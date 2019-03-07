За п’ять років після російської анексії Кримський півострів, ізольований та окупований, перетворився на чорну діру на карті Європи, де переслідують інакодумців, у тюрмах сидять політичні в’язні, а окупаційна влада проводить мілітаризацію. Про це під час конференції «Крим. Украдений півострів», що відбулася в Європарламенті у Брюсселі, заявив бельгійський євродепутат Марк Демесмекер. Конференцію організували члени групи «Друзі України у Європарламенті». У ній узяли участь заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, євродепутати, українські та західні дипломати, громадські активісти.
Учасники заходу зазначили, що міжнародна демократична спільнота залишається послідовною у своїй безумовній підтримці територіальної цілісності й суверенітету України, не визнає незаконної окупації Російською Федерацією Кримського півострова і закликає Кремль припинити порушення прав людини й політичні переслідування проти громадян України.
Польський євродепутат Анна Фотига окремо наголосила на кричущих порушеннях прав кримських татар у Криму. «Доля українського режисера з Криму Олена Сенцова, який перебуває у російській в’язниці через сфабриковані звинувачення у тероризмі, — приклад того, що робить російська влада з людьми, які наважуються публічно заявляти про свою незгоду з окупаційною політикою», — сказала євродепутат. Учасники конференції висловлювали занепокоєння із приводу безпекової ситуації у Криму. Адже Росія стягує на півострів сучасну зброю та військові сили. «Окупація Криму та провокації в Азовському морі — частина експансіоністської політики Росії», — переконаний британський депутат Чарльз Теннок.
Єдина мова, яку розуміє Москва, — це мова сили, тому лише санкційний та політичний тиск на Кремль — на сьогодні єдина зброя проти Москви. Таку думку висловив глава Місії України при ЄС Микола Точицький. Він розповів присутнім про останній приклад зухвалого порушення прав людини у Криму. Це затримання в Сімферополі окупаційною владою архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, який планував відвідати в Ростові-на-Дону судове засідання у справі українського політв’язня Павла Гриба, заарештованого в Росії. І хоч так звана кримська влада відпустила отця Климента, адміністративну справу проти нього не закрито.
«Ситуація із затриманням архієпископа Климента свідчить, що російська влада не має моральних обмежень на переслідування тих, хто не згоден з анексією Криму», — сказав Микола Точицький. Тож наступною спільною метою України й міжнародного співтовариства має стати створення постійної міжнародної платформи з деокупації Криму і його повернення Україні. Дипломат закликав міжнародних партнерів вимагати від Москви негайно звільнити українських політичних в’язнів та військовополонених моряків.
Світова спільнота не знає реальних масштабів порушень прав людини у Криму, адже окупаційна влада не допускає на півострів міжнародних спостережних місій. Еміне Джапарова розповіла євродепутатам про факти переслідувань, залякувань і незаконних арештів, які щодня відбуваються у Криму. Вона згадала слова спеціального посланника ООН Роберта Серрі, якого російська влада свого часу змусила залишити окупований півострів. «Він тоді мені сказав на прощання, що Росія не хоче, аби світ дізнався про те, що відбувається у Криму. Справді, це мрія для авторитарної системи, щоб ООН та інші об’єктивні спостерігачі не мали доступу до Криму, адже тоді вона не зможе коїти свої брудні злочини. Попри заклики від російських офіційних осіб про «прієзжайтє в Крим», вони мають готовність подавати лише контрольовану та вибіркову правду», — зазначила Еміне Джапарова.
Проте заступниця міністра інформаційної політики вважає, що російську пропаганду, попри мільярдні інвестиції, не варто називати переможною. Оскільки світ підтримує Україну, визнає Крим її суверенною частиною і щороку ухвалює дражливі для Москви резолюції та документи, у яких Росію чітко названо країною агресором і окупантом.