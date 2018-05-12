Україні потрібна нова програма співпраці з Європейським Союзом та поглиблення інтеграції в НАТО. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором у Києві. До України він прибув із робочим візитом.

«Ми обговорили питання підготовки до саміту Україна — ЄС. Підтримка Словенії тут надзвичайно важлива, тому що нам необхідна нова амбітна програма подальшої співпраці з Євросоюзом, включно з участю України в Цифровому союзі, в Енергетичному союзі ЄС», — наголосив Президент. За його словами, він обговорив зі словенським колегою питання розширення інших сфер нашої співпраці з Брюсселем, зокрема щодо приєднання до митного союзу ЄС, Шенгенської зони, інші позиції, які дають нам чіткі завдання щодо подальшого просування України на шляху євроінтеграції.

Крім цього, президенти під час переговорів порушили питання співпраці України та Північноатлантичного альянсу, а також підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у липні в Брюсселі. Петро Порошенко наголосив, що для Києва принципове отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Дружба не лише на словах

На прес-конференції Президент подякував Словенії за підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України та відзначив внесок цієї держави в роботу місії ОБСЄ на Донбасі. Він наголосив, що дружба Словенії полягає не лише в словах. «Словенія була пліч-о-пліч з нами під час голосування резолюції Генеральної Асамблеї ООН, вона чітко висловлювала свою позицію під час застосування санкцій у відповідь на розгортання агресії РФ на Донбасі», — наголосив глава Української держави.

Петро Порошенко та Борут Пахор обмінялися думками щодо кроків, необхідних для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє департамент прес-служби АП.

«Виключну важливість тут має діяльність СММ ОБСЄ», — наголосив Президент України й подякував словенському колезі за вагомий внесок його країни в діяльність цієї місії, адже заступниця голови місії — громадянка Словенії. За його словами, спостерігачі СММ ОБСЄ «відіграють надзвичайно важливу роль в об’єктивному інформуванні світу про те, що відбувається під час агресії РФ проти України на сході».

Складні питання можна вирішити мирно

«Україні допомагатимуть усі її союзники, щоб об’єднати політичну мудрість і політичну волю й розв’язати всі проблеми мирним шляхом», — заявив Борут Пахор. Він наголосив, що «всі союзники, зокрема й Словенія, підтримують мінські домовленості». При цьому словенський Президент звернув увагу, що голосування відповідної резолюції Ради Безпеки ООН могло б забезпечити припинення вогню і направлення миротворчих сил на український Донбас. «Це допомогло б світовій спільноті побачити, що такі дуже складні питання можна вирішити мирним шляхом», — додав Борут Пахор.

Любляна й надалі підтримуватиме міжнародні санкції проти Російської Федерації, якщо росіяни не виконуватимуть мінських домовленостей. «Це, на мою думку, єдиний інструмент, яким ми володіємо і яким можемо керувати для досягнення поставленої мети», — запевнив Президент Словенії, який пояснив, що з огляду на нинішню ситуацію на сході України санкції проти РФ потрібні. Проте він розраховує, що майбутні зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з Владімиром Путіним будуть ефективними, і російський президент погодиться-таки виконувати мінські угоди.

Борут Пахор розповів, що у Словенії «достатньо добрі» відносини з Москвою, які дають змогу «з перших вуст дізнатися, що насправді думає РФ, і так знайти ключик, який дасть змогу змусити росіян виконувати мінські угоди», повідомляє Укрінформ.

Зустріч не заради зустрічі

На прес-конференції Президент Петро Порошенко висловив припущення, що доцільно провести чергову зустріч нормандської четвірки на початку червня. Наскільки реалістичною може бути ця дата, стане відомо 23—24 травня, коли учасники зроблять спробу попередньо її узгодити. «Ми докладно проговорили можливий порядок денний зустрічі в нормандському форматі, але й наголосили, що вона має бути не зустріччю заради зустрічі, а такою, де маємо напрацювати проекти рішень», — зауважив Петро Порошенко, коментуючи свою останню тристоронню зустріч з лідерами Німеччини та Франції в німецькому місті Аахен.

Проекти таких важливих рішень мають стосуватися передусім того, як забезпечити безпековий компонент мінських домовленостей. «Складовою цього має стати рішення Ради Безпеки ООН про введення миротворчих сил на окупований Росією Донбас», — пояснив Петро Порошенко. На його переконання, присутність миротворчого контингенту ООН у зоні конфлікту — «найефективніша і чи не єдина можливість нарешті розпочати політичний процес підготовки до місцевих виборів під контролем міжнародних сил».

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»