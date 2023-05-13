Експонати, які показують в одному з військових навчальних закладів Києва, захоплено під час бойових дій

Відкриваючи виставку, яку експонують в одному з військових навчальних закладів Києва, керівник Центру дослідження трофейного і перспективного озброєння та військової техніки полковник Сергій Бачурін зазначив, що розуміння принципів дій супротивника та рівня його озброєння підвищує ефективність наших дій з відбиття російської агресії проти України й дає змогу перемагати в надскладних умовах нинішньої війни.

Вітаючи перших відвідувачів, генерал-майор Володимир Коваль наголосив: «Ми не просто воюємо. Весь час аналізуємо події, порівнюємо, що є в них і що маємо ми. Від уже звичної демонстрації уламків ракет і снарядів та фрагментів озброєння в різних музейних експозиціях переходимо до іншого етапу: формування детального розуміння в суспільстві особливостей нинішніх бойових дій.

Ця виставка має два аспекти: показати технічні можливості озброєння агресора, чиє вихваляння не відповідає дійсності, і звернути увагу зацікавлених осіб на технічні рішення російського оборонпрому та використані ним деталі, які входять до пакета санкційних обмежень і їх не можна застосовувати у російських зразках».

На виставці представлено зразки зброї й техніки ворога, які зібрали українські військовослужбовці на місцях бойових дій після визволення тимчасово окупованих територій, у мирних містах України на місцях падіння російських снарядів, ракет, БПЛА. Виставка наочно доводить залежність армії рф від провідних світових виробників високотехнологічних комплектуючих, демонструє низький технологічний рівень озброєння росії та сприяє тому, що відвідувачам додається впевненості у спроможності ЗСУ гідно протистояти агресії рф.

Як повідомили організатори, протягом травня виставку експонуватимуть і в інших навчальних закладах столиці України.

Олена МОКРЕНЧУК,

капітан, офіцер управління зв’язків із громадськістю ЗСУ

для «Урядового кур’єра»