Поїздка в село Одзісі, що у Цхінвальському регіоні, через яке пролягає лінія окупації Росією грузинської Південної Осетії, стала, напевно, найемоційнішим моментом державного візиту Президента Петра Порошенка у Грузію. Він відвідав Одзісі в супроводі грузинського колеги Георгі Маргвелашвілі, повідомляє департамент прес-служби АП.

Прірва між минулим і майбутнім

«Це не лінія зіткнення. Це навіть не лінія окупації. Це прірва між минулим і майбутнім», — сказав Петро Порошенко журналістам. За його словами, внаслідок російської окупації частини грузинської території «люди опинилися за колючим дротом. Це результат політики Російської Федерації».

Він побачив у Грузії, з одного боку, — квітучий Тбілісі, 5-зіркові готелі Батумі, гірськолижні курорти, щасливих людей, інвесторів, економічне зростання, безвізовий режим, Угоду про асоціацію з ЄС. «А що ми бачимо з іншого боку прірви, яку зробила Російська Федерація? Подивіться в очі людей: сльози, гуманітарна катастрофа. Бачимо ситуацію, коли люди не мають елементарних прав на медичну допомогу, школу для дітей, кошти для існування, і головне — не мають жодної надії на бодай якийсь прогрес, доки там РФ», — розповів Петро Порошенко. Український Президент переконаний, що побачене дає «більшу мотивацію» боротися за відновлення територіальної цілісності Грузії та України. «Ми боротимемося разом, щоб ліквідувати ці колючі дроти», — пообіцяв Петро Порошенко.

Георгі Маргвелашвілі зазначив, що грузинська влада мотивує і заохочує жителів окупованих територій відвідувати вільну Грузію, де рівень життя набагато вищий. «Ніколи український і грузинський народи не зламаються і будуть стійкими», — висловив переконання Президент Грузії.

В Одзісі президенти двох країн із біноклів розглядали російських прикордонників, розташовані за кілька сотень метрів від зведених на лінії кордону дротяні загородження. Петро Порошенко порівняв становище в окупованому регіоні Грузії із ситуацією на Донбасі

На грузинський бізнес чекають в Україні

Перебуваючи у Грузії, Петро Порошенко взяв участь у відкритті Українсько-грузинського бізнес-форуму. Він заявив, що Україна зацікавлена в розвитку торговельних відносин із Грузією, а товарообіг, який нині становить 526 мільйонів доларів, може бути збільшено до мільярда. За його словами, вже в першому кварталі 2017 року зафіксовано зростання цієї цифри на 16,5%. Україна — надійний торговельний партнер Грузії, яка залишається важливим ринком для нашої держави. За інформацією Президента, 21% сільськогосподарського імпорту Грузії має українське походження.

Петро Порошенко наголосив, що народ Грузії надзвичайно близький для українців. «Дуже тішуся, коли на вулицях Києва бачу велику кількість грузинських підприємців і туристів. Сьогодні в Тбілісі ми маємо чимало українських підприємців і туристів. Це означає, що стратегічне партнерство між Україною та Грузією знаходить практичну реалізацію», — наголосив Петро Порошенко й закликав створити нові форми зв’язків на основі міжнародної спеціалізації й кооперації виробництва.

Нині у Грузії діє понад 50 компаній з українським капіталом, і сума українських інвестицій в економіку цієї країни на кінець першого кварталу становить 42 мільйони доларів. Однак обсяги грузинських інвестицій в Україну істотно менші: 4,6 мільйона доларів. «Друзі, хочу запросити вас в Україну. Я тут для того, щоб переконати: ті реформи, які здійснює українська влада, мають незворотний характер», — звернувся Президент до присутніх грузинських бізнесменів.

Прем’єр-міністр Грузії Георгі Квірікашвілі, який також брав участь у роботі форуму, підтвердив готовність до поглиблення відносин. «Попри те, що Україна і Грузія стоять перед великими викликами через окупацію Росією, нашим пріоритетом залишається продовження реформ», — зазначив він і повідомив, що Україна входить у п’ятірку держав, з якими Грузія має найбільший товарообіг.

Петро Порошенко провів переговори зі спікером парламенту Іраклі Кобахідзе. Вони домовилися посилити координацію України й Грузії у межах міжнародних і регіональних організацій, зокрема з урахуванням поточного головування двох країн в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) і Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ).

У Тбілісі Петро Порошенко відвідав Музей радянської окупації, створений у травні 2006 року. Експозицію присвячено подіям радянського періоду Грузії 1921—1991 рр., жертвам політичних репресій. Окремий стенд відведено російській агресії 2008 року. У травні 2015-го у приміщенні музею було організовано фотовиставку «Донбас: війна та мир. Українські жінки: війна і мир».

Петро Порошенко поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку, який Київ подарував Тбілісі. Під час урочистої церемонії відкриття монумента у березні 2007 року, в якій взяли участь президенти України та Грузії, у його фундамент заклали капсулу із землею з села Моринці Черкаської області, де народився Великий Кобзар.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»