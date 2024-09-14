В армію молодий «Лев» потрапив аж через рік після початку великої війни. І не тому, що вичікував чи не горів бажанням. Навпаки, регулярно оббивав поріг ТЦК. Не брали через вік, мовляв, підрости ще, юначе. Тож цілий рік в Одесі йому довелося опановувати фах програміста, водночас займаючись волонтерством.

Коли виповнилося 19 років, терпець увірвався. Зібравши всіх рідних за спільним столом, оголосив про своє рішення долучитися до ДШВ. До нашої бригади й конкретно до підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Чому саме сюди? По-перше, добрий знайомий служив тут офіцером, а по-друге, «Лев» дивився на перспективу. Бо за цими видами озброєння майбутнє, й можна одразу оцінити результати своєї роботи.

Тож після підписання контракту став оператором БпЛА «Мавік» взводу розвідки та корегування. Знайшов чудовий колектив однодумців, постійно має відчуття драйву й динаміки руху. Під час власних скидів пережив два влучання КАБів. Але це нікого не зупинило. Наступного дня екіпаж продовжив працювати. Як програміст розробив таблицю, де всі пілоти збирають всю свою звітність, запровадив, так би мовити, облік по-науковому.

На час нашої зустрічі «Лев» мав на особистому рахунку шість ліквідованих окупантів і 11 поранених. Рекорд його розрахунку за зміну — 12 убитих після скидів з «Мавіків». А з торішнього грудня до середини літа цього року РУБАК знешкодила 507 ворогів мертвими і пораненими. До кінця літа кількість уражених окупантів зросла до 701. І це лише офіційно зафіксовані й підтверджені. А скільки знищених ворогів полишено у завалених бліндажах — то вже нікому не відомо.

«Смішно й цікаво за ними спостерігати, як вони бігають, метушаться, пробують ховатися, — іронічно розповідає «Лев». — А ми тим часом ставимо собі питання: під впливом яких речовин вони в цей час перебувають?»

У молоді такого віку зазвичай багато мрій і планів на майбутнє. Однак війна вносить у них безжальні корективи.

«Мрію повернутися в рідне місто, яке нині перебуває під окупацією, — з легким сумом промовляє цей ще геть юний хлопчина. — Тож намагаюся робити для цього все максимально».

Юрій МЕДУНИЦЯ,

старший офіцер відділення комунікацій 46 оаембр, ДШВ ЗСУ