Віце-президент США Джо Байден скористався останніми днями своєї каденції і здійснив завершальний робочий візит до України. Це вже втретє високопосадовець ступає на нашу землю. Спершу він прилітав, аби звернутися до парламентаріїв з трибуни Верховної Ради в пік скрутних для нашої країни часів, вдруге — щоб дещо стесати гострі кути перед стартом чергових «нормандських переговорів». Третій візит не набув такого резонансу, як два попередніх. Він, швидше, символічний — здійснено на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між Україною та США.

Міцний потиск рук Президенту та Прем’єру експерти оцінили як позитивну налаштованість майбутнього віце-президента США Майка Пенса та самих Штатів щодо України. Про те, як керівництву України комунікувати з ним, громадськість не почула. Єдиний натяк у словах Джо Байдена стосувався прозорості та результативності політичних дій нашої влади. Іншими словами, кожен необачний крок може звести нанівець усе, чого так прагне вільна й незалежна Україна. До речі, йдеться як про внутрішньополітичні дії, так і про зовнішній вектор нашого розвитку.

Практика примусу не діятиме

Коли Джо Байден тримав слово, лунали конкретні рекомендації вищому ешелону української влади, поради-настанови громадянському суспільству. Зустріч із Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася в Клубі Кабінету Міністрів. Підсумки взаємодії України та США під керівництвом Адміністрації Президента Барака Обами підбивали від самісінького ранку. Володимир Гройсман запевнив Джо Байдена, що його уряд і надалі здійснюватиме реформи. Він подякував за незмінність позиції США та особисте лідерство в мобілізації міжнародної допомоги й підтримки територіальної цілісності і суверенітету України. Його слова наводить департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Ваша особиста роль, особливо за останні роки виборювання нашої незалежності, є надзвичайно важливою для нашої країни в усіх сферах».

Володимир Гройсман нагадав про рішення США надати кредитні гарантії в 3 мільярди доларів на стабілізацію ситуації в Україні, а потім високо оцінив санкційну політику США щодо РФ. Окремо йшлося про готовність керівництва України надалі розвивати стратегічне партнерство з США.

Окрім цього, Прем’єр поінформував поважного гостя про кроки уряду в продовженні внутрішніх реформ та реалізації програми співпраці з МВФ. За пріоритети взято посилення незалежності судової гілки влади, проведення масштабної приватизації держпідприємств, продовження реформування енергетичного сектору, банківської сфери та пенсійної системи.

Уже в Адміністрації Президента Джо Байдена зустрічав на ∂анку Петро Порошенко. В цій будівлі тривали українсько-американські переговори у розширеному складі. Опісля них Президент України та віце-президент США зробили заяви для представників ЗМІ.

Петро Порошенко розпочав виступ словами про здійснення Росією спроб спровокувати безлад в Україні та розколоти трансатлантичну і європейську єдність. Протидіяти цьому, на його думку, можна шляхом запуску «дорожньої карти» імплементації мінських домовленостей та продовженням внутрішніх реформ. Окрім цього, важливо, аби санкції проти Росії зберігалися до повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Петро Порошенко подякував Джо Байдену за нещодавнє рішення Вашингтона розширити санкції проти РФ.

Йдеться про самозбереження

Зі слів Президента стало зрозуміло, що Україна розраховує на ефективну та плідну співпрацю з новою адміністрацією Президента США Дональда Трампа. А ще глава Української держави сподівається, що українське питання залишатиметься одним із пріоритетів для США. «Нинішня агресивна Росія — це пріоритетна загроза і для США, і для України, — наголосив він. — Санкції не є самоціллю, але це важливий інструмент тиску та впливу для того, щоб поважати міжнародне право з боку РФ».

А віце-президент США чітко заявив, що українська влада повинна гідно відповісти на цей виклик і побудувати чесну державу. «Україна ухвалила багато складних рішень. У вас попереду ще багато складних виборів. Разом із динамічним поколінням українців ви почали повністю змінювати урядування, економіку, політичну систему. Співпрацюйте надалі з МВФ, очищайте банківську систему, здійснюйте реформи в енергетичному секторі, щоб позбутися залежності від РФ. Успішно проводьте приватизацію держпідприємств і робіть країну привабливою для інвестицій», — наголосив Джо Байден.

Корупція роз’єднує демократію зсередини, а агресія Кремля розхитує ззовні суверенітет і територіальну цілісність України. Нам головне — діяти проти такої «практики примусу». США за будь-яких обставин обіцяють дотримуватися санкційної політики. Принаймні допоки Росія не поверне нам Крим. Головний доказ цим словам — надання США на нацбезпеку України майже 600 мільйонів доларів. «Я знаю, як вам важко зберегти віру в мінський процес. Він — єдина життєздатна основа для врегулювання конфлікту на Донбасі. Для України цей процес — єдина надія рухатися вперед як об’єднаній державі, — продовжив тему Джо Байден. — Політичну частину угоди не може бути реалізовано, доки Росія не дасть встановити мир і безпеку на східних територіях. Не є таємницею, що РФ не хоче, щоб ви досягли успіху. Це стосується майбутнього, до якого ми прагнемо: цілісна, вільна та мирна Європа. Це в наших національних інтересах. Ваше самовизначення, звільнення від примусу, успіх вільної демократії вкрай важливі для реалізації цієї мети. РФ використовує корупцію як інструмент примусу проти України, щоб ви залишалися вразливими та упередженими. Йдеться про самозбереження. Це важливе питання нацбезпеки, а не просто питання хорошого управління».

Український народ Джо Байден закликав демонструвати прихильність до верховенства права, вести боротьбу з корупцією, виводячи на світло імена посадовців, які збагачуються за рахунок держави.

Чи зможе українська влада вибудувати свою зовнішню політику за президентства Дональда Трампа, а разом з цим — адаптуватися до видозмінених умов геополітичної гри, покаже час. Джо Байден утретє спробував розкласти по поличках усі поради. З України він відбув на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі.