Нині Болгарія головує в Євросоюзі, тому перший візит в Україну Прем’єр-міністра цієї балканської країни Бойка Борисова у нас розглядають як чудовий майданчик для просування вітчизняних інтересів на континенті. Загалом 2018 рік особливий у двосторонніх відносинах — відзначаємо 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і Болгарією, між УНР та Болгарським Царством. І Україна небезпідставно розраховує на підтримку української позиції й демонстрацію подальшого розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, зокрема під час проведення Саміту Україна — ЄС 9 липня цього року.
У першому кварталі 2018-го товарообіг між нашими країнами зріс на 37%, що підтверджує ефективність поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, вважає Президент. У другій половині року домовлено провести засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яка востаннє збиралася вісім років тому.
На спільній прес-конференції Петро Порошенко продемонстрував карту, привезену болгарським Прем’єром: «Ми активізуємо питання побудови транспортного коридору від Одеської області територією Румунії до Болгарії, — розповів Президент. — Сподіваюся, що на нашому боці будуть і ресурси Євросоюзу. Ми залучимо і наших румунських партнерів. І робитимемо все можливе, щоб найближчим часом за кермом машини за кілька годин можна було доїхати з Одеси до Варни».
Домовлено про підготовку вчителів в Україні й Болгарії. Бойко Борисов підтвердив, що Україна сприяє вивченню болгарської мови й підтримці болгарської меншини на Одещині. Глава нашої держави особливо подякував Прем’єр-міністрові за тверду й послідовну позицію підтримки суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України: «Ми це відчували з перших днів російської агресії. І принципова позиція Болгарії, зокрема й на Раді Європейського Союзу під час ухвалення рішень про застосування санкцій за невиконання мінських домовленостей з боку Російської федерації для нас надзвичайно важлива».
Під час переговорів ішлося й про гуманітарну співпрацю, зокрема в галузі охорони здоров’я, повідомляє департамент прес-служби АП. Болгарія надає неоціненну допомогу в оздоровлені й реабілітації наших поранених військовослужбовців. Протягом останніх років 75 українських захисників пройшли оздоровлення в Болгарії, і ця держава працює над реалізацією трастового фонду співпраці з Україною. «9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії», — анонсував Президент.
Вдалий розвиток двосторонніх відносин між нашими країнами та його позитивну тенденцію відзначив під час зустрічі з колегою і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Ідеться про запровадження прямого авіаційного та залізничного сполучення, реалізацію високотехнологічного проекту на АЕС «Козлодуй», вилучення Болгарії з переліку держав, до яких застосовується законодавство про трансфертне ціноутворення.
Розвивається й торгівля: у першому кварталі року товарообіг між Україною та Болгарією сягнув 190,5 мільйона доларів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Сторони обговорили й питання співробітництва в енергетичній галузі. За словами Володимира Гройсмана, Україна готова поділитися нашим досвідом пошуку альтернативних постачальників ядерного палива для реакторів ВВЕР-440, а також співпрацювати з Болгарією в газотранспортній галузі. Окремої уваги заслуговує туризм.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»