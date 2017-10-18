Про початок офіційної церемонії зустрічі Президента Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Преки жителі та працівники урядового кварталу дізналися першими. Протокол державного візиту вимагає чітких і вкрай гучних гарматних пострілів, які луна рознесла з Маріїнського парку. Приїздила до Києва поважна гостя на запрошення Президента Петра Порошенка. Хоча візит такого рівня був першим за історію дипломатичних відносин держав, їхнім главам цілком вистачило дня на проведення переговорів, зустріч із представниками ЗМІ та участь в українсько-мальтійському бізнес-форумі.

Коли високопосадовці вже їхали з Банкової (тобто Адміністрації Президента) до Торгово-промислової палати, вони не могли не помітити групи людей, що висловлювали обурення під Верховною Радою. Тож не дивно, що глава держави розпочинав виступ під час спільної прес-конференції із Президентом Мальти словами про права громадян на мирні маніфестації.

Влада почує вимоги маніфестантів

«Невдоволені можуть спокійно оголошувати вимоги до влади, адже такі протести — надзвичайно важливий елемент демократії. Я з розумінням ставлюсь до акцій і з повагою до їхніх учасників, — сказав Петро Порошенко. — Вимагаю від усіх правоохоронних органів забезпечити мирний характер акції. У жодному разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили трагічні події, які відбулися 31 серпня 2015 року, що призвели до загибелі чотирьох нацгвардійців». Галасливі події вчорашнього ранку переконали Президента в тому, що його законодавчі ініціативи щодо скасування недоторканності народних депутатів, суддів і проведення судової реформи «знайшли відгук в учасників нинішньої акції біля стін парламенту».

Першим завершеним етапом він вважає ліквідацію суддівської недоторканності новими вимогами судової реформи. Такі правові зміни зачепили інтереси вісьмох тисяч суддів. На часі — ще 450 «недоторканних осіб» з вулиці Грушевського. Глава держави підкреслив, що вся судова реформа в Україні відбувається у тісній співпраці з Радою Європи і Венеціанською комісією. Ця міжнародна структура розглянула попередні законопроекти щодо Антикорупційного суду і визнала їх неприйнятними для імплементації в судову реформу. Тож парламентаріям слід напрацювали прийнятний для всіх законопроект.

Президент Мальти почула від українського колеги, що республіка залишається нашим надійним партнером. Свідчення цього — відчутне поглиблення співпраці. Обсяг товарообігу між державами за вісім місяців року зріс на 26%. Перспективними напрямами вважається обмін сучасними технологіями в енергоефективності й енергозбереженні, розвиток інжинірингових послуг, будівництво інфраструктури, співпраця в охороні здоров’я, фармакології, секторі фінансових операцій, інформаційних технологій. «Мальта для українського бізнесу — фактично ворота на ринок Північної Африки», — вважає глава держави.

Широкі обрії й можливості

Символічна й підтримка ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС, яка відбулася під час мальтійського головування в Євросоюзі. «Внесок Мальти в ці досягнення надзвичайно важливий. Тому цей рік унікальний в нашій двосторонній співпраці і співпраці з ЄС», — провадив він, додавши, що особливо цінує підтримку Мальтою суверенітету України, політики запровадження і продовження санкцій проти Росії.

Як розповів Президент, під час переговорів цю тему поступово змінили питання підготовки до саміту «Східного партнерства» в листопаді у Брюсселі. Потім — співпраці в межах міжнародних організацій.

Петро Порошенко запросив мальтійських партнерів до активнішої участі у врегулюванні на сході України. «Я запросив мальтійських партнерів до активнішої участі у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на сході нашої держави. Мальті довіряють, і, думаю, буде дуже ефективно, коли світ отримуватиме об’єктивну неупереджену інформацію від спостерігачів, зокрема від Мальти», — заявив він.

Марі-Луїз Колейро Прека також за зміцнення відносин з Україною в економічній, політичній та соціальній сферах. Президент Мальти навіть запропонувала створити спільну комісію для поліпшення комунікації між урядами, торговими палатами, бізнес-колами.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом вона також говорила про розвиток спільних логістичних можливостей у створенні спеціального режиму для наших агроекспортерів із подальшим виходом на африканський ринок та в посиленні виробничої й інвестиційної співпраці. Глава уряду зазначив, що на часі посилення економічної складової. Не менше Україна зацікавлена й у взаємовигідному розвитку будівництва, енергетики, енергоефективності, туризму, інформаційних технологій, сільського господарства в частині поставок продовольства.

«Ми схвалюємо готовність наших торгово-промислових палат заснувати двосторонню постійно діючу раду співробітництва у сфері сучасних технологій та надання послуг», — додав Володимир Гройсман.

Президент Мальти запевнила, що її держава була й буде другом України. А ідея створення ради сприятиме розвитку економік держав і поглибленню інвестиційної співпраці.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, мальтійська економіка з 2012 року зростає на 5—6% на рік. ВВП Мальти становить 17,23 мільярда доларів.