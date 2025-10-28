На цьому заході співголовували Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон (онлайн). З майже 40 учасників особисто були присутні прем’єр-міністри Данії — Метте Фредеріксен, Нідерландів — Дік Схооф і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Володимир Зеленський наголосив, що пріоритети зустрічі — протиповітряна оборона, енергетика, санкції та далекобійність.

«путін не досяг жодної зі своїх справжніх цілей на землі — жодних успіхів на фронті, і він звернувся до того, у що справді вірить, — до терору. І, безумовно, нам необхідно захистити нашу критичну інфраструктуру та запобігти відключенням електроенергії», — зазначив Президент.

Українська делегація поінформувала партнерів про потреби для підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури. Наша країна цієї зими потребуватиме також імпорту газу, оскільки росія цілеспрямовано атакує відповідні виробництва. Україна вже співпрацює з Норвегією в цьому питанні. Глава держави також акцентував, що Україна обговорює зі США угоду про купівлю необхідної кількості систем Patriot.

«У Європі вже є значна кількість «петріотів» та інших систем ППО, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування. Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги», — сказав він.

Окремо Президент подякував Великій Британії, Євросоюзу, Канаді, Японії за санкції проти росії, а також усім, хто долучається до цих обмежувальних заходів.

«Є ще одне важливе рішення США — санкції проти двох великих російських нафтових компаній. Тиск на російську нафту — це інструмент для закінчення війни, я впевнений. І всі російські нафтові компанії, включно з роснєфтью, лукойлом, особистою нафтовою компанією путіна сургутнафтогаз та іншими, слід заблокувати», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що росія не хоче закінчувати війну, а путін не хоче жодних нормальних зустрічей. Президент закликав створити в росії бажання до переговорів.

«І я готовий зустрічатись у будь-якому змістовному форматі, а поточна лінія фронту могла б стати відправною точкою для переговорів, справжніх переговорів. І всі ми маємо пам’ятати, що питання територіальної цілісності, як і будь-який нібито «обмін територіями», не повинні бути способом відкупитися від агресора чи винагородою за будь-які майбутні прояви агресії у світі», — зауважив глава держави.

Президент наголосив, що питання «томагавків», «сторм шедоуз», «скальпів» та спільного виробництва дронів і ракет життєво важливе. Адже коли путін відчув тиск і можливість появи «томагавків» в Україні, одразу заявив про готовність відновити переговори, але тільки-но тиск зник, він знову відкинув дипломатію.Глава держави закликав збільшувати далекобійні можливості та активізувати команди для фіналізації роботи над майбутніми рамками гарантій безпеки.

«У день закінчення війни всі гарантії безпеки мають бути готові. А зараз саме час для практичної реалізації всіх цих ініціатив, як-от PURL, SAFE, та підтримки коаліцій спроможностей», — переконаний Президент.

Лідери продемонстрували одностайність у підтримці України, особливо в цей непростий зимовий період, а також спільне прагнення до справедливого й тривалого миру та припинення насильства. Вони схвалили підтримку Президентом України повного й безумовного припинення вогню і зазначили, що путін, навпаки, відхилив пропозицію щодо припинення вогню і що росія посилила атаки на українських мирних жителів та інфраструктуру й безрозсудно порушила повітряний простір НАТО.

Лідери повністю підтримали заяви Президента СШАТрампа про те, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких переговорів. Глави держав наголосили на важливості посилення економічного тиску на росію — як зараз, так і до моменту, коли буде забезпечено справедливий і тривалий мир для України.Партнери погодилися здійснити подальші кроки для витіснення російської нафти й газу зі світового ринку, припинення залишкових імпортних поставок цих енергоносіїв у їхні країни та запобігання торгівлі російськими енергоресурсами третіми країнами, що сприяє продовженню російської агресії.

Також лідери домовилися продовжувати працювати над додатковими заходами, спрямованими на усунення загрози, яку становлять судна тіньового флоту для морського навколишнього середовища та національної безпеки. Серед таких заходів розглядають подальше запровадження санкцій, кроки зі стримування третіх країн від взаємодії з тіньовим флотом, посилення обміну інформацією, а також готовність застосування регуляторних і превентивних заходів.

Учасники засідання висловили намір задовольнити нагальні фінансові потреби України на 2026 — 2027 роки, включно з опрацюванням варіантів використання повної вартості заморожених суверенних активів рф, щоб Україна мала необхідні ресурси для захисту своєї території та відновлення спроможностей Збройних сил. Було наголошено, що це слід здійснювати на додаток до наявної двосторонньої військової підтримки, обсяги якої не зменшуватимуться.

Лідери рішуче засудили кампанію росії зі знищення енергетичної та газової інфраструктури України, спрямовану на створення гуманітарної катастрофи та підрив стійкості українського народу. Вони домовилися забезпечити енергетичну стійкість України, надати невідкладну допомогу для захисту й відновлення енергетичної інфраструктури, а також продовжувати надавати додаткову військову підтримку, зокрема засоби ППО.

На завершення наші партнери підтвердили свою налаштованість створити надійні механізми гарантування майбутньої безпеки України, щоб вона могла стримувати та захищатися від можливих атак. Було підтверджено наявність планів щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення бойових дій задля гарантування безпеки українського повітряного та морського простору і сприяння відновленню оборонних спроможностей України.

«Ми просуваємо більш змістовний підхід до дипломатії. Дипломатія має значення лише тоді, коли може привести до реальних рішень. А коли йдеться про росію, то ця «страва» має багато інгредієнтів. Основні з них — це реальні форми тиску на москву: санкції, наші далекобійні спроможності, політичний тиск, відповідальність за воєнні злочини та реальні дії щодо російських активів. Крім того, ми проводимо власну кампанію тиску за допомогою дронів і ракет, спрямовану саме проти російського нафтового сектору. Отже, далекобійні спроможності безпосередньо підсилюють дипломатію: що більше втрат зазнає путін на власній території, то менше штурмів він зможе проводити на фронті й швидше погодиться на змістовну дипломатію. Саме тому ми працюємо над забезпеченням крилатих ракет Tomahawk, додаткових ракет Storm Shadow та інших спроможностей. У росії не має залишатися жодного варіанта, окрім як завершити загарбницьку війну. Мир народжується з тиску на агресора», — підсумував глава держави.

Джерело:

Офіс Президента