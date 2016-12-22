Викрадення з міського музею Верони «Кастельвеккьо» сімнадцяти найцінніших картин старих майстрів, зокрема Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї, торік восени спричинило величезний переполох у світі мистецтва. Деякі скептики навіть вважали, що на повернення шедеврів годі й сподіватися, бо зазвичай такі мистецькі витвори осідають у приватних колекціях і на широкий загал потрапляють украй рідко.

Утім, цьогоріч початок травня приніс втішну звістку: наші прикордонники на Одещині поблизу українсько-молдовського кордону виявили ці полотна. Уже наступного дня мистецька експертиза встановила, що знайдені картини — оригінали. За місяць їх уже демонстрували в столиці, в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, який безкоштовно могли відвідати всі громадяни України.

І ось учора ці картини вирушили туди, звідки так загадково потрапили до нашої країни — до музею постійного зберігання. Міністрові культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні та міському голові Верони Флавіо Тосі вчора в Готичній залі музею Ханенків їх особисто передав Президент Петро Порошенко.

«Коли ми повертали ці картини до Італії, відбулися дуже плідні переговори, які, я сподіваюся, сприятимуть встановленню братніх і ефективних відносин між українськими та італійськими музеями, між італійськими і українськими театрами, — цитує УНІАН слова глави держави. — І все це буде на користь дружби між нашими країнами, дружби між українським та італійським народами».

Слушна нагода — візит до України італійських високопосадовців — відкриває шлях підтримці ініціативи щодо початку переговорів зі встановлення побратимських зв’язків між українськими містами й перлиною регіону Венето — Вероною. «Впевнений, що ми започатковуємо дуже ефективну й надійну співпрацю між Україною та Італією у сфері культури», — підкреслив Петро Порошенко.

Згадуючи події торішнього листопада, він назвав їх жахливою трагедією, яку можна було порівняти з викраденням частини серця стародавнього італійського міста. Втім, ефективна співпраця силових структур не лише дала змогу повернути ці безцінні твори мистецтва законним господарям, затримати злодіїв, а й перекрити канали контрабанди мистецьких цінностей.

Італійський міністр культури запевнив, що контрабандистів затримано й буде адекватно покарано, бо вони посягнули на світову і вселюдську спадщину. «Ця історія мала неприємний і драматичний початок, але таке гарне завершення слугуватиме відправною точкою для зміцнення нашої подальшої співпраці, передовсім у сфері культури для розвитку й зміцнення наших двосторонніх зв’язків», — зауважив Даріо Франческіні.

Того самого дня він провів змістовну зустріч зі своїм українським колегою Євгеном Нищуком, де сторони визначили графік і обсяг двосторонніх ініціатив у мистецтві та співпраці між музеями. Та й країни наші вже мають чималий досвід у площині проведення реставраційних робіт творів мистецтва.

Утім, у глобалізованому світі партнерство наших країн не обмежується лише гуманітарною сферою. Петро Порошенко наголосив на важливості підтримки Італією України в умовах воєнної агресії на сході нашої країни.

«Я хочу подякувати уряду Італії, італійському народу за тверду й послідовну позицію підтримки суверенітету, територіальної цілісності й незалежності нашої держави під час агресії, яку Російська Федерація здійснює проти нашої держави, під час незаконної анексії Криму, і це було продемонстровано і під час голосування відповідної резолюції кілька днів тому в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй, — підкреслив Президент. — І надзвичайно важливого рішення, ухваленого кілька днів тому, — про продовження санкцій Європейського Союзу проти країни-агресора».

У цьому контексті він згадав і неоціненну допомогу, надану Україні Радою Європейського Союзу і всіма 28 країнами-членами включно з Італією, щодо складного, але невідворотного процесу отримання безвізового режиму з ЄС. А Даріо Франческіні запевнив Петра Порошенка в підтриманні італійським урядом запровадження для українців безвізового режиму для подорожей у Європейський Союз та інші країни Шенгенської зони. «Особисте знайомство вносить дуже позитивну ноту у зміцнення відносин між цілими державами і націями», — переконався він.

За його словами, численна громада українців, які працюють і проживають в Італії, викликає в італійців переважно повагу й довіру, що є додатковим поштовхом для дружби і порозуміння.

«І саме тому я ще з більшою впевненістю готовий переконувати Вас, пане Президенте, — пообіцяв міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії, — у нашій налаштованості й готовності всього уряду Італії і всієї держави на подальшу підтримку європейських прагнень України».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»