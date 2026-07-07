В Одесі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з випускниками та курсантами Інституту Військово­Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія». Глава держави привітав усіх присутніх із Днем ВМС та подякував кожному, хто обирає для себе шлях у військово­морському напрямі.

«Морська складова важлива. Чорне море на сьогодні захищене нашими Збройними Силами, ВМС, і, безумовно, це все великий досвід, якого ні в кого немає в світі», — переконаний глава держави.

Повноцінному освітньому закладу бути

На думку Володимира Зеленського, цим досвідом потрібно ділитися з партнерами, які нам допомагають, і продовжувати розвивати український Військово­Морський флот.

«Я вважаю, що найголовніше, що сьогодні Україна має у військово­морській складовій, — це досвід, який розвивається кожного дня. Вже не може бути корабля без дронів, не може бути флоту без морських дронів, і не може бути морських дронів без авіації, без гелікоптерів», — додав Президент.

Під час спілкування говорили про потребу у відновленні повноцінного вищого військово­навчального закладу ВМС, якого в Україні немає з 2014 року. Володимир Зеленський зазначив, що підписав указ про створення Військово­морської академії в Одесі. За словами Володимира Зеленського, заклад має бути сучасним і практичним, а всі питання щодо його створення треба розв’язувати швидко.

«Морська академія буде дуже практичною. Бачив презентацію цієї академії від керівництва ВМС, ми це затвердимо на Ставці після мого указу. Місцева влада отримала завдання — буде місце, буде будівля, будуть затверджені всі кроки розвитку академії», — сказав Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що йдеться про академію не з формальною освітою, а із сучасними підходами до навчання, уже наявним досвідом нашої армії та сильною матеріально­військовою базою.

Окрему увагу приділять кількості корветів та катерів, які Україна планує мати на озброєнні. Глава держави розповів про роботу з будівництва українських протичовнових корветів «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський» у Туреччині та наміри побудувати ще два корвети, про катери для десантування морських піхотинців, які невдовзі отримаємо від партнерів, про флотилію протимінних суден, а також про роботу з масштабування і модернізації багатоцільових морських дронів класу Sea Baby і Magura.

«Нам потрібно мати лінію оборони у морі. Це сучасні технології. Повинна бути сучасна авіація, кораблі, з такою масовою замінованістю — протимінні бригади, технологічні дрони, морські і не тільки, які будуть застосовувати з різних платформ», — сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів про створення Українського національного пантеону. Глава держави переконаний: до пантеону обовязково увійдуть всі важливі історичні постаті, зокрема й причетні до створення Військово­Морських Сил України.

«Ви можете бути впевнені, що всі люди, які прославляли історію України, будуть обовязково. Пантеон героїв — це такий процес, на багато років. Ми, наступні політики після нас будуть займатися тим, щоб повертати історію в Україну. Це одне з важливих місць», — сказав Президент.

В одному з медичних закладів Одеси Президент України зустрівся з воїнами, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень. Він поспілкувався із захисниками, які брали участь у стримуванні окупантів та контрнаступальних діях в Херсоні та області, на Дніпропетровщині, Миколаївщині, зокрема захищали Кінбурнську косу та порт Одеси. У боях воїни зазнали множинних осколкових поранень та важких травм опорно­рухового апарату.

«Радий бачити вас. Дякую за службу, за захист нашої держави, за ваші подвиги. Ми пишаємося вами і бажаємо швидшого одужання», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» І та ІІІ ступенів, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Він поспілкувався з медиками, які провели успішні високотехнологічні операції воїнам із важкими травмами, в умовах бойових дій надавали хірургічну допомогу пораненим і здійснювали евакуацію на Херсонщині, Миколаївщині та Сумщині. Глава держави нагородив п’ятьох медиків орденами Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні».

Історія боротьби за життя

Одещина — надважливий регіон. Безпекові виклики тут особливо складні. Водночас це ключовий регіон для економіки, торгівлі та оборони.

«Наше завдання — зробити все необхідне, щоб посилити захист одеського неба та Чорного моря, забезпечити людям якісні медичні, освітні та соціальні послуги. Підтримати там, де це найбільш необхідно», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Одещину.

Головний фокус відвідин південного краю — ветерани і створення належних умов для переходу зі служби до цивільного життя. Зокрема, в Одесі очільниця уряду разом із Президентом і першою леді взяла участь у щорічній зустрічі спільноти Superhumans Reunion. Прем’єр­міністр долучилася до відкриття третього в Україні центру Superhumans, який зможе протезувати 800 людей щороку.

Принагідно Юлія Свириденко вручила 87 сертифікатів на житло нашим Захисникам і Захисницям. Загалом цього року 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни отримують повну компенсацію вартості.

«Дякую кожному і кожній, хто захищав і продовжує захищати нашу державу. Наш обов’язок — бути поруч не лише під час служби, а й після повернення до цивільного життя», — наголосила Юлія Свириденко.

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з ветеранами та випускниками Superhumans, їхніми рідними й близькими на щорічному фестивалі Reunion в Одесі.

«Мене запитують часто — й іноземні журналісти, і наші партнери, — як Україні це вдається. Як попри всі удари та весь страшний біль українці можуть ось так не опустити рук, бути такими стійкими? Одна з відповідей — саме ви і ваш приклад. Те, через що ви пройшли, ваше ставлення до життя, ваші історії, які дійсно надихають і демонструють, що може людина, коли не здається перед обставинами і яка має поруч тих, хто завжди підтримає», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що важливо підтримувати всіх, хто долає наслідки поранень, з боку держави, партнерів, громади, бізнесу та побратимів. Президент подякував за допомогу всім, хто опікується реабілітацією поранених військових та цивільних, зокрема Superhumans, які вже мають центри у Львові, Дніпрі та Одесі.

«Усе це разом — велика історія боротьби за життя. Битви, у якій небажання здатися перемагає. І у нашій суперкраїні є наші суперлюди. Ті, хто не здається, хто долає, хто повертається до життя і перепливає Атлантику та Босфор, підкорює гірські вершини, створює ветеранські бізнеси, виграє «Танці з зірками», пробігає марафони, створює родини і стає батьками — і вчить наступне покоління того, що українці сильні», — наголосив Президент.

Фестиваль Reunion — найбільший сімейно­ветеранський захід спільноти Superhumans. Цього року він зібрав майже тисячу випускників Superhumans, їхніх рідних, друзів, партнерів і команду центру. На території фестивалю працювали дитячі та сімейні зони, тематичні простори, спортивні й творчі активності, зона каністерапії, майстер­класи, інтерактиви та місця для відпочинку й спілкування. Також було представлено ветеранські бізнеси.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ