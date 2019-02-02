Поступове економічне зростання, залучення інноваційних наукових відкриттів, сучасні потреби бізнесу й особливості регіону — ці та інші складові має враховувати стратегія розвитку області на 2021—2027 рр., за розроблення якої взялися на Черкащині. Науковці, представники бізнесу, влади та громадськості, як повідомили в центрі розвитку місцевого самоврядування, працюватимуть над цим стратегічним документом упродовж року. Уже в січні наступного з огляду на розроблений документ громади подаватимуть розвиткові проекти, які фінансуватимуть коштом Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та з інших джерел. Smart-спеціалізація допоможе розраховувати й на певні кошти ЄС.

Як наголосив заступник директора департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації Сергій Даниленко, нинішнього року Мінрегіон розроблятиме Державну стратегію регіонального розвитку. Її також необхідно враховувати під час розроблення документа.

Працюючи над реалізацією нині чинної стратегії-2020, в області змогли уникнути поширених помилок, хоча й працювали над нею вперше. Цього вдалося досягти завдяки широкому інформуванню населення та залученню до роботи всіх зацікавлених сторін: громадськості, навчальних закладів, бізнесу.

Накопичений досвід планують поширити й на розроблення стратегії-2027. Приміром, попереднього разу до робочої групи входило майже 200 авторитетних учасників. Нині їх буде не менше, адже є бажання плідно працювати в цьому напрямі. Важливу роль відіграватимуть зокрема Агенція регіонального розвитку і Черкаський центр розвитку місцевого самоврядування, яких залучили до роботи над планом реалізації стратегії на 2018—2020 роки, а основну координаційну роботу візьме на себе департамент регіонального розвитку.

Цього року під час розроблення регіональних стратегій розвитку до 2027 року в Україні враховуватимуть smart-спеціалізацію. До слова, перші кроки з її запровадження в області були ще рік тому. Нині ж Черкащина серед пілотних регіонів України, де впроваджують таку інноваційну систему розумних рішень, яку вже з десяток років використовує Євросоюз, аби активізувати зміни в економіках своїх регіонів.

Як зауважили в центрі розвитку місцевого самоврядування, розробляючи стратегію, учасники процесу враховуватимуть новітні тенденції, які мають вплив на розвиток територій та громад. Це насамперед нові технології, урбанізація, трудова міграція, зростання конкуренції між регіонами, збільшення частки публічних коштів, доступних на конкурсній основі, тощо. Інакше є висока ймовірність відпливу жителів, втрати бізнесових переваг, конкурентних позицій регіону.

Такі тенденції притаманні й країнам Європи. Вони зумовили виникнення smart-спеціалізації, оскільки, як зазначив радник з питань регіонального розвитку Черкаського ЦРМС Григорій Перерва, підходи, які використовували раніше, вже не давали очікуваного результату. ЄС зацікавлений, аби збалансувати всі регіони між собою. Тому тут вирішили перейти до smart-спеціалізації, тобто спеціалізації розвитку економік, орієнтованих на інноваційність. Це максимальне впровадження наукових досягнень, тісно підкріплених розвитком промислового, сільськогосподарського та економічного комплексу конкретного регіону, його можливостями, ресурсами. Загалом оцінка впливу smart-спеціалізації визначається за двома позиціями: співпраця або кооперація між регіонами і зростання валового регіонального продукту, наголосив фахівець. Найбільший ефект вона дала у країнах Східної Європи, тобто в тих регіонах, які відставали. Зрозуміло, додає радник, це повністю не вирішило питання, проте дало змогу вирівняти ситуацію і стати конкурентами таким країнам, як Німеччина чи Франція.

До того ж підготовка обласної стратегії з урахуванням smart — не тільки вимога європейського законодавства, а й важлива можливість долучитися до великих коштів ЄС. Головна ж умова підготовки smart-спеціалізації — спільна робота над нею громади, влади, бізнесу та науки. ОТГ області матимуть власні документи стратегічного розвитку. Їх розроблятимуть з огляду на обласну стратегію.