У четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять українців, яких убили та закатували російські загарбники в лютому — березні 2022 року.

Пам’ять загиблих українців також ушанували керівники й представники парламентів Австрії, Албанії, Бел ьгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, Європейського парламенту, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.

російські загарбники тримали Бучу в окупації 33 дні: з 27 лютого до 31 березня 2022 року. За цей час загинула 561 цивільна людина, серед них 12 дітей.

За останні чотири роки список українських міст і сіл, куди росія принесла війну та смерть, розширився, і це означає, що потрібно значно більше рішучості й тиску на російського очільника та рф. Про це заявив Президент України, звертаючись до учасників Бучанського саміту­2026.

На початку засідання організатори продемонстрували відео про наслідки російської окупації Бучі 2022 року. Володимир Зеленський зазначив, що це не лише зафіксовані докази звірств, які вчинили російський очільник і його армія в Україні, не лише портрет і сутність сьогоднішньої росії, а й певна оцінка всьому цивілізованому світу, міжнародним інституціям і праву. І вона не лише в побаченому, а й у тому, чого досі немає.

«Не вистачає кадрів того, як воєнні злочинці опиняються на лаві підсудних, як кожному вбивці зачитують вирок, як усі нелюди отримують невідворотне покарання за скоєне. Треба зробити все, аби ці речі не залишилися тільки в наших заявах, у нашій уяві, не лише в сльозах наших людей, не тільки в емоціях і на папері. Інакше поняття «справедливість» буде знецінено. Лише захистивши правду й відновивши справедливість, світ матиме шанс на мирне майбутнє», — переконаний він.

Володимир Зеленський акцентував, що пам’ять про Бучу потребує не лише співчуття — вона вимагає рішень і дій. Це якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії для України, повернення викрадених росією дітей, неможливість забуття і пробачення агресора.

Президент наголосив, що не можна забувати чи обнуляти все, що пережила Україна, — катастрофу кожного українського міста й села, в які росія принесла війну та смерть. Це Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Ягідне, Авдіївка, Оленівка, Вугледар, Часів Яр та багато інших.

«Від моменту першого саміту до сьогодні цей список, на жаль, збільшився. Це означає одне: нам потрібно набагато більше рішучості, набагато більше тиску на путіна й росію, набагато більше реальних справ і кроків, які наближають перемогу миру та справедливості», — зазначив Володимир Зеленський.

Присутність представників парламентів і парламентських асамблей разом із нами в четверту річницю звільнення Бучі — важливий знак підтримки України.

На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Злочини росіян чотирирічної давності на Київщині, як і ті, які агресор коїть щодня на наших окупованих територіях, не покарані. Лише реальна відповідальність агресора може зупинити повторення таких трагедій. Забезпечити її може Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, — наголосила Юлія Свириденко. — Ми щиро вдячні країнам, які вже долучилися до розширеної часткової угоди про його функціонування, а також Європейській комісії за рішення стати членом­засновником».

Прем’єр­міністр закликала якнайшвидше ратифікувати Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України і створити компенсаційний фонд задля відшкодування збитків.

Глава держави провів зустріч із главами делегацій парламентів країн Європи, що взяли участь у Бучанському саміті. Основні теми обговорення — інтеграція України до Євросоюзу, оборонна співпраця, відновлення справедливості та переговорний процес для досягнення достойного миру.

«Щиро дякую за ваш візит, за вашу підтримку, вашим країнам, урядам і лідерам і, звичайно ж, вашим народам. Насамперед — людям, які підтримували нас від самого початку цієї війни. Ми вдячні всім парламентським делегаціям. Ви підтримали багато важливих рішень, важливих резолюцій на нашу підтримку, і, звісно ж, саме завдяки вам ми із самого початку цієї війни відчували, що не самі», — зазначив він.

Під час зустрічі обговорили європейську інтеграцію нашої країни та важливість розблокування переговорних кластерів. Президент зауважив, що членство України в Європейському Союзі є важливою гарантією безпеки для нашої країни та всієї Європи.

Докладно говорили про побудову системної співпраці в оборонному виробництві, де досвід та експертиза українців у захисті людей мають відіграти провідну роль. Особливу увагу приділили відновленню справедливості та поверненню додому всіх полонених і дітей, яких викрала росія. Володимир Зеленський поінформував про спільну з партнерами роботу в цьому напрямі та контакти з американською командою. Глава держави зауважив, що тристоронню зустріч делегацій було відтерміновано через війну на Близькому Сході, але завтра відбудеться розмова за участю американських представників.

У зустрічі взяли участь представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.

У Києві Президент України провів зустріч із високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Глава держави подякував Каї Каллас за візит в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів і підтримку українців упродовж усіх років російської агресії. Президент відзначив високу представницю Євросоюзу орденом Княгині Ольги І ступеня.

Володимир Зеленський і Кая Каллас обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 млрд євро. Глава держави наголосив, що ці кошти критично важливі та є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Особливу увагу приділили посиленню санкцій проти росії, зокрема якнайшвидшому ухваленню 20­го санкційного пакета Євросоюзу. Президент зазначив, що треба докласти максимум зусиль для розблокування цього пакета, тим паче на тлі часткового послаблення санкцій проти російської нафти.

Володимир Зеленський і Кая Каллас докладно говорили про підтримку європейської інтеграції України та важливість відкриття переговорних кластерів.

Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. Сторони докладно обговорили підтримку України на шляху до членства в Євросоюзі та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що блокування євроінтеграційних прагнень України політично вмотивоване й несправедливе. За словами Президента, лідери Європейського Союзу мають продемонструвати принципову позицію, щоб подолати всі перешкоди до відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має вступити до Євросоюзу, адже наша єдність посилить безпеку всієї Європи.

Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр­міністром — міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Обговорили глобальні наслідки блокування Ормузької протоки з боку ірану, зокрема його вплив на світові ринки пального, газу та мінеральних добрив. Глава держави наголосив, що блокування протоки створює нові виклики, й Україна пропонує партнерам унікальну експертизу для їх подолання. За словами Президента, Україна цінує визнання нашого внеску з боку Європи.

Окрему увагу було відведено боротьбі з російською пропагандою та неприпустимості її поширення в європейських країнах. Глава держави наголосив, що росія намагається використати кожну можливість і кожен світовий майданчик для відбілювання своєї агресії. Президент переконаний, що цього не можна допускати.

На зустрічі йшлося і про кроки, необхідні для розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу. Володимир Зеленський акцентував, що постійне блокування важливих рішень Євросоюзу про допомогу Україні з боку однієї країни є несправедливим і неприпустимим.

