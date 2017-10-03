Більшість каталонців, які взяли участь у референдумі щодо незалежності регіону від Іспанії, відповіли «так» на запитання: «Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою з республіканською формою правління?» Глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон з цього приводу заявив, що регіон отримав право мати незалежну державу, повідомляє агентство dpa.
Участь у волевиявленні, попри активний спротив поліції й сутички між активістами й правоохоронцями, взяли близько половини каталонців, які мають право голосу, стверджують в уряді регіону. З 5,3 мільйона осіб, які мали право проголосувати, на виборчі дільниці прийшли 2,26 мільйона. З них 2,02 мільйона проголосували «так». Тепер, згідно із законом, ухваленим парламентом Каталонії перед проведенням референдуму, парламент регіону має впродовж 48 годин проголосити незалежність від Іспанії. За прогнозами експертів, каталонський референдум може призвести до конституційної кризи в країні.
Напередодні іспанська влада спрямувала в регіон тисячі поліцейських, щоб запобігти референдуму. Правоохоронці затримували декого з провідних каталонських політиків, конфісковували бюлетені, блокували роботу десятків виборчих дільниць. Проте у відповідь на ці дії уряд Каталонії оголосив, що жителі регіону можуть проголосувати на будь-якій відкритій дільниці й використати для цього надруковані вдома бюлетені.
У день проведення референдуму іспанська поліція намагалася всіма способами завадити каталонцям голосувати. Правоохоронці заходили на виборчі дільниці, відтісняли активістів за допомогою щитів і вилучали скриньки з бюлетенями. Проти тих, хто намагався чинити опір, поліцейські застосували кийки й гумові кулі. Під час цих сутичок постраждало понад 840 людей, поранено 12 поліцейських. Карлес Пучдемон заявив, що дії поліції щодо мирного населення були «невиправданими, ірраціональним та безвідповідальними».
Офіційний Мадрид вирішив ігнорувати результати незаконного референдуму. Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії не було жодного референдуму, бо, на його думку, там відбулося «інсценування», а жителів Каталонії «втягнули у незаконне голосування», повідомляє Reuters. Дії поліції, яка намагалася запобігти голосуванню, глава іспанського уряду назвав «неприємними, але адекватними». На думку Маріано Рахоя, Іспанська держава довела, що може реагувати «всіма доступними законними способами на будь-яку провокацію», а провину за жорстокі сутички між учасниками референдуму та поліцією іспанський прем’єр поклав на уряд Каталонії.
Поки що світові лідери на офіційному рівні результатів каталонського референдуму не коментують, даючи змогу Мадриду самому владнати ситуацію у волелюбному регіоні. Проте напередодні Президент США Дональд Трамп закликав Іспанію залишатися об’єднаною: «Я хотів би, щоб Іспанія була об’єднаною». Він наголосив, що жителі Каталонії «люблять Іспанію і не залишать її. Думаю, що було б нерозумно не зробити саме так, адже йдеться про те, щоб залишитися зі справді великою, красивою історичною країною», — заявив він.
Кремль, якому ЗМІ закидають підтримку сепаратистських настроїв у Каталонії, вдає, що йому байдуже до цих подій. «Це внутрішні справи Іспанії, і ми не вважаємо за можливе якось у це втручатися», — озвучив неодноразово виголошувану лицемірну тезу спікер Кремля Дмитро Пєсков.
Тим часом вітчизняне зовнішньополітичне відомство повідомляє, що серед постраждалих внаслідок сутичок з поліцією у Каталонії громадян України немає.