти вивчення державної мови на дуже високому рівні та володіння і використання рідної мови в галузі навчання», — зазначив Петер Сіярто.

Саме такі пропозиції угорська сторона передала Міністерству освіти і науки із проханням терміново організувати зустріч очільниці відомства із представниками Спілки педагогів Закарпаття для напрацювання рішення.

Відповідаючи на запитання журналістів, Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не затягуватиме процесу розроблення та ухвалення закону про національні меншини. «Міністерство культури, молоді та спорту активно розробляє законопроєкт, він пройде публічне обговорення, а потім піде в парламент. Ми віддані своїм міжнародним зобов’язанням у сфері захисту нацменшин, цінуємо кожну нацменшину в Україні», — резюмував віцепрем’єр.