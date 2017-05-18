Україна й Мальта розраховують на спільну реалізацію проектів в аграрній та авіаційній галузях у Північній Африці. Такі можливості Президент Петро Порошенко обговорив із представниками мальтійської влади під час державного візиту до цієї країни. Під час спільної прес-конференції Петра Порошенка і прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската український Президент заявив, що співпраця між двома державами відкриває унікальні можливості для українських виробників на всьому європейському ринку. На його думку, перспективні напрями для співпраці — сільське господарство, енергетика та логістика, повідомляє департамент прес-служби АП.
Джозеф Мускат наголосив, що його країна, яка головує в Євросоюзі, рішуче підтримувала надання безвізового режиму для України і займає чітку позицію щодо просування інтересів нашої країни в ЄС. При цьому він зазначив, що українська влада проводить рішучі та ефективні реформи. «Це вражає, особливо те, що реформи доволі складні і їх непросто було реалізувати», — зазначив Джозеф Мускат, наголосивши, що ЄС підтримує українську владу в проведенні широкомасштабних змін у державі. Він зауважив, що системні реформи відбуваються в Україні тоді, коли на її території триває неоголошена війна.
Глава мальтійського уряду наголосив на твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. «Європа єдина в цьому питанні, і ми повністю підтримуємо Україну», — заявив він.
Під час переговорів Петра Порошенка й Джозефа Муската йшлося про шляхи інтенсифікації двосторонніх українсько-мальтійських відносин. Зокрема було висловлено пропозицію залучити Мальту як сільськогосподарський хаб для українських аграріїв, які зможуть постачати свою продукцію на ринки Північної Африки та Середземномор’я. Президент України й Прем’єр-міністр Мальти обговорили проект відкриття логістичного центру компанії «Антонов» на Мальті для забезпечення ефективнішої роботи на африканському континенті. «Розраховуємо, що в найближчі місяці ці проекти вже почнуть реалізовувати», — небезпідставно сподівається Джозеф Мускат.
У присутності Петра Порошенка і Джозефа Муската відбулося підписання документів. Зокрема було підписано Меморандум про співробітництво у галузі вищої освіти, який сприятиме зміцненню відносин через взаємні обміни досвідом, налагодження прямих контактів між вишами України й Мальти та програми обміну викладачами для коротко- і довгострокової педагогічної роботи за контрактами. Сторони уклали Меморандум про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту та Меморандум про взаєморозуміння щодо двосторонніх консультацій між зовнішньополітичними відомствами двох країн.
Під час перебування на Мальті Петро Порошенко провів зустріч зі спікером Палати представників парламенту цієї держави Анджело Фарруджею і звернувся до нього з проханням сприяти визнанню мальтійським парламентом Голодомору в Україні 1932—1933 років актом геноциду українського народу.
Під час переговорів співрозмовники дійшли згоди з приводу необхідності активізувати контакти між Україною і Мальтою на міжпарламентському рівні й висловили сподівання, що цьому допомагатиме нещодавно створена в мальтійському парламенті група дружби з Україною. Співрозмовники схвалили ратифікацію Верховною Радою Конвенції між урядом України та урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»