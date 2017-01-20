«Відповідальне лідерство» — під таким гаслом Давос-2017 зустрічав і проводжав своїх гостей. За чотири доби це швейцарське місто відвідали з різними цілями три тисячі учасників 47-го Всесвітнього економічного форуму. Це без урахування 20 президентів і прем’єрів різних країн. Цього разу в Давосі не було ані Генерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, ані Президента Франції Франсуа Олланда. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін вшанували увагою захід уперше.

Його програма, як, власне, і теми кулуарних дискусій, мали конкретне підгрунтя. Реалії часу змушували сильних світу цього говорити й шукати точок дотику у всіх сферах життя. Проблемними регіонами з огляду на тематику сесій є Азія та Латинська Америка. Звісно, не оминули увагою учасники форуму й сирійське питання.

Президент Петро Порошенко окремих програмних спічів не мав. Попри це, йому вдалося привернути увагу до нашої держави потенційних інвесторів, а ще підтримати статус України-реформатора. Про виклики, проблеми часу та перспективи виходу із кризових ситуацій глава держави говорив під час окремих зустрічей.

Азербайджан вклав 200 мільйонів

Розмова із віце-президентом Європейської комісії з питань євро- та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом та Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики — віце-президентом Європейської комісії Федерікою Мо∂еріні розпочиналася словами подяки за послідовну підтримку України. Вона позначилася як на макроекономічній стабілізації, так і на реалізації соціально-економічних реформ.

Валдіс Домбровскіс вважає наш державний бюджет збалансованим, а націоналізацію ПриватБанку — успішним кроком до оздоровлення банківської системи. Важливим питанням порядку денного стане продовження ефективної співпраці з МВФ. До нього Петро Порошенко додав потребу в якнайшвидшому ухваленні рішення про надання українцям безвізового режиму. Ці теми порушувалися й під час переговорів із екс-президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом.

Вже разом із Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим глава Української держави поговорив про взаємодію у двосторонньому та багатосторонньому форматах. Сторони висловили задоволення успішною реалізацією домовленостей, досягнутих у межах П’ятого засідання Ради Президентів України та Азербайджану. Воно відбулося у Баку в 2016 році. У 2017-му головним заходом стане Шосте засідання Ради Президентів у межах цьогорічного офіційного візиту Ільхама Алієва до України.

Глави держав також планують поглибити взаємодію в торговельно-економічній сфері, енергетиці, літакобудуванні. Петро Порошенко привітав відновлення постачання азербайджанської нафти до України, а Ільхам Алієв наголосив, що інвестиції Азербайджану в нашу країну сягнули 200 мільйонів доларів.

Як повідомляє департамент прес-служби АПУ, президенти підтвердили взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності своїх країн. Вони вважають за потрібне і надалі консолідувати зусилля в обстоюванні базових принципів міжнародного права та протистоянні сучасним викликам. Тож слід очікувати на співпрацю України та Азербайджану в межах міжнародних і регіональних організацій. Головна з них — ГУАМ.

Обмін думками відбувся й щодо продовження санкцій ЄС проти Росії, запровадження безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У 2017 році Міжнародний комітет Червоного Хреста має намір надати понад 60 мільйонів доларів на гуманітарну діяльність в Україні. Про це заявив особисто Петру Порошенку президент цієї організації Петер Маурер. Ця гуманітарна операція МКЧХ стане однією з наймасштабніших у світі.

Опісля сторони з’ясовували, як можна надати гуманітарну допомогу громадянам на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Президент попросив Петера Маурера сприяти звільненню українців, яких незаконно утримують на Донбасі, в Криму та Росії. А ще він закликав Червоний Хрест активніше захищати права українців в окупованому Криму.

Що там із безвізовим режимом…

У Швейцарії глава Української держави встиг дати кілька інтерв’ю. Під час розмови з журналістом агенції Reuters він назвав НАТО ефективною безпековою системою у протидії агресії. «НАТО — питання не грошей, а безпеки. Російська агресія продемонструвала, що немає іншої безпекової системи такої, як НАТО, що ефективно може зупинити агресію, — сказав він, не оминувши факт прибуття американських військових до Польщі та країн Балтії. — В цій ситуації для України та всього світу необхідно зберігати трансатлантичну єдність. І дуже важлива демонстрація ролі США як глобального лідера».

Глава держави нагадав, що кібернетичні атаки Росії — невід’ємна складова гібридної війни супроти всього світу. А питання запровадження ЄС безвізового режиму з Україною планують вирішити вже за кілька тижнів. Принаймні, на це розраховує Петро Порошенко. Його слова звучали так: «Україна очікує отримати ясність щодо безвізового в’їзду для своїх громадян до Європейського Союзу протягом лічених тижнів. Угода стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами, якої було досягнуто минулого місяця, після кількох тижнів зволікань досі не набула чинності. Це пряме зобов’язання ЄС. Ми чекаємо на завершення паперової роботи і на початок процесу за кілька тижнів».

А під час розмови з представником видання The Wall Street Journal Президент висловив упевненість у продовженні ефективної співпраці між Україною та США. Він зазначив, що протягом останніх років США продемонстрували підтримку України. «Цінності США не з’явилися в останні один, два чи десять років. Вони формувалися батьками-засновниками — це свобода, демократія. Такі самі цінності в України», — наголосив глава держави.

Він чітко заявив, що очікує результативної та ефективної співпраці України та США у боротьбі за свободу й демократію, у дотриманні своїх зобов’язань перед партнерами. При цьому виокремлювались норми Будапештського меморандуму, згідно з якими кілька провідних країн світу на чолі із США гарантували Україні безпеку.