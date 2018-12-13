Після захоплення трьох українських суден у Керченській протоці РФ продовжує підвищувати градус ненависті до всього українського, збільшує кількість фейків і вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема в соціальних мережах і стрічках новин деяких ЗМІ.

1. ФЕЙК: Порошенко влаштував провокацію в районі Керченської протоки на замовлення Вашингтона.

Українські кораблі здійснювали переміщення з одного українського порту в інший у суворій відповідності до норм міжнародного законодавства й договору між Україною та РФ про використання акваторії Азовського моря й Керченської протоки. Проте були безпідставно атаковані російськими військовими.

2. ФЕЙК: Україна влаштувала провокацію, щоб зірвати зустріч Трампа з Путіним.

Цікаво, що цією версією російські пропагандисти спростовують свою ж «першу версію», оскільки виходить, що Вашингтон нібито «замовив провокацію», щоб американський президент скасував зустріч із Путіним на саміті G20. То виходить, що президент США сам спланував «відмовку» для скасування зустрічі?

3. ФЕЙК: Українські кораблі порушили державний кордон Російської Федерації.

Наші кораблі здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь із дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів і правил навігації. Зокрема, в межах Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки. Невмотивована атака на українські кораблі стала черговим актом збройної агресії РФ проти України, як це визначено зокрема у статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генасамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 року про визначення агресії.

4. ФЕЙК: Порошенко запровадив правовий режим воєнного стану для скасування виборів.

Верховна Рада своєю постановою, за яку проголосувало 298 народних депутатів, затвердила дату президентських виборів — 31 березня 2019 року. Чинність правового режиму воєнного стану, згідно з Указом Президента № 393, закінчується о 14-й годині 26 грудня 2018 року. Відповідно до українського законодавства, старт виборчого процесу, початок висунення кандидатів від партій і реєстрація кандидатів-самовисуванців відбудеться 31 грудня 2018 року (після припинення воєнного стану).

5. ФЕЙК: ФСБ заарештувала українських моряків і судить за обвинуваченням у порушенні державного кордону Російської Федерації.

За повідомленням Центру громадських зв’язків ФСБ: «Территориальные воды Российской Федерации, в которые вторглись украинские военные корабли, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией».

Українські органи влади, зокрема Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та Міністерство закордонних справ, офіційно оприлюднили інформацію, що українські кораблі не порушували кордонів РФ за жодною з оприлюднених версій російської сторони. Затримані російською владою українські військовослужбовці визнаються військовополоненими згідно з нормами міжнародного законодавства, з огляду на факт невмотивованої військової агресії проти українських кораблів.

6. ФЕЙК: Воєнний стан запроваджено для обмеження громадянських прав. Органи влади відбиратимуть автомобілі на єврономерах, відбудеться мобілізація, телефони й месенджери прослуховуватимуть, вони перебуватимуть під контролем органів безпеки.

Президент Петро Порошенко кілька разів наголосив, що запровадження воєнного стану — наслідок збройної військової агресії, вчиненої офіційними російськими військовими підрозділами проти українських військових моряків. Цей факт вимагає від уповноважених осіб відповідного реагування, яким і стало введення спеціального правового режиму. Однак цей факт у 10 областях не має на меті обмеження прав громадян, а лише можливість застосування керівництвом держави закону для негайного реагування, виключно в разі ескалації конфлікту з боку Росії або вторгнення на територію України.

Тому наразі мобілізації немає, насильно до військкоматів ніхто не заганяє, автомобілі ніхто не відбирає. Поширення подібної інформації за допомогою соцмереж чи СМС-повідомлень — спецоперації Росії.

7. ФЕЙК: Україна організувала провокацію в районі Керченської протоки, щоб розгорнути наступ на окуповані проросійськими терористами окремі райони Донецької та Луганської областей.

Після невмотивованої агресії проти українських кораблів у районі Керченської протоки для виправдання своїх дій та маніпулювання інформаційним простором численні російські спікери та спікери окупаційних адміністрацій, контрольованих Кремлем, почали поширювати інформацію про плани українського командування порушити мінські домовленості шляхом активізації бойових дій на території операції Об’єднаних сил (ООС).

Зокрема, на російських пропагандистських телеканалах та онлайн-сторінках окупаційних адміністрацій та представників проросійських терористів поширюється інформація про наступ ЗСУ.

Це не відповідає дійсності, бо Україна дотримується всіх пунктів мінських домовленостей і не планує жодних дій, які б могли призвести до їх порушення.

8. ФЕЙК:Керченська протока наразі відкрита для проходу суден різних країн.

За офіційною інформацією Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та відомостями сервісів відкритих даних про переміщення цивільних суден, російська сторона заблокувала прохід протокою, що призвело до тривалого очікування суден з обох боків протоки, значних фінансових втрат для судновласників різних країн і невмотивованих порушень Росією міжнародного морського законодавства щодо вільного судноплавства. Метою таких дій російської сторони є блокування українських портів. Російські медіа всіляко спростовують ці відомості, поширюючи дезінформацію, мовляв, «прохід Керченською протокою затримується винятково погодними умовами».

9. ФЕЙК: «Професійні дії російських прикордонників дали змогу уникнути найгіршого сценарію».

Депутат Держдуми Дмитрій Бєлік повідомив, що російські військовослужбовці не використовували «таран» на морі й не атакували українські кораблі. А уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова повідомила, що «професійні дії російських прикордонників дали змогу уникнути найгіршого сценарію».

Оприлюднені відеоролики з борту російського військового корабля, а також радіопереговори, оприлюднені Службою безпеки України, свідчать про здійснення російською стороною спланованих ворожих атакувальних дій проти українських моряків. Включно з відкриттям вогню на ураження, яке призвело до тяжких поранень українських військовослужбовців, що є грубим і невмотивованим порушенням міжнародного законодавства й неприкритою агресією.

10. ФЕЙК:Українська влада намагається загравати з праворадикально налаштованими громадянами, щоб цементувати свій електорат, шляхом заборони в’їзду до України громадянам Росії та обмежень для російських журналістів.

Міністерство закордонних справ Росії продовжує поширювати свій звичний наратив про підтримку праворадикального тренду політичними елітами України, що геть не відповідає дійсності.

Рішення Державної прикордонної служби України щодо обмеження в’їзду громадянам Російської Федерації — чоловікам віком від 16 до 60 років — мотивоване необхідністю запобігти ймовірним провокаціям з боку російських спецслужб, які можуть бути реалізовані в регіонах, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Поряд із цим, прикордонна служба Росії безпідставно відмовляє у в’їзді на територію РФ громадянам України.

Водночас Міністерство інформаційної політики спільно з ДПСУ розробили порядок сприяння міжнародним журналістам у здійсненні їхніх професійних обов’язків, зокрема поєднаних із необхідністю в’їзду на окуповану територію Автономної Республіки Крим, повідомляє Укрінформ.

Дмитро ЗОЛОТУХІН,

заступник міністра інформаційної політики України