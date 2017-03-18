Президент Петро Порошенко зустрівся з представниками України у Міжнародному суді ООН: заступником міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Оленою Зеркаль, главою зовнішньополітичного відомства Павлом Клімкіним, міністром юстиції Павлом Петренком, Генпрокурором Юрієм Луценком та головою СБУ Василем Грицаком. «У Міжнародному суді вся наша команда бореться за справедливе покарання тих, хто винен у смерті тисяч людей внаслідок терористичних атак на українському Донбасі; тих, хто постачав танки, найсучаснішу артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у Волновасі, які збивали МН-17», — зазначив глава держави. Він подякував за багатомісячну роботу з підготовки позову України найкращим юристам з МЗС, Мін’юсту, Генпрокуратури, фахівцям Генштабу та Міноборони.
За словами Президента, розгляд справи та винесення рішення суду триватиме «не так швидко й займе навіть не місяці, а роки. Але ми чекаємо, що буде вжито відповідних заходів для принаймні унеможливлення нового постачання зброї та терористів», — зазначив Петро Порошенко. Він наголосив, що у позові Україна вимагає зобов’язати Росію закрити неконтрольовану ділянку кордону і припинити усі поставки зброї, техніки, грошей терористам на Донбас. Українська сторона також наполягає на припиненні окупантами утисків українців та кримськотатарського народу в Криму. «Я реаліст і не маю жодних ілюзій стосовно позиції Росії та її можливих кроків, але ми мусимо об’єднати зусилля всього світу, щоб притягнути Росію до відповідальності», — наголосив глава держави.
Представник України в Міжнародному суді ООН в Гаазі Олена Зеркаль подякувала Президентові та командам усіх міністерств за підтримку, допомогу й спільну роботу в представленні аргументованої позиції нашої держави у справі проти Росії. Вона наголосила, що судовий позов України — це черговий етап і один з елементів притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності. «Він дуже важливий і чутливий для всього світового співтовариства, оскільки це вперше, коли член Ради Безпеки ООН має відповідати за діяльність, пов’язану з фінансуванням тероризму», — цитує Олену Зеркаль департамент прес-служби АПУ.
Дипломат наголосила, що українська делегація має багато завдань, пов’язаних із захистом українських інвесторів, які втратили власність в окупованому Криму, а також захистом тих, хто постраждав унаслідок незаконних терористичних дій Росії на сході нашої держави. «Ми продовжуємо захист інтересів України відповідно до Морської конвенції, і у травні відбудуться перші слухання, присвячені питанням за процедурою», — додала вона. Олена Зеркаль повідомила, що рішення про застосовування тимчасових заходів у справі «Україна проти РФ» очікують до кінця квітня. «Саме ухвалення судом рішення щодо застосування тимчасових заходів для захисту українських громадян буде для нас важливим», — наголосила дипломат.
Юрій Луценко повідомив, що у справі «Україна проти РФ» зібрано понад 800 томів матеріалів, з них 300 томів — під грифом «таємно» і «цілком таємно». Під час підготовки матеріалів до суду було опитано 1400 потерпілих, 2 тисячі свідків, проведено майже 2 тисячі судових експертиз і здобуто 100 тисяч одиниць речових доказів, зокрема зразки зброї та військової техніки виробництва Російської Федерації, захоплені українською армією під час боїв на Донбасі. Генпрокурор зауважив, що ГПУ підготувала обвинувальні акти, які вже надано ватажкам терористичних організацій і спрямовано до суду. За його словами, готують сотні подань у межах заочного засудження ватажків терористів і зрадників українського народу.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»