У виступі глава держави наголосив, що проведення таких заходів засвідчує українську силу, яка тільки збільшується. І це багато говорить передусім про стійкість Української держави та внутрішню силу нашого народу. Українці здатні на великі результати, значну трансформацію, коли вірять у себе, коли вміють об’єднуватись і коли знають, що життя народу залежить від того, наскільки кожен із нас, а отже ми всізможемо бути результативними.

Оборонна сенсація морських дронів

«Достатньо навести тільки одну цифру, щоб усе було зрозуміло: від початку цієї повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Наш потенціал у виробництві лише дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об’єктивну складність самого цього завдання розбудови оборонної промисловості — а зброя — це продукт технологічний і непростий у розробленні, виробництві та впровадженні — попри всі складнощі українці створюють свій національний оборонний продукт, що за частиною параметрів уже випереджає багатьох інших у світі. Ми змогли рекордно швидко та якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії:тільки «Богдан» ми виробляємо вже 40 на місяць», — зазначив Президент.

Істотним плюсом позначено й наше виробництво снарядів: торік виготовили й постачили на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Володимир Зеленський нагадав, що українці, безперечно, перші в Європі в застосуванні морських дронів, які стали глобальною оборонною сенсацією. Успішне застосування Україною саме морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії всіх провідних держав. Наші дрони, які вражають російські нафтові активи, — значний прояв сили України. Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним і відчутним для росії.

«Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною. Ми це зробимо. І відповідатимемо росії на кожен удар по наших людях, по наших містах і українських громадах. Українські ударні дрони «Лютий», Fire Point, SHARK, «Бобер» та інші працюють. І дуже вдало працюють. Ви бачите, як ми це робимо. Українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок. Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів. На фронті більш ніж 40% зброї — наша українська. Це важливо. І це зброя, вироблена тут нашими людьми. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, уряду, всіх задіяних інституцій: не менш ніж 50відсотків зброї на фронті на кінець року —наша українська. І це завдання має бути реалізоване», — наголосив він.

Україна виходить на наступний етап, почавши створювати спільні оборонні виробництва із ключовими партнерами і в Україні, і в країнах-партнерах.

«Настав час запускати експорт української зброї —тих видів, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу, всій нашій команді та Секретареві РНБО України розробити й представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми —«Зброя», наш експортний продукт. Уже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, США та на Близькому Сході. Завдання — до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу значно масштабувати оборонну промисловість. Українці —народ не войовничий, але захищати свій дім уміємо», — підсумував глава держави.

Нідерланди продовжать підтримку

У понеділок Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, який також брав участь у Міжнародному форумі оборонних індустрій. Президент подякував Нідерландам за незмінну увагу та підтримку України, нагадав про свіжий злочин рф: агресор вдарив безпілотником по пологовому будинку в Сумах. На щастя, минулося без постраждалих: персонал, 35 жінок і 11 дітей були в укритті.

«росіяни навіть не намагаються приховати, що все українське життя для них — це мішень. Дрони, авіабомби, ракети вони запускають хоч і за наказом свого путіна, але це роблять інші люди. І кожен з таких російських убивць — воєнний злочинець. Усі повинні нести відповідальність», — наголосив Президент.

За словами глави держави, саме тому один з напрямів спільної роботи з Нідерландами та іншими партнерами — юридичні механізми, які можуть забезпечити притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, а також повну компенсацію збитків України від російської агресії. Це було серед тем обговорення на зустрічі з Діком Схоофом. Команда Нідерландів також підтримує це.

Прем’єр-міністр наголосив, що росія не виявляє бажання досягти справедливого сталого миру, а навпаки, посилює атаки на цивільну інфраструктуру України. Він акцентував, що москва має відповісти за свої злочини.

«Україна дуже цінує кожен з форматів оборонної підтримки від Нідерландів. Це й пакети військової допомоги, що містили «петріоти» та F-16. Цінуємо участь Нідерландів у таких важливих програмах, як PURL, що дає нам змогу купувати американську зброю», — сказав Президент.

Дік Схооф зазначив, що Нідерланди продовжать оборонну підтримку України, зокрема в межах ініціативи PURL. Нідерланди — активний учасник формату «Рамштайн» та глобальної коаліції охочих, яка, за словами глави держави, стане основою для багатостороннього гарантування безпеки України та всієї Європи. Володимир Зеленський наголосив, що триває робота для повноцінної реалізації цієї системи. Україна розраховує на участь та активну підтримку Нідерландів.

На зустрічі окремо йшлося про енергетичні виклики для України через російські удари. Президент звернувся до Нідерландів із проханням подумати про додаткову допомогу. Лідери обговорили продовження політичної співпраці, зокрема на рівні Євросоюзу. Глава держави наголосив, що Україна виконала свої зобов’язання для відкриття кластерів і очікує на відповідний рух з європейського боку.

У спільному комюніке Президент Зеленський і Прем’єр-міністр Схооф підтвердили спільну рішучість протидіяти загарбницькій війні росії проти України. Вони закликали росію негайно розпочати реальний і всеосяжний мирний процес відповідно до закріплених у Статуті ООН принципів і підкреслили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають супроводжуватися надійними, дієвими та стійкими гарантіями безпеки для України. У цьому контексті було відзначено активну роль Нідерландів у межах коаліції охочих.

Відповідно до Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, підписаної 1 березня 2024 року, нідерландська сторона підтвердила послідовність у подальшому наданні політичної, військової, фінансової та моральної підтримки Україні.

У Києві із Діком Схоофом зустрілася Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Головними темами двосторонньої зустрічі були фінансова підтримка, оборонна співпраця та захист енергетики.

«Ми маємо спільне бачення з нашими нідерландськими колегами щодо продуктивного використання заморожених російських активів для потреб України. Це справедливо, адже росія має заплатити високу ціну за агресію», — зазначила очільниця українського уряду. За її словами, спільне оборонне виробництво — ще одна важлива тема, де відбувається взаємодія двох держав.

«Українська зброя — ключ до безпеки всієї Європи», — наголосила Прем’єр-міністр.

Сторони приділили особливу увагу захисту та відбудові енергетичного сектору України після терористичних атак росії.

Джерела: Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій Секретаріату КМУ