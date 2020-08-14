Лише в супрязі ці дві складові забезпечать нам перемогу над грізним і небезпечним ворогом

Аспекти реформи оборонної промисловості, вихід підприємств на нову якість роботи та управління галуззю було розглянуто під час круглого столу «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку», організованого в Укрінформі Українським інститутом безпекових досліджень (УІБД).

«Основні елементи реформи оборонної промисловості передбачають насамперед корпоратизацію підприємств. Ми маємо визначитися, хто залишається гравцем на цьому полі. Бо в концерні «Укроборонпром» чимало підприємств, які втратили будь-який стосунок до оборонної промисловості. Є і ті, які економічно нерентабельні на сьогодні», — вважає віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

І після визначення переліку підприємств, що залишаються у структурі оборонної промисловості і слугуватимуть цеглинками, з яких постане будівля українського ОПК, буде здійснено корпоратизацію цих підприємств зі збереженням на першому етапі 100% акцій у власності держави.

Це має кардинально змінити підходи до управління підприємствами, можливості управління ними. Буде визначено від 5 до 8 напрямів господарських об’єднань. Ідеться про холдингові компанії за напрямами. Зокрема щодо високоточної зброї, радарних систем, суднобудування, спецхімії та боєприпасів, бронетанкобудування.

У межах реформи в управлінні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості будуть дві державні холдингові компанії. Одна на базі Укроборонпрому з умовною назвою «Оборонні системи України», а друга — аерокосмічна. До останньої долучаться підприємства Державного космічного агентства та авіаційні підприємства, зокрема ДП «Антонов». Буде створено й ракетно-космічний центр «Південний», до якого увійдуть усі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.

Анонсував урядовець і створення агенції з оборонних технологій, повідомляє Укрінформ. Зрозуміло, що трансформація оборонної промисловості потребує тривалого часу. Але розтягувати на роки не можна. Тож незабаром на ДК «Укроборонпром» чекає зміна керівництва.

«Концерн підлягає суттєвій трансформації, бо в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, наскільки знаю, найближчим часом має відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік», — наголосив Олег Уруський. Він припускає і зміну назви, оскільки вона, на його думку, вже стала токсичною в Україні.

«Це буде керуюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до неї», — додав віцепрем’єр.

«Стосовно розвитку промисловості — це наші ракети, друге — це наша авіація. Авіація, яка була завжди у країні дуже потужною. Нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дві фундаментальні речі», — додав Секретар РНБО Олексій Данілов.

246 мільярдів гривень, які цьогоріч спрямували на сектор безпеки і оборони, — безпрецедентна сума за всі роки незалежності. «Але розуміючи, хто наш супротивник, розуміючи ті бюджети, які є в РФ, наголошую, що ми будемо воювати розумом», — підкреслив посадовець.

Та для цього слід розвивати науку. «Силами апарату РНБО ми зробили перевірку стану системи вищої освіти й державного замовлення на підготовку фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів саме в контексті національної безпеки. Бо без людей, без мозку ми з вами перемогу не здобудемо. Головне — це фахові люди», — переконаний Олексій Данілов.

Проведена робота дасть розуміння, куди треба рухатися. «Підготовка сучасних висококваліфікованих кадрів — це питання номер один. На превеликий жаль, я можу сказати, що ми багато готували фахівців у різних галузях нашого господарства. Щодо військо-промислового комплексу спеціалізованих фахівців у нас обмаль, і це факт. Ми розуміємо, що весь світ сьогодні воює мозком. Хоч щоб відбувалось — чи це біологічна, чи кібер-, інформаційна, чи гібридна війна — це вплив на мозок людини. Нам треба давати на це відповідь», — резюмував Секретар РНБО.

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«Урядового кур’єра»