Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана і Прем’єр-міністра Латвійської Республіки Маріса Кучинскіса, яка відбулася в Ризі в межах офіційного візиту до Латвії.

«Україна важлива держава для Європи, — зауважив Маріс Кучинскіс. — Ми підтримуємо Україну і раді тому, що ми економічні партнери і співпрацюємо. Можете покластися на нас».

Сторони зазначили, що обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами зріс торік на 27% з позитивним для України сальдо 102,6 мільйона доларів. Посилити співпрацю допоможе активізація роботи Міжурядової українсько-латвійської комісії та відновлення діяльності офісу Агентства інвестицій та розвитку Латвії (LIAA) у Києві.

«Дуже важливо розвивати наші двосторонні відносини в різних сферах, — наголосив Володимир Гройсман. — Ми цінуємо дружбу. І я радий, що маємо непогані показники торгівлі. Та, гадаю, можемо ставити більш амбітні цілі».

Серед важливих галузей інноваційної співпраці сторони визначили агросектор та логістику, передусім у контексті використання маршруту залізничного потягу «Зубр», який з’єднує порти Іллічівськ, Одеса та Південний з портами Риги, Вентспілса, Лієпаї й Таллінна.

Сторони висловили зацікавленість у міжрегіональній співпраці та латвійський допомозі у процесі впровадження реформ в Україні. За підсумками перемовин глави урядів взяли участь у підписанні двох міжнародних документів — протоколу про наміри між міністерствами освіти і науки України й Латвії щодо роботи української школи в Ризі, а також основної угоди про співробітництво між Ризьким технічним університетом та Націо­нальним технічним університетом «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

На тому, що Латвія — беззаперечний друг і партнер України, Володимир Гройсман наголосив під час зустрічі із Президентом цієї країни Раймондсом Вейонісом. Київ високо цінує послідовну підтримку Риги в питаннях політичного діалогу, невизнання незаконної анексії Росією Криму.

Під час перемовин сторони обговорили ситуацію на сході України і констатували систематичне порушення Москвою домовленостей щодо припинення вогню та відведення військ. Як наголосив глава українського уряду, Росія активно демонструє свою позицію стосовно гонки озброєнь, а економічних досягнень фактично не має.

«І тут треба говорити не лише про нарощування сили у відповідь, а й про зниження сили Росії. Санкційна політика — це той шлях, який послаблює агресора, — сказав Володимир Гройсман. — Санкції можна буде зняти, але тільки в разі повернення російських військ у свої кордони. Єдина держава, яка може вирішити питання зняття санкцій, — сама Росія, якщо припинить свої глобальні загрози. А від нас сьогодні потрібна жорстка позиція», — цитує Прем’єра Урядовий портал. Володимир Гройсман нагадав, що три роки поспіль Україна обстоює позицію створення повноцінної миротворчої місії на Донбасі — за нормами міжнародного права і на всій території конфлікту. Підтримка саме таких умов важлива для нашої держави.

Під час переговорів сторони торкнулися питання економічної співпраці і впровадження реформ передусім в соціальній сфері та в освіті. «Ми налаштовані на просування вперед, — сказав Володимир Гройсман. — Європейська та євроатлантична інтеграція — стратегічний курс нашої держави. І ми щиро вдячні Латвії за підтримку України на цьому шляху».

А політика українського уряду спрямована на економічне зростання і підвищення добробуту громадян, має сприяти тому, щоб зупинити відплив кадрів. «Питання трудової міграції актуальне для всього світу. Люди шукають місця, де отримають винагороду за свій інтелект. Але ми робитимемо все, щоб в Україні було комфортніше. Наша урядова політика спрямована на те, щоб створити нормальні умови життя людей. Упевнений, що в середньостроковій перспективі нам вдасться зупинити відплив кадрів», — зазначив український Прем’єр на спільній з латвійським колегою прес-конференції.