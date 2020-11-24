Через обмежувальні заходи саміт G20, який приймала Саудівська Аравія, відбувся віртуально. Головною його темою стало глобальне об’єднання зусиль проти поширення пандемії. У підсумковому комюніке на десяти сторінках лідери двадцяти країн висловили намір допомогти найбіднішим країнам вчасно отримати не лише антикоронавірусну вакцину, а й інші лікувальні засоби проти хвороби. Крім цього, найпотужніші світові економіки пообіцяли продовжити програму зі зменшення боргів, яку було започатковано під час першої хвилі пандемії, що дасть змогу країнам, котрі розвиваються, відтермінувати виплати за обслуговування боргу на 5,7 мільярда доларів.

«Ми маємо намір підтримувати всі країни, що розвиваються, і найменш розвинені з огляду на те, що їм довелося зіткнутися зі складними наслідками COVID-19 не лише у галузі охорони здоров’я, а й в економічній та соціальній», — заявили учасники саміту.

Мовою дипломатії

Хоч деякі країни стали повільно відновлюватися від наслідків пандемії, «це відновлення відбувається нерівномірно, воно вкрай невизначене й піддається підвищеним ризикам, зокрема тим, що виникають внаслідок повторних спалахів вірусів. Через це деякі країни знову змушені запроваджувати обмежу­вальні заходи. Ми наголошуємо на нагальній необхідності контро­лювати поширення вірусу, бо це ключовий чинник для підтримки відновлення світової економіки», — наголошено в комюніке.

Лідери G20 мають намір «використовувати всі доступні політичні інструменти для захисту життя, збереження робочих місць і забезпечення прибутків громадян, підтримувати глобальне економічне відновлення й зміцнення стійкості фінансової системи».

Під час увімкнень деякі лідери, зокрема президенти США Дональд Трамп, Китаю Сі Цзіньпін, Росії Володимир Путін та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголошували на успіху, якого досягли їхні країни у розробленні вакцини проти коронавірусу, що створило враження про існування конкуренції впливових держав у боротьбі з пандемією.

Експерти з питань охорони здоров’я закликали учасників подбати про принцип першочергової імунізації, зосередившись на чітких пріоритетах: імунізація медичних працівників і вразливих верств населення. Вони висловили застереження, що країнам, які розвиваються, можливо, доведеться почекати на дешевшу вакцину, яку буде простіше зберігати і транспортувати.

Тим часом вакцини, які перебувають на останній стадії випробовування і засвідчили високу ефективність, можуть перевести до стадії виробництва вже наприкінці наступного місяця. Китай і Росія вже почали вакцинувати населення вакцинами власного виробництва, хоч вони не пройшли всіх належних стадій перевірки, зазначили експерти.

Вакцина має бути доступна кожному

На підсумковій пресконференції міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Джадаан заявив, що G20 допоможе найбіднішим країнам. «Очевидно, буде дефіцит вакцин, але маємо обов’язок забезпечити рівномірний розподіл щеплень у кожній країні», — зауважив міністр. За його словами, всі учасники саміту висловили готовність «забезпечити достатньо ресурсів, щоб вакцина та інші лікувальні засоби були доступними кожному». Лідери G20 погодилися, що проблему пандемії не можна розв’язати лише у певних частинах світу, бо в такому разі постраждають усі країни.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав бути готовими до переговорів про підписання міжнародної угоди про боротьбу з пандемією під егідою ООН. А очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту заявила, що закликала лідерів спрямовувати більше грошей на спільну програму вакцин.

«Я рада, що лідери G20 погодилися зробити вакцини доступними для всіх, але для цього потрібно більше фінансування», — наголосила вона, додавши, що запропонувала світовим політикам створити фонд обсягом 4,5 мільярда доларів.