«Сьогодні ми вітаємо із професійним днем одну з найбільш ефективних наших бойових сил. Українська морська піхота б’ється. Мужньо б’ється завжди там, де справді найскладніше. Жорстокі бої на Донеччині, особливо захист покровського напрямку, Курська операція, бої на півдні України, героїчний захист Маріуполя та Херсонщини», — зазначив глава держави, вітаючи воїнів із Днем морської піхоти.

Президент наголосив, що Україна пишається 35 окремою бригадою морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 36 окремою бригадою морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 37 окремою бригадою морської піхоти, 38 окремою бригадою морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного та всіма частинами 30 корпусу морської піхоти. За словами Володимира Зеленського, вже 30 морських піхотинців удостоєно звання Героя України, ще сотні воїнів морської піхоти відзначено державними нагородами саме за участь у бойових діях. Він закликав пам’ятати ціну незалежності України і запропонував присутнім ушанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських героїв.

Володимир Зеленський відзначив бійців у беретах кольору морської хвилі найвищими державними нагородами. Зокрема, вручив орден «Золота Зірка» двом Героям України, одного з яких удостоєно нагороди посмертно, —Дениса Кучеренка. Морський піхотинець виявляв і знищував техніку, особовий склад та вогневі позиції ворога на Херсонщині. У травні 2023 року його розвідувальна група висадилася на лівому березі Дніпра, де у ворожому тилу підірвала мінно-вибухове загородження і групу російських саперів. Улітку на човні воїн переправляв особовий склад і боєприпаси, а також евакуйовував поранених побратимів. Під час одного з таких рейдів урятував життя пораненому морпіху. На жаль, 9 серпня 2023 року Денис Кучеренко загинув під час десантування підрозділу на лівий берег Дніпра.

Найвищу нагороду отримав і капітанЄвгеній Шабло. Захисник України особисто знищив з ПТРК Javelin ворожий гвинтокрил Ка-52 «Алігатор» на Запоріжжі, на Херсонщині — дві БМП, чотири автомобілі, танк і понад 20 окупантів. Він мужньо відбивав наступ ворога поблмзу Вовчанська, а із жовтня минулого року виконує завдання на Курщині. Розрахунок Javelin під його командуванням продовжує знищувати позиції росіян, їхній особовий склад і військову техніку. У березні цього року офіцер організував виведення особового складу та озброєння в той складний момент, коли морські піхотинці могли опинитися в оточенні неподалік Суджі.

Ще трьом морпіхам глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Цю нагороду отримали такі звитяжці у беретах кольору морської хвилі.

Генерал-майорДмитро Делятицький, командир 30 корпусу морської піхоти. 2014 року він вивів підпорядкований йому підрозділ з тимчасово окупованого Криму. 2015-го керував операцією з визволення Широкиного, де упровадив дієву тактику повзучого наступу.

Після початку повномасштабного вторгнення командував бойовими діями в межах відповідальності оперативно-тактичних угруповань «Донецьк», «Херсон», «Харків» та «Курськ». Торік підрозділи під його керівництвом знищили та пошкодили десятки танків, ББМ, станцій РЕБ, сотні артилерійських систем, автомобілів, човнів та ліквідували тисячі окупантів.

МатросОлег Давід, який восени 2023 року під час організації засідки на одному з островів Дніпра вступив у нерівний бій з окупантами. Внаслідок цього ворог зазнав значних втрат і відступив. Торік на лівому березі Дніпра боєць мінував важливі російські об’єкти та знешкоджував ДРГ, а також неодноразово рятував життя пораненим побратимам.

МайорВладислав Чуприна 2022 року, командуючи десантно-штурмовою ротою, зірвав висадку ворожого десанту на Одещині. Підрозділи під його керівництвом неодноразово проривали оборону на Херсонщині. 2023 року офіцер брав участь у плануванні наступу на старомайорському напрямку та координував переправу через Дніпро у складі ОТУ «Херсон», зірвавши спроби ворога закріпитися поблизу Кринок.

Президент також відзначив захисників і захисниць України орденами Богдана Хмельницького ІІ—ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ—ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІІ ступеня. Принагідно Володимир Зеленський вручив бойові прапори командирам 40 окремої бригади берегової оборони та 67 окремого гарматного артилерійського дивізіону 406 окремої артилерійської бригади. Глава держави передав стрічки відзнаки «За мужність та відвагу» командирам 36 ОБрМП та 37 ОБрМП, а також стрічку почесного найменування «імені Гетьмана Петра Сагайдачного» 38 ОБрМП.

Джерело: Офіс Президента