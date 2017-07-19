Під час робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко спільно з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом відкрив спільний митний і прикордонний контроль на пункті пропуску «Кучурган — Первомайськ» на українсько-молдовському кордоні.

«Ми продовжуємо спільну роботу з розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема у співпраці з партнерами з Євросоюзу, щоб створити комфортніші умови зокрема в Кучурганах для перетину кордону нашими громадянами», — зазначив Петро Порошенко.

Народи України і Молдови мають давню історію дружби, добросусідства й партнерства. За його словами, Кучурган заснували наприкінці позаминулого століття німецькі переселенці, і називався він тоді дуже символічно: Страсбург.

«Віднині українські й молдовські прикордонники, митники разом з представниками EUBAM працюватимуть задля безпеки й комфорту наших громадян», — зазначив Петро Порошенко.

Ще 2009 року було започатковано спільний контроль разом з Європейським Союзом — місію EUBAM. Вони разом з високопосадовцями обох держав перебували на місці події й надалі братимуть постійну участь у роботі спільного контролю. Заради безпеки, прозорості, антикорупційності, комфорту тих, хто перетинає кордон. Петро Порошенко доручив МЗС і Державній фіскальній службі забезпечити можливість поширення місії EUBAM на інші пункти перетину кордону для забезпечення прозорості й ефективної боротьби з контрабандою та корупцією.

Велика справа на кордоні

Президент України і Прем’єр Молдови домовилися сформувати спільний порядок денний для саміту «Східного партнерства», який відбудеться восени. «Координація у форматі «Східного партнерства» з нашими надійними і стратегічними партнерами, зокрема з Молдовою та Грузією, відбувається блискуче», — цитує Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Павло Філіп зазначив: «Організація спільного контролю в пункті пропуску «Кучурган — Первомайськ», у перспективі й інших — добрий знак для наших держав і новий крок у реалізації спільних дій». Він привітав український народ із запровадженням ЄС безвізового режиму для громадян України, що стало результатом проведення реформ.

У контексті вдосконалення перетину кордону Україна й Молдова мають завершити демаркацію придністровської ділянки українсько-молдовського кордону. «Ми домовилися, що зробимо все, щоб завершити це в найкоротші терміни», — був лаконічним Петро Порошенко.

Окрім цього, під час спільних заяв для ЗМІ з Павлом Філіпом за результатами двосторонньої зустрічі Петро Порошенко розповів, що сторони мали широкий порядок денний. Обговорено проведення чергового засідання міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічної співпраці, яке має відбутися у вересні цього року, постачання української електроенергії для потреб Республіки Молдова тощо.

Уже сформовано українську частину спільної комісії з демаркації кордону, і рішенням Президента України призначено її голову. «І ми домовилися, що вона негайно розпочне роботу», — уточнив Петро Порошенко.

Сторони домовилися про спільну роботу з розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема й співпраці з партнерами з Євросоюзу для створення комфортніших умови для перетину кордону громадянами обох країн.

Крім того, за словами Петра Порошенка, у спільних планах — відкриття автомобільного руху через міст Брониця — Унгурь, початок практичної реалізації проекту будівництва мосту Ямпіль — Косеуць. «Маємо зробити максимум кроків, щоб відновити залізничний рух на ділянці Березине — Басарабяска», — резюмував глава держави.

Проблеми у нас також однакові

Петро Порошенко високо оцінив підтримку Молдовою суверенітету й незалежності України, запевнивши в готовності нашої сторони максимально сприяти відновленню молдовської територіальної цілісності. «Дуже вдячний уряду, Прем’єр-міністру, парламенту Республіки Молдова за тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності країни. Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету Республіки Молдова», — зазначив Петро Порошенко під час заяв для ЗМІ із Прем’єр-міністром Молдови.

Він додав, що Україна готова робити все можливе для подолання того, що чверть століття тому було спровоковано і має важкі наслідки для сотень тисяч людей, які живуть у Придністров’ї.

Прем’єр-міністр Молдови розповів, що раніше понад 70% загальних обсягів торговельних операцій Придністров’я здійснювали саме через пункт пропуску «Кучурган — Первомайськ». Він зазначив, що дивно чути різні спекуляції з приводу так званих планів щодо здійснення економічної блокади Придністров’я. «Про яку блокаду може йтися, якщо майже 60% загального обсягу експорту з цього регіону було до країн ЄС. Можливо, це не подобається деяким лідерам, але це дуже потрібно для людей, які там живуть», — підкреслив Павло Філіп.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»