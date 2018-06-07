Князівство Ліхтенштейн підтримуватиме Україну в її співпраці з ООН і ОБСЄ й робитиме все можливе для якнайшвидшого пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив спадкоємний принц князівства Ліхтенштейн Алоїз на спільному з Президентом Петром Порошенком брифінгу в Києві. Принц Алоїз зазначив, що під час переговорів він висловив занепокоєння щодо ситуації на сході України, а також сподівання, що спосіб її мирного врегулювання може бути знайдено швидко. «Ми, звісно, маленька держава, у нас обмежені можливості, і можемо надати лише обмежену допомогу, але зробимо все, що нам до снаги», — пообіцяв він, додавши, що Ліхтенштейн готовий допомогти Україні у здійсненні реформ, якщо це буде необхідно.

«Ми обговорили ситуацію навколо брутального порушення міжнародного права з боку країни-агресора Російської Федерації і що стосується анексії Криму, й агресії проти нашої держави на сході», — розповів журналістам Президент, висловивши подяку Ліхтенштейну за послідовну позицію щодо антиросійських санкцій та політики ЄС із цього питання.

Під час зустрічі обговорювали безпекову ситуацію на Донбасі. «Можу наголосити, що у нас сьогодні зовсім не заморожений конфлікт, як дехто намагається подати. У нас гаряча фаза війни. Україна платить дуже високу ціну, захищаючи не лише наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, а й свободу, демократію в світі», — заявив під час брифінгу Петро Порошенко. Він висловив переконання, що ефективна співпраця й міжнародна підтримка надзвичайно важливі для нашої країни.

Президент наголосив, що миротворці ООН у разі розгортання відповідної місії на окупованому Донбасі дадуть змогу «вичавити» російські окупаційні війська з території України. Він обговорив із принцом Ліхтенштейну цю ініціативу України в ООН, підтримку королівством голосувань резолюцій щодо Криму й агресії РФ на Донбасі. «Я докладно поінформував його світлість про важливість запровадження миротворчої місії ООН відповідно до мандата Ради Безпеки ООН, що створить безпековий компонент імплементації мінських угод і припинить вбивства, які відбуваються на сході», — заявив він.

Україна вдячна Ліхтенштейну за допомогу, яку він у межах діяльності місії Червоного Хреста надає тимчасово переміщеним особам і українським громадянам, які опинилися в російській окупації на сході нашої країни і в Криму, повідомляє департамент прес-служби АП. Ця допомога рятує життя людей. Президент назвав символічним і те, що перша леді Ліхтенштейну як очільниця організації Червоного Хреста цієї країни долучилася до надання гуманітарної допомоги нашій державі. Прабабця спадкоємного принца Алоїза графиня Нора Кінскі в 1917 році під час Першої світової війни працювала саме в Києві медичною сестрою — співробітником австрійського Червоного Хреста, рятуючи життя поранених і допомагаючи знедоленим.

Принц Алоїз зазначив, що його держава останніми роками підтримувала різні проекти в Україні — і гуманітарні, й ті, які стосуються реформ. «Це ми робили за допомогою державних засобів, а також за допомогою ліхтенштейнського Червоного Хреста», — пояснив він, зауваживши, що його дружина відвідала Товариство Червоного Хреста в Україні. Спадкоємний принц повідомив, що громадські організації Ліхтенштейну, які підтримують Україну, створили дитячий будинок у Львові, який він з дружиною також планує відвідати в межах нинішнього візиту.

На брифінгу Петро Порошенко озвучив заклик до народних депутатів України найближчим часом ухвалити закон про антикорупційний суд, щоб до кінця року завершити основні процедури з його створення. «Висловлюю сподівання, прохання, звернення до народних депутатів, щоб найближчим часом проголосували й підтримали президентський законопроект про створення антикорупційного суду», — зазначив глава держави. Президент розраховує, що ще до кінця цього року буде завершено основні процедури зі створення суду, і вже 2019-го він таки розпочне роботу.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»