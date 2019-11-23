Свій дводенний робочий візит до столиці Великої Британії для участі в першому інвестиційному саміті Європейського банку реконструкції та розвитку, організованому для країн-членів «Східного партнерства», Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розпочав із вручення нагород британським парламентаріям. Відповідно до указу Президента України, орденів «За заслуги» ІІІ ступеня.

Орден має три ступені. Це державна нагорода для відзначення видатних заслуг громадян в економічному, науковому, соціально-культурному, військовому, державному, громадському та інших напрямах суспільної діяльності. Орденом також нагороджують іноземних громадян. Володаря ордена «За заслуги» будь-якого ступеня іменують його кавалером.

Новий факт в історії двосторонніх відносин

Вручаючи британським парламентаріям нагороди, очільник українського уряду зазначив, що ці ордени — символи глибокої вдячності українців за принципову позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, яку парламентарії підтвердили своїми діями.

Серед нагороджених — Джон Віттінгдейл. Він голова багатопартійної парламентської групи дружби з Україною, завдяки зусиллям якого питання щодо нашої держави неодноразово перебувало на порядку денному парламенту. Отримала орден і Полін Летем — одна з найвідоміших громадських діячок. Упродовж десятиліть вона вимагає визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу та ввести тему Голодомору у шкільну програму. Нагороджений Мік Антонів був ініціатором та автором резолюції Комітету ЄС з питань регіонів, у якій засуджено тимчасову окупація Криму Росією.

«Це троє британців, імена яких буде назавжди вписано в історію двосторонніх відносин України та Великої Британії. Символічно, що нагородження відбулося саме в річницю Революції гідності», — наголосив Олексій Гончарук.

Прем’єр виступив у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, після чого відповів на запитання аудиторії. Під час виступу Олексій Гончарук укотре наголосив на важливості консолідації зусиль європейських держав у протидії Росії як країні-агресору, зокрема в енергетичній галузі — протидії будівництву «Північного потоку-2». Він вказав на важливість диверсифікації поставок газу в Європу, що залишається ключовим чинником енергетичної безпеки європейських країн та якості послуг у межах регіонального енергетичного ринку.

Вплив олігархів на владу зменшується

Відповідаючи на запитання, очільник уряду заявив, що українська влада не допустить повернення колишнім власникам націоналізованого ПриватБанку. «Є дуже чітке розуміння у Президента, в уряду, що справа ПриватБанку є показовою про Україну для всього світу, що в Україні все змінилося. Ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не має бути повернено попереднім акціонерам», — наголосив Прем’єр. І додав, що у відповідь на можливі судові рішення в позовах у справі уряд має стратегії та готовий до будь-якого перебігу подій.

Олексій Гончарук запевнив, що олігархи не мають впливу на Президента і Кабінет Міністрів, але визнав, що вони мають гучний голос, який лунає через засоби масової інформації в Україні й за кордоном. Але це, за словами Прем’єра, лише «засвідчує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їхній вплив зменшується». Серед способів скорочення негативного впливу приватних інте­ресів в українській економіці очільник уряду назвав збереження незалежності Національного банку України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також приватизацію державних підприємств і встановлення верховенства закону з допомогою нової реформованої системи судочинства.

За підсумками спілкування в Королівському інституті очільник уряду написав на своїй сторінці у фейсбуці: «Аудиторія вражаюча — понад 200 справді сильних представників бізнесу, урядових установ та журналістів. Говорили про комплексні, складні, але дуже цікаві питання. Про реформи на порядку денному українського уряду. Забезпечення верховенства права. Демонополізацію енергетичного ринку. Закон про обіг земель».

Під час інвестиційного саміту Олексій Гончарук узяв участь у панельній сесії «Розвиток ринку палива: можливості для інвесторів». Як повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт ЄБРР, цього року ініціатива «Східне партнерство» відсвяткувала 10-ту річницю. За цей час банк розвинув набагато тісніші зв’язки з кожною із шести країн-учасниць нинішнього саміту: Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.

Панельні сесії саміту було присвячено інвестиційному клімату країн, інвестиційним тенденціям та можливостям, діяльності та впливу ЄБРР на регіон, широкому колу питань у різних галузях економіки.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»