Створювати інформаційні приводи й діяти нестандартно, привертаючи увагу до питань державного будівництва, які хвилюють усіх, — стиль роботи голови Ради адвокатів Закарпатської області Олексія Фазекоша. Відомий закарпатський правозахисник намагається розширювати обізнаність аудиторії з проблематики державотворення в різних аспектах. Такій меті служить і створена в мережі YouTube програма під назвою «Погляд Фазекоша», яка крок за кроком знайомить із впливовими людьми. Цього разу її творча група зустрілася із заступником міністра закордонних справ України Євгенієм Єніним. Протягом півгодинного інтерв’ю дипломат відповідав на запитання, що принципово важливо для розуміння місця й ролі України в зовнішньому світі.

Коли відкриються євродвері

Розмова стосувалася вдосконалення правових відносин у країні, розв’язання конфлікту на сході, російсько-українського протистояння в справі полонених моряків у Керченській протоці, збиття на Донбасі малайзійського «Боїнга», інших актуальних питань.

Розпочали із запитання до Євгенія Володимировича, коли можуть відчинити для нас євродвері, адже серед країн, для яких з 15 червня відкривають кордони Євросоюзу, України немає. Заступник голови українського МЗС відповів, що закордонні поїздки доступні громадянам країн, де досягнуто певного протиепідемічного показника. Наприклад, Чорногорія відкрила кордони для туристів із тих країн, у яких рівень захворюваності на коронавірус не перевищує 15 осіб на кожні 100 тисяч населення. У нашій країні відповідного показника ще не досягнуто. Крім того держава має передбачувати ймовірність чергового спалаху пандемії: про можливі наслідки і про те, щоб вітчизняні туристи не опинилися в складних ситуаціях за кордоном, як уже траплялося.

Були запитання щодо особливостей реформування прокуратури, адже перед цим Євгеній Єнін працював заступником Генерального прокурора. У відповідь співрозмовник наголосив на тому, що справжня реформа не відбувається швидко, тим більше, що за нею стоять конкретні люди. Ця державна інституція нині конче потребує молодих, висококваліфікованих кадрів, не заплямованих корупційними зв’язками. Ще одним важливим чинником реформування прокуратури має стати її осучаснення, супроводжуване прозорістю та діджиталізацією процесів.

Доля українського військовика владі не байдужа

У розмові прозвучало запитання про співпрацю української влади з італійськими слідчими у справі щодо вбивства журналіста Андреа Рокеллі, яке сталося в Слов’янську 2014 року. З цього приводу Євгеній Єнін наголосив: долею нашого бійця, якого звинуватили у вбивстві і жорстоко покарали в Італії, переймаються всі гілки української влади, зокрема й Президент України Володимир Зеленський. І є додаткові аргументи, що мають довести невинуватість нашого військовика і дадуть змогу через апеляційний суд переглянути судовий вирок Марківу. Він воював за Україну, тож заслуговує на глибоку повагу.

Окремо зупинилися на справі про збиття над Донбасом малазійського «Боїнга». Євгеній Єнін має безпосереднє відношення до цієї справи: як заступника міністра закордонних справ України Президент делегував його на кураторство в її розгляді (те саме і щодо збиття українського літака в Ірані). Відповідно український дипломат брав участь у роботі міжвідомчої команди (до її складу входили представники Генпрокуратури, міністерства закордонних справ і міністерства юстиції), яка разом з іншими державами узгоджувала можливість притягнення до відповідальності винних у збитті літака МН17, що впав у зоні бойових дій над Донбасом.

Україна домагається покарання винних у збитті «Боїнга»

Заступник голови МЗС України Євгеній Єнін також розповів, як просувається розслідування справи. Зокрема, що саме напередодні зустрічі з творчою групою «Погляду Фазекоша» нідерландський суд продовжив слухання про дії окремих громадян, яких підозрюють у збитті «Боїнга». Серед них троє громадян Росії і один України.

— Ми знаємо, що цими особами список не обмежиться. Наші органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури йдуть вперед і згодом планують повідомити про підозри й іншим фігурантам. Ми впевнені, що підозри висунуть не лише членам екіпажу ЗРК «Бук», а й тим, хто забезпечував їм політичне прикриття. Хочу зазначити, що цим займаються не тільки українські правоохоронці. Йдеться про дії спільної слідчої групи за участю Нідерландів, Бельгії, Малайзії та Австралії, — наголосив Євгеній Єнін.

— Є ще один напрям діяльності міністерства закордонних справ у розслідуванні збиття малайзійського «Боїнга». Зокрема, ситуація з Боїнгом є однією зі складових позову України в межах Міжнародної Конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму, — додав дипломат.

В інтерв’ю, яке вже доступне для перегляду в циклі програм «Погляд Фазекоша», зачепили й болючі питання щодо війни на сході України. Головне, на переконання Євгенія Єніна, не просто досягти миру в цій найгарячішій точці України, а втримати його. Бо лише в такому разі досягнутий результат буде вважатися перемогою.