Смертельна стрілянина на музичному фестивалі у Лас-Вегасі, внаслідок якої вбито 59 людей і поранено понад 500, увійшла в історію США як найкривавіше вбивство. Скоїв його американець Стівен Крейг Педдок зі штату Невада. Напередодні фестивалю він приніс у свою кімнату на 32-му поверсі казино-готелю Mandalay Bay 10 валіз зі зброєю і набоями. Коли поліція увірвалася в номер, звідки розстрілювали невинних людей, то побачила там автоматичні гвинтівки з оптичними прицілами, встановлені на триногах перед вікнами кімнати. Поряд лежало тіло Стівена Педдока, який за кілька хвилин до появи правоохоронців скоїв самогубство.

Мотивів, які підштовхнули Стівена Педдока до такого жахливого вчинку, поки що не встановлено. І їх з кожною деталлю, яку американські журналісти з’ясовують про його особу, зрозуміти дедалі важче. Адже безжальний убивця виявився не ісламським радикалом, не сирійським біженцем і навіть не шизофреником, якого переслідують демони. Зазвичай біографія кілера допомагає знайти пояснення його вчинкам і так запобігти повторенню трагедій. Проте, повідомляє ABC News, людина, яка вчинила наймасовіше вбивство в сучасній історії США, поки що залишається загадкою.

«Не маємо уявлення, як і чому це трапилося», — запевнив журналістів брат Стівена Ерік, додавши, що не може пригадати очевидних причин, які штовхнули б Стівена на вбивство і що жодних таємниць у його минулому немає.

64-річний білошкірий Стівен Педдок — мільйонер, який успішно займався інвестиціями у сфері нерухомості. Він жив у новому будинку в містечку Месквіт за 200 кілометрів від Лас-Вегаса і ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Згідно з офіційними даними, він мав ліцензію на полювання і був власником двох літаків. Щоб отримати дозвіл на керування літаком, який нещодавно було продовжено, Педдок пройшов медичний огляд. Він засвідчив, що Стівен не страждає на шизофренію та інші психічні розлади. Він не був самітн иком, мав 62-річну подругу Марілу Денлі, з якою частенько навідувався у казино Лас-Вегаса. Як пише Washington Post, гравецька фортуна нерідко усміхалася Педдоку, якось йому вдалося виграти 250 тисяч доларів.

Відгуки сусідів про Стівена Педдока суперечливі. Дехто назвав його «тихим» і «недружнім», інші — «хорошим сусідом без дивацтв».

Найвизначніша деталь, яку вдалося з’ясувати з біографії Педдока, стосується не його самого, а його батька Бенджаміна. У 1969—1977 роках ФБР внесло старшого Педдока до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців. Бенджамін Педдок на прізвисько Лисий Старий грабував банки в Арізоні, згодом втік із тюрми Техасу. Коли він потрапив до списку ФБР, то там його кваліфікували як «психопата зі схильністю до самогубства, котрий може бути озброєний і дуже небезпечний».

Можливо, Стівен Педдок успадкував від батька цю патологічну схильність до злочинів, яка прокинулася в ньому у певному віці. Проте хапатися за цю версію правоохоронці США не поспішають. Поки що американські ЗМІ широко тиражують характеристику Стівена Педдока, яка прозвучала з вуст його брата: «Він був звичайним хлопцем, який грав у відеопокер, їздив у круїзи і їв буріто. У нього не було жодних політичних чи релігійних мотивів. Нам нічого про таке не відомо».

Тож особа Стівена Педдока не вписується ні у портрет убивці-психопата, ні релігійного маніяка. Він, на перший погляд, був середньостатистичним звичайним громадянином, і це, певно, одна з його найстрашніших рис.