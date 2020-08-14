Аспекти реформи оборонної промисловості, вихід підприємств на нову якість роботи та управління галуззю було розглянуто під час круглого столу «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку», організованого в Укрінформі Українським інститутом безпекових досліджень (УІБД).

«Основні елементи реформи оборонної промисловості передбачають насамперед корпоратизацію підприємств. Ми маємо визначитися, хто залишається гравцем на цьому полі. Бо в концерні «Укроборонпром» чимало підприємств, які втратили будь-який стосунок до оборонної промисловості. Є і ті, які економічно нерентабельні на сьогодні», — вважає віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

І після визначення переліку підприємств, що залишаються у структурі оборонної промисловості і слугуватимуть цеглинками, з яких постане будівля українського ОПК, буде здійснено корпоратизацію цих підприємств зі збереженням на першому етапі 100% акцій у власності держави.

Це має кардинально змінити підходи до управління підприємствами, можливості управління ними. Буде визначено від 5 до 8 напрямів господарських об’єднань. Ідеться про холдингові компанії за напрямами. Зокрема щодо високоточної зброї, радарних систем, суднобудування, спецхімії та боєприпасів, бронетанкобудування.

У межах реформи в управлінні Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості будуть дві державні холдингові компанії. Одна на базі Укроборонпрому з умовною назвою «Оборонні системи України», а друга — аерокосмічна. До останньої долучаться підприємства Державного космічного агентства та авіаційні підприємства, зокрема ДП «Антонов». Буде створено й ракетно-космічний центр «Південний», до якого увійдуть усі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.

Анонсував урядовець і створення агенції з оборонних технологій, повідомляє Укрінформ. Зрозуміло, що трансформація оборонної промисловості потребує тривалого часу. Але розтягувати на роки не можна. Тож незабаром на ДК «Укроборонпром» чекає зміна керівництва.

Підготовка й залучення сучасних висококваліфікованих кадрів — питання номер один для вітчизняного ОПК. Фото з сайту dilo.net.ua

«Концерн підлягає суттєвій трансформації, бо в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, наскільки знаю, найближчим часом має відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік», — наголосив Олег Уруський. Він припускає і зміну назви, оскільки вона, на його думку, вже стала токсичною в Україні.

«Це буде керуюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до неї», — додав віцепрем’єр.

«Стосовно розвитку промисловості — це наші ракети, друге — це наша авіація. Авіація, яка була завжди у країні дуже потужною. Нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дві фундаментальні речі», — додав Секретар РНБО Олексій Данілов.

246 мільярдів гривень, які цьогоріч спрямували на сектор безпеки і оборони, — безпрецедентна сума за всі роки незалежності. «Але розуміючи, хто наш супротивник, розуміючи ті бюджети, які є в РФ, наголошую, що ми будемо воювати розумом», — підкреслив посадовець.

Та для цього слід розвивати науку. «Силами апарату РНБО ми зробили перевірку стану системи вищої освіти й державного замовлення на підготовку фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів саме в контексті національної безпеки. Бо без людей, без мозку ми з вами перемогу не здобудемо. Головне — це фахові люди», — переконаний Олексій Данілов.

Проведена робота дасть розуміння, куди треба рухатися. «Підготовка сучасних висококваліфікованих кадрів — це питання номер один. На превеликий жаль, я можу сказати, що ми багато готували фахівців у різних галузях нашого господарства. Щодо військо-промислового комплексу спеціалізованих фахівців у нас обмаль, і це факт. Ми розуміємо, що весь світ сьогодні воює мозком. Хоч щоб відбувалось — чи це біологічна, чи кібер-, інформаційна, чи гібридна війна — це вплив на мозок людини. Нам треба давати на це відповідь», — резюмував Секретар РНБО.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»