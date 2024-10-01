1 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці, відзначаємо День захисників і захисниць України
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На сторожі Віри й Перемоги
1 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці, відзначаємо День захисників і захисниць України
1 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці, відзначаємо День захисників і захисниць України
1 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці, відзначаємо День захисників і захисниць України
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