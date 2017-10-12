Чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи має бути змістовною як ніколи. Вона вже запам’ятається якщо не одіозними висловлюваннями щодо України президента Чехії Мілоша Земана — відомого у всій Європі послідовника політики свого російського колеги, то принаймні спробою прокрутити плівку історії на вісім десятиліть назад.

Погодьтеся, що ситуація, коли будь-якій країні пропонують відкупні у вигляді чи то грошей, чи то енергоресурсів задля відмови від насильницьки загарбаної території сама по собі є дикунством. А цинізм і спокій, з якими це було сказано, не викликає нічого, крім огиди.

«Спроба запропонувати не тільки умиротворення агресора, а й легітимізацію анексії АР Крим шляхом «продажу» частини нашої території абсолютно не прийнятна для сучасної Європи. Важко повірити, що ми це чуємо від президента країни, яка стільки страждала від Мюнхенської змови», — такою була реакція вітчизняного зовнішньополітичного відомства на слова підстаркуватого адепта руского міра, які шокували та обурили всю цивілізовану Європу.

«В умовах, коли тисячі українців загинули від рук російських окупантів, десятки тисяч українців і кримських татар переслідує окупаційний режим, ця пропозиція виходить за політичні рамки і є відвертим цинізмом. Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою, — йдеться у заяві нашого МЗС. — В Україні високо цінують вагому підтримку та солідарність уряду Чехії й чеського народу, які проявляються в конкретних справах і практичній допомозі. Яскравий приклад цього — нещодавній візит делегації Сенату Чеської Республіки на Донбас».

Наші дипломати не даремно згадали про Мюнхенську змову, коли політика лідерів провідних європейських країн, спрямована на умиротворення континентального агресора — божевільного Адольфа Гітлера, призвела спершу до повної окупації тодішньої території Чехії. 1938 року «стурбованість» британського й французького прем’єрів надто дорого коштувала світові, щоб нині знову наступати на ті самі граблі. А президентові країни, яка двічі страждала від двох різних тоталітарних режимів — у 1938 та 1968 роках — тим паче не личить озвучувати особисті думки з високої європейської трибуни.

Про те, що фрази Земана слід розглядати саме в такому ключі, запевнило Посольство Чеської Республіки в Україні. Так само висловився й прем’єр-міністр Чеської Республіки Богуслав Соботка у мікроблозі Twitter: «Виступ Земана в Раді Європи разюче контрастував з нашою зовнішньою політикою, і президент не мав мандата від чеського уряду. Чеська Республіка захищає дотримання міжнародного права. Санкції ЄС проти Росії пов’язані з виконанням мінських угод, і ці угоди не можуть бути спаплюженими».

Вразила позиція їхнього лідера й самих чехів, які надсилають до Посольства України слова підтримки та вибачення за заяву президента стосовно «узаконення» анексії Криму, повідомляє УНІАН. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Чехії Євген Перебийніс. «Хочу подякувати десяткам чехів, часто зовсім незнайомим людям, які надіслали посольству слова підтримки і... вибачення. Добре знаю, що мільйони чеських друзів солідарні з українцями в нашій боротьбі проти російського агресора і окупанта. Інакше й бути не може в країні, народ якої дав світу Вацлава Гавела», — написав український дипломат.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пропозиція президента Чехії Мілоша Земана щодо скасування антиросійських санкцій і вирішення кримського питання шляхом виплат компенсації Україні неприйнятна й образлива для двох народів — українського та кримськотатарського. Про це, як повідомляє «Крим. Реалії», він сказав під час дискусії «Крим — три роки після», яка відбулася у межах «Форуму 2000» в столиці Чехії Празі. «Одна з версій стосовно пана Земана — залежний від Москви, друга версія... він хоче розв’язати проблеми з майбутніми виборами президента шляхом відволікання уваги на проблеми, які чеського виборця менше хвилюють. Його пропозиція щодо Криму не те що неприйнятна, вона образлива».

Видається, що чеський президент більше образив саме свій народ, а анексію Росією українського Криму… визнав. Хоч і мимохіть, між рядками, але визнав, проявивши власну політичну слабкодухість. А таких зневажає і володар Кремля, і власний народ.