Шановні очільники, не знаєте, як поліпшити життя своїх громад? Запитайте у тих, хто може змінити вас на керівних посадах завтра. Так популярно можна пояснити амбітну й актуальну ініціативу, яку донедавна реалізували кілька українських міст, а відучора її запропоновано громадам усіх рівнів як ефективний інструмент, що допомагає впроваджувати механізми захисту інтересів, зростання добробуту, безпеки дітей та молоді, а також поваги до їхніх поглядів.

Відповідний меморандум підписано вчора в Києві між Кабінетом Міністрів, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та партнерами ініціативи.

Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» — це глобальний рух, який об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес у досягненні консенсусу в ключових напрямах розвитку добробуту всіх дітей та молоді. Її започатковано 1996 року як практичне втілення резолюції, ухваленої на Другій конференції ООН з населених пунктів (Хабітат ІІ). Нині ініціатива поширюється в усьому світі, її підтримали вже понад 3000 муніципальних округів у 38 країнах на п’яти континентах. Нині ініціативою «Громада, дружня до дітей та молоді» охоплено понад 30 мільйонів дітей.

«Ми відкриваємо нові можливості для створення умов для розвитку та самореалізації дітей і молоді в українських громадах», — наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи підписання знакового меморандуму.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів працює над системою соціального захисту дітей. Ідеться про ініціативу ліквідації черги в дитячі садки до 2020 року, фінансування регіональних проектів розбудови й розвитку спортивної інфраструктури для дітей та юнацтва, надання цього року мільярда гривень на переоснащення початкової школи, збільшення зарплат учителям — за два роки на 75%.

У пригоді стає досвід, який свого часу реалізували в регіонах, передусім у Вінниці, де ініціативу «Вінниця — місто, дружнє до дітей» реалізують з 2009 року. Всі рішення, які ухвалюють у місті, перевіряють на предмет можливостей для повноцінного фізичного і духовного розвитку дітей та молоді. До напрацювання потрібних рішень долучаються діти.

«Свого часу у Вінниці ми стали залучати дітей до ухвалення важливих рішень, створювали інститут дитячих омбудсменів. Спільно вирішували, як створити, приміром, систему транспорту, вирішити питання безпеки, яке ключове. Саме тому я дав доручення урядовцям, щоб така ініціатива стала глобальною, — сказав Володимир Гройсман. — Це наша найкраща інвестиція. Найвища цінність — життя та здоров’я дитини».

Глава уряду подякував ЮНІСЕФ та Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) за підтримку й ініціативу. «Хотів би, щоб у кожному куточку України питанню дітей було надано найвищий пріоритет», — сказав Володимир Гройсман.

Глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс зазначила, що ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» не нова для України. «Але саме сьогодні є нагода більш ефективно реалізувати її завдяки активній децентралізації. Ця програма унікальна і нагальна для України. Дякую уряду за бажання реалізувати складні завдання», — сказала Джованна Барберіс. За її словами, долучення до ініціативи дасть змогу Україні ефективно захищати права дітей і молоді.

Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» передбачає захист п’яти базових прав дитини, зокрема права на освіту та охорону здоров’я. Громади, які вестимуть активну роботу в напрямі захисту прав дітей та молоді, отримуватимуть спеціальний статус, який дасть змогу тісніше працювати з іншими громадами не лише всередині України, а й за її межами, залучати інвестиції передусім у соціальні проекти.

Партнери ініціативи в Україні — ЮНФПА, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство соціальної політики, Міністерство молоді та спорту, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», громадська спілка «Національна молодіжна рада України».