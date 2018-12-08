Президента Литви Далю Грибаускайте сприймають у нас, без перебільшення, як свою людину. Її офіційний візит до Києва став ще одним підтвердженням дружби між нашими країнами. Без зайвого пафосу, але щиро, по-добросусідськи.

Україна й Литва мають спільні виклики, спричинені близькістю з непередбачуваною загрозою, яка нависає над нами зі сходу. Саме тому питання скоординованості дій задля відсічі російській агресії були мало не в центрі уваги зустрічі глав обох держав у Маріїнському палаці. Йшлося про анексію Криму, агресію на сході нашої держави і нещодавню безпрецедентну піратську атаку наших кораблів у нейтральних водах Чорного моря.

«Ми домовилися з Далею Грибаускайте не лише засуджувати, а й спільно діяти для того, щоб підвищити для агресора ціну, яку він заплатить у разі агресивних дій», — сказав Президент Петро Порошенко на спільній з главою Литви прес-конференції.

Дії Кремля вказують на ще одну вагому небезпеку, яку деякі воліють не помічати, — будівництво Росією об’єктів у міжнародних водах. «Це ще один вагомий аргумент, щоб негайно зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», який не має жодного економічного сенсу — лише політичний сенс, а тепер вже слугує доказом того, що це може бути приводом для РФ здійснити свої агресивні наміри», — провадив далі Петро Порошенко.

Агресивна політика Росії, яка відверто ігнорує мінські домовленості й відкрито нагнітає ситуацію в Чорному й Азовському морях, — пряма загроза європейській безпеці та виклик усьому демократичному світу.

Даля Грибаускайте зауважила, що Україна вкотре зіткнулася з відкритою агресією на додаток до російських воєнних дій на Донбасі. «Саме тому для нас, литовців, важливо бути з вами і підтримувати вас. Ми знаємо, що міжнародні організації не ухвалили жодних санкцій проти російських дій, проте ми ухвалили свої національні санкції на знак протесту проти атаки в Керченській протоці».

Литва допомагає українським воїнам амуніцією, військовими інструкторами, гуманітарною допомогою, на державному рівні підтримує литовські громадські ініціативи допомоги Україні. «Інколи непросто бути першими, коли запроваджуємо санкції. Наприклад, ми отримуємо особисті погрози від Росії, зокрема міністр закордонних справ Литви отримав», — розповіла поважна гостя, наголосивши на важливості протидії агресорові.

«Вони можуть забирати території, але серця ваші ніколи не заберуть... Бажаю вам вірити в себе, самим боротися і знати, за що виступаєте. Це ваша країна, і майбутнє за вами. Вірте собі, вірте у своє майбутнє, а ми будемо завжди поруч», — підкреслила щирий друг України Даля Грибаускайте.

Важливі міждержавні угоди

За результатами одинадцятого засідання Ради президентів України й Литви сторони підписали кілька двосторонніх українсько-литовських документів. Петро Порошенко й Даля Грибаускайте підписали Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства на 2019 — 2020 роки. Документ визначає ключові напрями подальшого розвитку українсько-литовських відносин стратегічного партнерства.

У Дорожній карті викладено завдання співпраці з питань міжнародної та регіональної безпеки, у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції, в торговельно-економічній, енергетичній, транспортній галузях, у культурно-гуманітарному й соціальному напрямах.

Заступник Глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв і Головний Радник Президента Литовської Республіки з питань зовнішньої політики Нерюс Алєксєюнас підписали протокол одинадцятого засідання Ради президентів України та Литовської Республіки, де викладено позиції щодо продовження розвитку міждержавного стратегічного партнерства, протидії російській агресії, підтримки суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

Визначено практичні аспекти двосторонньої співпраці з міжнародної та регіональної політики й безпеки, взаємодії у межах міжнародних і регіональних організацій, вказано напрями співпраці з реалізації стратегічних завдань України щодо набуття членства в ЄС і НАТО. Окреслено партнерство в безпеці та обороні, енергетиці, транспорті, освіті й науці, культурі, туризмі.

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс підписали протокол між Кабінетом Міністрів та Урядом Литовської Республіки про виконання Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб.

Угода поліпшить координацію та взаємодію України й Литви у галузі міграції та притулку, інтенсифікації обміну відповідною інформацією, зміцнення співпраці міграційних органів обох країн, повідомляє департамент прес-служби АП.

Міністр соціальної політики Андрій Рева та Лінас Лінкявічюс підписали ще одну міжурядову угоду про працевлаштування і співпрацю в галузі трудової міграції. Документ передбачає забезпечення захисту соціальних прав громадян України, які перебувають у Литві, і громадян Литви, які перебувають в Україні, а також протидію нелегальному працевлаштуванню.

На нагороду заслуговує весь народ

У Маріїнському палаці Петро Порошенко вручив поважній гості орден Свободи. Її нагороджено за надзвичайні особисті заслуги в зміцненні українсько-литовських міждержавних відносин та захисті суверенітету й територіальної цілісності України. Орден Свободи — вищий орден України, яким може бути нагороджено іноземців.

Не залишилася пасти задніх і Даля Грибаускайте, вручивши Петрові Порошенку орден Вітовта Великого — вищу державну нагороду Литовської Республіки. Орден засновано 1 вересня 1930 року до 500-х роковин з дня смерті Великого князя Литовського Вітовта Великого.

Свою нагороду Петро Порошенко отримав за особистий внесок у зміцнення та розвиток відносин між Україною та Литовською Республікою і за поглиблення політичної, культурної й економічної співпраці між нашими народами.

«Це нагорода не лише Президентові України, а й усім українцям за мужність, опір та боротьбу за свободу у своїй країні. Ця нагорода вам, український народе!» — урочисто промовила Даля Грібаускайте.

Того самого дня в Києві відбувся четвертий Українсько-литовський економічний форум. А також другий український жіночий конгрес за участю обох президентів, де Петро Порошенко повідомив, що підписав закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

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