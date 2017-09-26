Президентові Петрові Порошенку вистачило двох діб на те, щоб у Канаді в межах робочого візиту зустрітися з Прем’єр-міністром цієї країни Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, представниками тамтешніх парламентських і ділових кіл. Глава держави взяв участь в урочистій церемонії відкриття «Ігор нескорених». Ці змагання вперше відбувалися за участі національної збірної України. Полишав цю країну Президент після зустрічі з представниками українських організацій Канади.

Зі ЗМІ він спілкувався по завершенні переговорів із Джастіном Трюдо. Петро Порошенко наголосив, що партнерство України і Канади спирається на міцні засади конкретних і взаємовигідних результатів, а угода про вільну торгівлю відкриває новий етап у торговельно-економічній співпраці.

ЗСУ наближаються до стандартів НАТО

Петро Порошенко пишається, що Україна може розділити з канадським народом 150-річчя заснування Канади. Говорили високопосадовці й про поглиблення партнерства в галузі безпеки та оборони. Взаємодію у військовій сфері істотно полегшує угода про оборонну співпрацю. Триває й операція UNIFIER, яка передбачає постійне навчання канадськими інструкторами бійців Збройних сил України.

У цьому контексті Прем’єрові Канади спрямовували слова подяки за непохитну позицію на підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Головуванням у «Великій сімці» Канада може відіграти ще важливішу роль у забезпеченні миру й стабільності в Україні та Європі. Президент наголосив, що дипломатичні зусилля слід підкріпити міцною оборонною та економічною стійкістю України. А Джастін Трюдо зазначив: «Ми залишатимемося назавжди з Україною у боротьбі з незаконною агресією Росії проти України. Ми боремося з докладанням Росією зусиль до дестабілізації в Україні. Ми боремося з цим». Він нагадав, що Канада допомагає інструкторами, які щедро діляться досвідом з українськими військовими.

Потім глава держави сказав, що Україна прагне отримати канадський досвід миротворчих операцій і миротворча місія ООН на Донбасі не здійснюватиметься за російським сценарієм. «Ми зацікавлені в досвіді миротворчої діяльності Канади. Вірю, що миротворча операція ООН стане проривом у мирному врегулюванні, — цитує його слова департамент прес-служби АП. — Звичайно, це не буде російський сценарій. Миротворча місія має працювати під мандатом ООН і розташовуватися на всій території Донбасу — до кордонів між Росією і Україною, щоб не дозволяти російським військам з озброєнням проходити на окуповані території. Лідерство США й Канади та підтримка для нас дуже важливі».

Прем’єр-міністр Канади висловлювався щодо участі країни в миротворчій місії ООН у такий спосіб: «Канада глибоко вірить в ідею миротворчих сил ООН і в їхні ідеали. Торік Канада вирішила, що направить майже 600 військових для миро­творчих операцій і робитиме грошові внески. Ми розглядаємо всі регіони, де є потенціал для миротворчих операцій. Проводитимемо на цю тему дискусії, щоб подивитися, як можна досягти деескалації ситуації, як можемо сприяти безпеці в регіоні, де Росія порушила угоди й міжнародне право».

Представники ЗМІ дізналися, що Петро Порошенко й Джастін Трюдо обговорили питання проведення реформ в Україні, зокрема приведення ЗСУ до стандартів НАТО. Тепер у нас чекатимуть на призначення Спеціального посланника Канади з питань реформ в Україні. А ще Президент вважає за потрібне зміцнити міжособистісні контакти громадян двох країн. Для цього в Едмонтоні відкриватиметься Генеральне консульство України.

Під час зустрічі з українською громадою Канади Петро Порошенко говорив про щирість дружби між країнами. Президент і Прем’єр домовилися скоротити кількість відмов під час отримання віз. «Щоб візи були на термін чинності паспорта. Поки що, на першому етапі», — додав він.

Врученню державних нагород заокеанським землякам передували такі слова глави держави: «Ви сила, яка обстоює інтереси нашої держави за межами України. Без вашої підтримки Україні було б значно складніше протистояти викликам сьогодення».

Дякуючи принцу Гаррі

Урочистості з ушанування української команди на «Іграх нескорених» відбулися за участі президентського подружжя та Прем’єр-міністра Канади. У вітальній промові Петро Порошенко подякував принцу Уельському Гаррі за цю виняткову ініціативу — заснування у 2014 році міжнародних спортивних змагань у паралімпійському стилі Invictus Games. За його словами, історія кожного солдата, присутнього в українській команді, слугує прикладом неймовірної волі та рішучості. Зокрема Вадима Свириденка протягом дня було тричі поранено, він провів чотири дні й ночі на холоді. Юрій Писарчук після тяжкого поранення був прикутий до ліжка, однак після реабілітації повернувся на фронт. Катерина Михайлова врятувала життя кільком побратимам, витягнувши їх із поля бою.

Окремо йшлося про Миколу Нижниковського, 12-річного хлопця, який втратив три кінцівки через підняту гранату біля Маріуполя. Українці в Канаді допомогли організувати його переїзд до Монреаля і перебували поряд з ним протягом тяжких годин хірургічного втручання, протезування й морального відновлення в тамтешній дитячій лікарні. Під час візиту Джастіна Трюдо в Україну Президент передав йому зворушливий лист від хлопчика. Петро Порошенко зауважив: йому було особливо приємно дізнатися, що Джастін Трюдо відповів на цей лист і пізніше зустрівся з Миколою в своєму офісі в Оттаві.

До слова, у «Іграх нескорених» беруть участь військовослужбовці й ветерани з обмеженими внаслідок виконання службових обов’язків фізичними можливостями. Змагання триватимуть до 30 вересня в Торонто в межах святкування 150-річчя заснування Канади. У них бере участь 17 національних команд з 550 учасниками. Україна в 2017-му вперше отримала право взяти участь в «Іграх нескорених» як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід під час виконання завдань у зоні АТО. 15 наших спортсменів змагатимуться у таких видах спорту: атлетика, паверліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе. Першу медаль — бронзову в штовханні ядра — здобув 29-річний офіцер Національної поліції з Луцька Сергій Торчинський.

Канадські бізнесмени готові інвестувати

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд Президент обговорив імовірні шляхи реалізації можливостей, наданих угодою про вільну торгівлю, подальше поглиблення співпраці в оборонній галузі включно з підтримкою України у питанні розбудови тісних партнерських відносин з НАТО. Докладно йшлося про розвиток ситуації на Донбасі й стан реалізації мінських домовленостей. Сторони сподіваються, що Канада обстоюватиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву.

Із прем’єром провінції Онтаріо Кетлін Вінн Петро Порошенко поговорив про роль українців у Канаді. Сторони домовилися налагодити тісну співпрацю в інклюзивній освіті. Президент запросив в Україну експертів з Онтаріо, щоб упроваджувати телемедицину. Неабияких результатів можна досягти й у галузі ІТ. А наступного року українська громада в Онтаріо планує відкрити монумент пам’яті жертв Голодомору.

Того самого дня Президент запросив в Україну й представників канадського бізнесу. Зустріч із ними було присвячено посиленню українсько-канадських зв’язків. «Нині весь канадський бізнес готовий прийти в Україну. І хочу сказати вам: нині правильний час і місце для інвестування», — наголосив Президент. Він нагадав, що Україна завершила розміщення українських суверенних бондів на 3 мільярди доларів, що в нашій державі здійснено антикорупційні кроки, запроваджено електронне декларування. Особливо зацікавилися Україною канадські компанії, які працюють в енергетиці, сільському господарстві, оборонному й фінансовому секторах, авіабудівній галузі.