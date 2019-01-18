Президент Петро Порошенко взяв участь у щорічній Традиційній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Цього року прийом відбувся у відновленому Маріїнському палаці. Глава держави схвально відгукнувся про взаємодію та співпрацю останнього часу, а також окреслив перспективи дружби й добросусідства на майбутнє.

Та передусім він привітав іноземних дипломатів з новорічними святами і побажав миру. «Нехай цей рік принесе нам те, чого всі люди на планеті найбільше прагнуть і за що ми, українці, молимось уже майже п’ять років, — мир. Лише ті, хто пізнав війну, розуміють справжню ціну миру. Та мир — це не просто відсутність війни. Це ще й свобода, можливість бути господарем на своїй землі. Право вільно визначати своє майбутнє», — переконував Президент.

На вістрі сутички цивілізацій

Президент підкреслив, що саме Україні випало бути на вістрі сутички цивілізацій, на передовій захисту спільних цінностей, повідомляє департамент прес-служби АП. «Лише повернувши Україні її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, можна відновити віру у верховенство міжнародного права. Лише припинивши російську агресію — врятувати світ від виплеканого у Кремлі вірусу реваншизму й неоімперіалізму», — доводив свою позицію Петро Порошенко.

1 січня, коли всі святкували Новий рік, на Донбасі від обстрілу російських агресорів загинув український воїн Микола Голубєв. «У грудні йому виповнилося лише 20 років, і все життя було попереду. Але російський агресор забрав його. Це нинішні реалії України, — із сумом додав Президент. — Це те, з чим пов’язаний кожен мій день як Президента України та як Верховного Головнокомандувача Збройних сил. Те, за що болить душа і з чим я ніколи не змирюся. А тому прошу, щоб ви, інформуючи свої столиці, незалежно від того, як ваші уряди голосують за резолюції щодо України в міжнародних організаціях, доносили правду про неоголошену війну Росії проти України, яка триває».

Україна захищає мир у всій Європі, і дипломати зобов’язані пам’ятати про це. «Росія не збирається зупинятися на Україні й випробовує свої новітні технології гібридної війни. І лише питання часу, де Кремль їх застосує завтра. У Москві добре розуміють стратегічну цінність України з точки зору реалізації своїх імперіалістичних фантазій. Розрахунок простий: Україна впаде, не втримається. Якщо не втримається Україна — це лише підживить російські апетити в інших куточках Європи і світу», — застеріг Петро Порошенко.

Гібридна війна та заручники

Методи російської агресії змінюються й вдосконалюються, але стабільним залишається одне: немає прагнення до миру. «Уже чотири роки Кремль відмовляється виконувати свої зобов’язання у межах мінських домовленостей, під якими сам і підписався. Останнє оголошення про припинення вогню — загалом вісімнадцяте — російська сторона знову порушила», — констатував Президент.

Кремль і надалі тримає у своїх тюрмах українських заручників — і в самій Росії, і на окупованих нею українських територіях. Серед них лауреат премії імені А. Сахарова Олег Сенцов та український патріот Володимир Балух, який підняв над своїм будинком у Криму прапор України. Зазнають переслідування кримські татари — представники народу, який через російську окупацію Криму переживає фактично другий геноцид і депортацію. А ще 24 українських моряки — військовополонені. Та судовий фарс не допоможе Росії приховати акт відкритої агресії проти України на морі. Та й не лише проти неї, а проти всього світоустрою й міжнародного права.

Розуміючи, що українська армія протягом останніх років зміцнилася і будь-яка подальша спроба військового вторгнення закінчиться для окупантів дуже сумно, у Кремлі основну ставку роблять на підрив України зсередини.

«2019 рік з цієї точки зору буде визначальним. У Москві планують провести на виборах в Україні підконтрольну собі владу. Мета — зупинити наш демократичний розвиток, рух до європейської та євроатлантичної інтеграції, повернути у так звану російську сферу впливу. Як Президент зроблю все, щоб мінімізувати російський вплив на наші вибори і створити всі умови для вільного і чесного волевиявлення відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Тому ми запросили на президентські вибори спостерігачів від авторитетних міжнародних організацій та окремих держав», — додав Петро Порошенко.

Ціна агресії для Кремля стане непідйомною

Холодним душем для Москви стала солідарність світу з Україною у відповідь на азово-чорноморську атаку Росії. «Я вдячний усім, хто підтримав нас у цей складний момент. Передусім тим державам, які стали співавторами і проголосували за дві важливі резолюції на Генеральній Асамблеї ООН: про права людини у Криму і проблему мілітаризації Криму й частин Чорного та Азовського морів. Ваша позиція ще раз засвідчила, що за агресію Кремль платитиме високу ціну, — сказав дипломатам Президент, додавши, що настане день, коли ця ціна виявиться непідйомною для Кремля. — І тоді ми повернемо і тимчасово окупований Крим, і окуповану частину Донбасу. Те, що це неодмінно станеться, підтверджує шлях України до відновлення історичної справедливості — становлення автокефальної православної церкви. Дорога до Томоса була тривалою і непростою. Та ми її пройшли з гідністю».

Він відзначив важливість тісної координації дій у нормандському форматі: «Минулий рік не дав російському агресорові шансу зіскочити з гачка санкцій. Вони не лише послабили машинерію російської агресії, а й дали Україні дорогоцінний час для того, щоб зміцніти — як політично, так і економічно та військово».

Цьому сприяла й тісна координація з Берліном і Парижем — надійними партнерами України з нормандського формату. Глава держави подякував канцлерові Німеччини Ангелі Меркель: «Важко переоцінити те, що вона зробила, щоб уникнути катастрофічних і для України, і для Європи сценаріїв».

Ми впевнено йдемо шляхом побудови демократичної, правової, європейської держави, яка прямує до членства в Євросоюзі й НАТО. І це неодмінно буде зафіксовано в Конституції. «Сподіваюся, цю мою ініціативу найближчим часом у другому читанні підтримає український парламент. Це стане нашим додатковим запобіжником проти будь-яких спроб реваншу», — зазначив Петро Порошенко.

Президент подякував Сполученим Штатам та іншим стратегічним партнерам України за підтримку й допомогу нашій країні: «В Україні високо цінують трансатлантичне лідерство Вашингтона в питанні протидії російській агресії та підтримки України. Без перебільшення історичним стало рішення надати Україні «джавеліни». Це стало довгоочікуваним сигналом і для наших партнерів».

Пріоритети, які зроблять нас сильними

Присутній на дипломатичному заході Прем’єр-міністр Володимир Гройсман поділився з послами пріоритетами роботи Кабміну на 2019 рік, якими стануть розвиток економіки та людського капіталу, безпеки і оборони, заходи з енергонезалежності та посилення боротьби з корупцією, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«У 2019 році ми забезпечимо повне фінансування сектору безпеки та оборони. А це і фінансування підвищених зарплат, і модернізація війська. Інвестуватимемо ресурси в енергоефективність, соціальні програми, монетизацію субсидій, продовження програми «Доступні ліки».

Із липня започаткуємо безкоштовну систему медичних досліджень, а також продовжимо масштабне будівництво доріг, підтримку АПК — фермерів і сільгоспмашинобудування, впровадження Нової української школи. Це пріоритети, які робитимуть Україну сильнішою».

Глава уряду наголосив, що у державі відбувається багато змін. Запровадження й успішний перебіг реформ — це непростий процес. «Ми впевнено рухаємось у правильному напрямку. І все, що заробляє економіка, обов’язково віддаватимемо людям», — запевнив Прем’єр-міністр.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»