Євроінтеграцію та продовження санкційної політики проти рф обговорили вчора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс під час зустрічі в Києві приділили увагу фінансовій підтримці України. Зокрема, глава уряду подякував за транш від ЄС обсягом 1 млрд євро, отриманий 20 березня. Денис Шмигаль наголосив, що лідерство ЄС в ініціативі ERA — механізму використання на користь нашої держави доходів від заморожених активів рф — дуже важливе для нас. За його словами, кошти, які Україна отримує за цією ініціативою, вже спрямовують на потреби оборони та важливі бюджетні видатки.

«Наша головна мета — конфіскація всіх заморожених активів, які стануть основним джерелом відбудови країни. Цього року уряд зосереджує увагу на створенні механізму конфіскації», — повідомив Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі також ішлося про посилення економічної співпраці та європейську інтеграцію. Денис Шмигаль наголосив, що триває процес скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС.

«Україна успішно імплементувала всі необхідні заходи для просування євроінтеграційного процесу. Ми активно працюємо над відкриттям усіх шести кластерів у межах переговорного процесу з ЄС. Це ключовий пріоритет», — повідомив він.

Темою обговорення стала і санкційна політика щодо росії. Прем’єр-міністр наголосив на важливості цього дієвого інструменту та висловив сподівання на продовження і посилення обмежень.

Валдіс Домбровскіс запевнив у подальшій підтримці нашої держави. Він зазначив, що Європейська комісія запропонувала ініціативу SAFE на 150 млрд євро, яка передбачає, що українська оборонна промисловість буде залученою на рівних правах до оборонно-промислового комплексу держав-членів ЄС.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ