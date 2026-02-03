Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо їх не надавали або надавали неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко після урядового засідання минулої п’ятниці.

«Надавачі комунальних послуг зобов’язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках. Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно», — наголосила Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, інформацію про кількість днів без послуг у кожному будинку мають оприлюднити на вебсайтах операторів. Суми перерахунку буде відображено у платіжках за січень 2026 року. Прем’єр­міністр доручила Міністерству розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі проконтролювати виконання цього рішення та доповідати про підсумки.

Страхування майна від воєнних ризиків

Із 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, якого дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі. Перші п’ять заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі. Про це повідомила Прем’єр­міністр.

«Уряд у постійному діалозі з бізнесом, громадами та регіонами, тому ми вдосконалюємо цей механізм на додаткові запити від підприємців, які отримали за цей час», — зазначила Юлія Свириденко.

Головні етапи вдосконалення програми страхування бізнесу від воєнних ризиків:

Розширення покриття

Компенсація тепер поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання — верстати, апарати, інструменти, техніку.

Спрощення процесів

Для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна. Підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку. У разі руйнувань буде потрібна оцінка збитків.

Чітке визначення воєнних ризиків

Компенсацію надають не лише в разі прямих влучань ракет чи артилерійських боєприпасів, а й у разі шкоди від ударних хвиль, падіння БпЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.

Встановлення справедливіших лімітів

Ліміт компенсації — до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії тепер застосовують до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов’язаних осіб.

«Ці зміни — підсумок системної роботи з регіонами та бізнесом, які вже діляться практичним досвідом його застосування. Як і раніше, державна підтримка працює за двома напрямами: пряма компенсація збитків для підприємств прифронтових регіонів та часткова компенсація страхової премії для бізнесу на решті території країни», — наголосила очільниця уряду.

Механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року.

Страхування майна від воєнних ризиків — частина політики «Зроблено в Україні», його адмініструє Експортно­кредитне агентство.

Спрощення імпорту акумуляторів

Кабінет Міністрів України вилучив літій­іонні акумулятори з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт. Ідеться про акумулятори, які використовують у системах накопичення електроенергії. Таке рішення дасть змогу швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії та забезпечувати безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури і бізнесу.

«Наше завдання — зробити так, щоб лікарні, зв’язок і важливі об’єкти мали змогу працювати навіть під час відімкнень електроенергії. Спрощення імпорту акумуляторів дасть змогу швидше розгортати системи накопичення енергії і посилити енергетичну стійкість країни», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

За даними Асоціації сонячної енергетики України, обов’язкове ліцензування таких акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання та зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відімкнень.

2026 року один із пріоритетів держави — розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії. Це потрібно для того, щоб зменшити наслідки атак на енергосистему та підвищити її стійкість.

«Пакунки тепла»

Через безпрецедентні російські удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози ситуація в енергосистемі залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки уряд забезпечує точкову допомогу тим, хто найбільше її потребує. На цьому наголосила Юлія Свириденко.

«Разом із Групою Нафтогаз забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч «пакунків тепла» отримали жителі районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це насамперед Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині», — розповіла очільниця уряду.

Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої.

До урядової ініціативи надання адресної допомоги долучилися Енергоатом та Укргідроенерго. Як повідомила Прем’єр­міністр, окрім Києва та Київської області, допомогу надаватимуть у регіонах, де ситуація особливо складна, йдеться зокрема про прифронтові області.

