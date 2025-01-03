Цей рік стане роком збереження та стійкості. Важливо гарантувати, щоб жоден злочин проти культурної спадщини не залишився безкарним. На цьому наголосив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький у дописі на Укрінформі: «російська імперія завжди привласнювала нашу історію та прагнула знищити нашу культуру, відтак й ідентичність. На третій рік повномасштабного вторгнення росії в Україні чітко викристалізувалося розуміння того, що культура — ключовий елемент нашої національної безпеки.

Культурна складова виявилася не менш важливою, ніж військова чи економічна, оскільки саме через культуру формується національна ідентичність, самосвідомість та стійкість народу. Зрозумілим стало те, що російська агресія спрямована не лише на територіальне захоплення, а й на знищення української культурної спадщини, мови й ідентичності, що робить культурний вимір одним із ключових у цій війні.

Війна кинула виклик Україні й дала змогу переосмислити, ким ми є. Наші митці так само докладають зусиль, щоб документувати воєнні злочини, передають біль і надію нації, надихають і об’єднують нас. Їхні твори вже стали частиною нашої колективної пам’яті та глобального діалогу. Вони доносять до світу нашу історію, боротьбу і віру в перемогу.

росія намагається стерти нашу ідентичність, але кожна пісня, кожна картина, кожна книжка доводять, що ми живемо. Музеї, театри, мистецькі фестивалі — це не лише про минуле. Це про наше майбутнє. Культура — це те, що нас зберігає, надихає і об’єднує. Вона є тим джерелом, з якого ми черпаємо силу для боротьби і надію на краще завтра.

Війна зруйнувала багато пам’яток, але ми зробимо все, щоб відновити їх і зберегти. Оцифрування спадщини, створення умов для захисту історичних пам’яток — це не лише про сьогодення. Це внесок у майбутнє.

Наші митці вже давно говорять від нас на міжнародних майданчиках. І ця культурна дипломатія набирає обертів. У часи, коли слова можуть не переконати, мистецтво здатне достукатися до серця кожної людини. Через музику, кіно чи візуальне мистецтво ми можемо донести до світу те, що важко висловити вербально, — написав очільник МКСК, додавши: — Маємо не лише захистити те, що вже є, а й створити нове. Працюватимемо, щоб культура стала доступною для кожного українця незалежно від того, де він перебуває. Хочемо, щоб у кожному домі звучала українська музика, щоб кожна дитина знала нашу історію, щоб у кожному куточку світу говорили про нашу унікальність.

Усі ці чинники стимулюють, щоб 2025 року на законодавчому рівні закріпити норму «Культура— невід’ємна частина нашої національної безпеки».

Міністр наголосив, що документування російських злочинів та їх кримінальне розслідування, які здійснює Україна, важливі для ефективного захисту спадщини і забезпечення відповідальності, відшкодування збитків та стабільності. Ці процеси потребують залученості великої кількості учасників (правоохоронних органів, силових структур, експертів, представників академічної спільноти, правозахисників тощо), ресурсів та часу, що в умовах збройного конфлікту не є повноцінно можливим для України. Тож особливої актуальності набуває питання застосування санкційного інструменту.

Щодо санкцій він написав: «Запровадження санкцій до представників сектору культури держави-окупанта створить міжнародний прецедент захисту культурної спадщини та сприятиме підвищенню ефективності міжнародного контролю за переміщенням культурних цінностей.

Для російських науковців, дослідників та археологів індивідуальні санкції матимуть серйозні професійні наслідки. Це заборона участі в міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, припинення наукової співпраці з міжнародними інституціями та неможливість публікації підсумків досліджень у міжнародних наукових виданнях. Порушники зіткнуться з обмеженням доступу до міжнародних грантів та фінансування, а також забороною на в’їзд до країн, що підтримують санкційну політику України. Так російські науковці та дослідники не зможуть стати ефективним інструментом м’якої сили, яку активно впроваджує рф в Україні й на території інших країн, переконуючи в необхідності територіальних поступок шляхом доведення зв’язку окупованих територій з рф.

Санкційна політика стане не лише інструментом покарання, а й механізмом формування нової міжнародної практики захисту культурних цінностей. Вона створить реальні важелі впливу на порушників і запобігатиме подальшому розкраданню культурної спадщини України, встановлюючи чіткі межі відповідальності та наслідки за їх порушення.

Важливо гарантувати, щоб жоден злочин проти культурної спадщини не залишився безкарним. Для цього слід документувати їх, застосовувати санкції до відповідальних осіб, відстежуючи викрадені цінності у всьому світі та здійснюючи кримінальні розслідування в різних юрисдикціях», — наголосив міністр, повідомляє Укрінформ.