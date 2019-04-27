Літнє подружжя з Італії 17 років поспіль займається оздоровленням дітей з Полтавщини, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Цьогоріч на заходах з нагоди 33-х роковин Чорнобильської трагедії на Полтавщині звучала італійська мова. Італійська делегація у складі восьми осіб зустрілася із представниками громадських чорнобильських організацій у терцентрі соціального обслуговування Шевченківської ради в місті Полтаві. Гості від асоціації «Затока казок» і церкви «Відродження Ісуса Христа» прибули з міст Сестрі Леванте і Каві Ді-Лавагна у провінції Генуя. Саме в цю провінцію полтавці щороку возять оздоровлювати постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС дітей, дітей загиблих в Афганістані та воїнів АТО.

Насичена програма

«Співпраця з італійцями розпочалася з нашого звернення у 1995 році до італійського народу. Першими на нього відгукнулися представники церкви «Відродження Ісуса Христа». На Зажур-горі в Лубнах буде встановлено меморіальну дошку пасторові цієї релігійної організації Мікелю Кості, який першим започаткував місію оздоровлення дітей цих категорій із Полтавщини. На превеликий жаль, у 1998 році він помер. Але з 1999-го його справу продовжила мерія міста Сестрі Леванте, бо такий був його заповіт. За 24 роки італійці оздоровили більш як 700 наших дітей», — розповідає голова ГО ветеранів та інвалідів Полтавської області «Союз Чорнобиль України» Віктор Шкурпела.

За його словами, останні три роки на пропозицію італійських друзів у групи школярів від Полтавщини, які їдуть на оздоровлення в Італію, беруть дітей загиблих воїнів АТО й тих, хто захищає Україну на її східних кордонах.

«Щороку в середньому по 20 дітей з області по місяцю живуть, оздоровлюються й відпочивають в італійських сім’ях. Деякі — по 4—5 разів. І тепер італійці вже без нас, напряму, запрошують наших дітей та їхніх рідних до себе на відпочинок і в гості.

Авіапереліт і проживання та оздоровлення дітей із Полтавщини повністю оплачує сторона, що приймає. Певні кошти на це надає асоціація «Затока казок», частину — мерія Сестрі Леванте.

Програма перебування наших дітей в Італії дуже насичена. Уранці їх відвозять у пришкільні табори відпочинку, розташовані на березі моря. Там для них відведено ділянки пляжу, вони добре харчуються. Звідти їх возять в аквапарк, на зустрічі у громадські організації, екскурсії, концерти, організовують для них вечори дружби, дискотеки», — розповідає Віктор Шкурпела.

Коли переповнюють емоції

Подружжя Бруно Канепа й Валентина Моренго, які живуть у місті К’явері, приймає на оздоровлення дітей з Полтавщини 17 років поспіль. Беруть у сім’ю дівчаток, бувало, по четверо за раз. Синьйора Валентина розповідає, що діти з Полтавщини їм подобаються. Вони чемні, слухняні, тому швидко знаходять із ними спільну мову. У подружжя є дочки. Старша возила деяких дітей власним коштом на екскурсію у Париж і Флоренцію.

«Нам не обтяжливо приймати стільки малих гостей. Можемо допомогти, й нам від цього радісно. Бо нас двоє, ми пенсіонери, і нам буває сумно. А з дітьми почуваємося молодшими», — каже Валентина Моренго.

Вона раніше приїжджала в Полтаву на поминальні чорнобильські дні. Їй подобається відвідувати дитсадок «Лебідка», бувати вдома у полтавців, які запрошують. Каже, що Полтава — гарне місто, але його жителі кращі. Важливо спілкування з людьми.

Подружжю, як і всім італійським гостям, дуже сподобався концерт, який для їхньої делегації й представників обласних громадських чорнобильських організацій влаштували працівники терцентру Шевченківської ради. А найбільше — пісня «Моя Полтаво!» на слова й музику композитора Олексія Чухрая.

«Мене переповнювали емоції, коли я слухав, як співають люди мого віку, — поділився враженнями Канепа Бруно. — Хоч ми майже нічого не розуміли, серце завмирало від співу. Завжди хвилююся, коли приїжджаю в Полтаву».